Долар знову дорожчає: якого курсу чекати цими вихідними

Цей тиждень на валютному ринку виявився дуже активним і трохи нервозним. Окрім звичайної «плинності», суттєво вплинули на поведінку всіх учасників ринку як внутрішні чинники — засідання Правління Нацбанку щодо облікової ставки, так і міжнародні — засідання ЄЦБ щодо відсоткової ставки.

Рішення НБУ

Багато клієнтів побоювалися змін не стільки самої облікової ставки НБУ, скільки його можливих рішень щодо відпускання курсу у більш-менш вільне плавання.

Тому, про всяк випадок, у всі дні до засідання регулятора клієнти намагалися максимально закрити свої валютні покупки на міжбанку. І Нацбанк був змушений дуже часто закривати весь дефіцит пропозиції за рахунок своїх інтервенцій щодо продажу валюти за курсом 36,9343 гривні за долар.

У результаті, 14 вересня НБУ очікувано знизив облікову ставку до 20% річних, плату за депсертифікатами на 3 місяці встановив на рівні тих самих 20% річних, а за депсертифікатами «овернайт» — опустив до 16% річних.

Не спрацювали побоювання тих, хто очікував на відпускання курсу, і до п'ятниці міжбанківський ринок відносно заспокоївся. Але лише відносно. Адже чиновники Нацбанку на своїй пресконференції знову натякнули на швидку зміну дизайну роботи міжбанківського ринку з елементами плаваючого курсоутворення. І це залишає місцевий валютний ринок у певній напрузі.

Зовнішні фактори

За рішеннями ЄЦБ (читай, для валютного ринку — за парою євро/долар та за курсом євро щодо гривні) ситуація виявилася непростою. Європейський регулятор збільшив базову відсоткову ставку до 4,5% річних, ставку за депозитами — до 4%, а за короткостроковими кредитами ЄЦБ — до 4,75% річних. Тобто підвищив усі базові пороги на чергові 0,25% річних.

Але частина ринку «закладалася» на збереження ставок на попередньому рівні. І тому після рішень ЄЦБ розпочалися валютні ралі за парою євро/долар, і, відповідно, — за курсом євро щодо гривні. Ось так це виглядає на графіку останніх днів на момент написання статті у п'ятницю 15 вересня:

Завдяки такій «дискотеці» за парою євро/долар на міжнародних ринках при збереженні безготівкового долара на торгах у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні, курс євро за період із 11 вересня до 15 вересня на момент закриття торгів в Україні на 15:00 за київським часом просів майже на 30 копійок — із 39,26/39,6415 до 38,9638/39,3534 грн.

Що відбувалося на готівковому ринку

На готівковому ринку була своя історія. Ажіотажу щодо купівлі валюти немає, оскільки послаблення Нацбанку у вигляді дозволу купівлі валюти населенню на картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті, і купівлі доларів та євро на тримісячні валютні депозити до 200 тисяч гривень в еквіваленті, відіграють роль своєрідного запобіжника для курсу гривні. Але все ж таки попит на готівкову валюту зберігається поки що досить високим. Це добре видно зі статистики Нацбанку останніми днями.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Тобто заяви чиновників Нацбанку, які прозвучали на пресконференції НБУ 14 вересня, про швидку зміну правил гри на валютному ринку, все одно «лякають» громадян. І частина людей все ж таки пішла до обмінників за готівковою валютою. Цим і користуються зараз фінансисти, поступово задираючи готівковий курс долара:

За курсом же готівкового євро щодо гривні ситуація дещо інша, що пов'язано, насправді, лише з просіданням у цей період євровалюти на міжнародних майданчиках:

Прогноз готівкового курсу долара та євро 16−17 вересня

«Страхи» певної частини громадян із приводу можливого швидкого відпускання курсу збережуться і цими вихідними, що підтримає тенденцію останніх днів, коли, загалом, населення купує готівкової та безготівкової валюти більше, ніж здає.

Більшість обмінників цими вихідними намагатиметься підтримати тренд на поступове здорожчання валюти. Хоча й при цьому працюватимуть у форматі «з обороту». Але при цьому дещо розширять спред у межах: за доларом — від 20−25 копійок до максимум 30−50 копійок, а за євро — в межах від 25−35 копійок до максимум 1 гривні.

Але при цьому особливих сюрпризів від обмінників не варто чекати. Щойно власники обмінників бачитимуть, що «тяги» немає, вони коригуватимуть курс продажу чи купівлі валюти у своїх мережах пунктів обміну для стимулювання зростання обсягу операцій та зароблятимуть таким чином саме за рахунок обороту. «Охолоджуватимуть» апетити окремих мереж обмінників і конкуренти, які теж не проти додатково заробити за рахунок переманювання великих платоспроможних клієнтів через зниження для них оптового курсу продажу.

При цьому збережеться також і практика особливо «жадібних» обмінників у місцях із низькою конкуренцією щодо виставлення спреду між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро в розмірі до 1 гривні.

Психологічний фактор із поступового задирання котирувань продажу валюти при виставленні обмінниками курсів цими днями часто працюватиме навіть більшою мірою, ніж суто економіка.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,80 до 38,15 гривень та продаж від 38,20 до 38,50 гривень.

А курс євро в обмінниках цими днями перебуватиме в межах: прийом від 40,50 до 40,90 гривень та продаж від 41,05 до 41,50 гривень.