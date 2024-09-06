Долар падає на міжбанку: що буде далі з американською валютою та євро на готівковому ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 вересня 2024, 19:30

Долар падає на міжбанку: що буде далі з американською валютою та євро на готівковому ринку

Перший робочий тиждень вересня на валютному ринку України минув досить позитивно для гривні, хоча й змусив похвилюватися учасників торгів у середині тижня. Що відбувалося з курсом, та як долар та євро завершать тиждень — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Перший робочий тиждень вересня на валютному ринку України минув досить позитивно для гривні, хоча й змусив похвилюватися учасників торгів у середині тижня.

У середині тижня котирування продажу долара на міжбанку вийшли на рівень близько 41,40 гривень, а на готівковому ринку знову з'явилися цінники продажу долара на позначці 41,60−41,65 гривень.

Але за рахунок активних інтервенцій НБУ та збільшення активності окремих експортерів (переважно аграріїв) нацвалюта після такого зльоту змогла переламати девальваційний тренд і почала зі змінним успіхом, але все ж таки досить швидко відвойовувати втрачені раніше позиції.

У результаті за тиждень на міжбанку долар подешевшав на 5 копійок під час продажу — з 41,00/41,03 до 40,94/40,98 гривень.

Міжбанк (долар) за тиждень

Дещо заспокоїлися й котирування готівкового долара, який увечері в п'ятницю можна було спокійно купити вже за 41,30−41,40 гривень, а якщо докласти зусиль та пошукати активніше — то навіть і трохи дешевше.

Готівковий долар за тиждень:

Складніше на українському валютному ринку знову було з євро, де накладалися відразу два чинники: волатильність курсу долара на нашому міжбанку в поєднанні з ралі за парою євро/долар на зовнішньому ринку, що вже починається, перед швидким засіданням ЄЦБ щодо відсоткової ставки (відбудеться 12 вересня) і публікаціями поточних статданих щодо американської та європейської економіки.

Графік долар/євро за тиждень

У результаті безготівкова євровалюта на торгах в Україні, якщо порівнювати саме період із 2 до 6 вересня, майже не змінилася: з ранкових котирувань понеділка 45,3747/45,3955 до вечірніх п'ятничних рівнів закриття 45,3656/45,3935 гривень.

А ось на готівковому ринку до вечора п'ятниці 6 вересня євро продавали за 45,90−46,10 гривень, хоча ще нещодавно наприкінці 20-х чисел серпня за нього просили і 46,40−46,50 гривень.

Міжбанк (євро) за тиждень

Готівковий євро за тиждень

За умови таких вхідних даних цими вихідними власники обмінників при виставленні котирувань за готівковим доларом оберуть тактику роботи «з обороту» з досить скромним, за українськими мірками, спредом між купівлею та продажем американської валюти в межах 15−25 копійок.

А ось за євро, з огляду на швидке засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок і валютних ралі, що починаються, за парою євро/долар, цей спред українськими фінансистами буде розширено до 25−40 копійок. Вони розуміють, що перед засіданням пару лихоманитиме ще більше, і це призведе до стрибків курсу євро в Україні щодо гривні практично на весь наступний тиждень. І в результаті, щоб не брати на себе курсові ризики за євровалютою цими днями, власники обмінників віддадуть перевагу збільшенню спреду.

Загалом же тенденція перевищення попиту на валюту з боку громадян, порівнюючи з обсягами її здачі в обмінники та каси банків цими вихідними, збережеться, що й забезпечить активною роботою касирів обмінників як у суботу, так і в неділю.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на суботу та неділю

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,70 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,55 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 7−8 вересня перебуватиме в межах: прийом від 45,20 до 45,80 гривень та продаж від 45,90 до 46,20 гривень.

Євро знову продовжить бути головним інструментом для спекулятивного заробітку цими вихідними через велику кількість котирувань євровалюти в різних мережах обмінників у всій Україні.

В умовах підвищеної турбулентності курсу євро на міжбанку наступного тижня чекати від фінансистів глобального зниження цінників продажу євро в обмінниках не варто.

Більшість із них волітимуть не знижувати свої котирування продажу євро в суботу і неділю, сподіваючись заробити пізніше, точніше, під час ралі євро/долар на зовнішніх майданчиках. До того ж фінансисти очікують і на швидке повернення котирувань долара на міжбанку в межах до 41,30−41,40 гривень, а отже, і на відповідне зростання цінників готівкового долара.

Оптові пункти обміну валют традиційно будуть готові підвищити свій курс прийому на 3−5 копійок на доларі та євро, а також виставити свої курси продажу цих валют громадянам на ті ж 3−5 копійок нижче, за умови, якщо ви готові до обміну сум від 1 000 доларів або 1 000 євро.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами