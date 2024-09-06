Долар падає на міжбанку: що буде далі з американською валютою та євро на готівковому ринку

Перший робочий тиждень вересня на валютному ринку України минув досить позитивно для гривні, хоча й змусив похвилюватися учасників торгів у середині тижня. Що відбувалося з курсом, та як долар та євро завершать тиждень — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

У середині тижня котирування продажу долара на міжбанку вийшли на рівень близько 41,40 гривень, а на готівковому ринку знову з'явилися цінники продажу долара на позначці 41,60−41,65 гривень.

Але за рахунок активних інтервенцій НБУ та збільшення активності окремих експортерів (переважно аграріїв) нацвалюта після такого зльоту змогла переламати девальваційний тренд і почала зі змінним успіхом, але все ж таки досить швидко відвойовувати втрачені раніше позиції.

У результаті за тиждень на міжбанку долар подешевшав на 5 копійок під час продажу — з 41,00/41,03 до 40,94/40,98 гривень.

Міжбанк (долар) за тиждень

Дещо заспокоїлися й котирування готівкового долара, який увечері в п'ятницю можна було спокійно купити вже за 41,30−41,40 гривень, а якщо докласти зусиль та пошукати активніше — то навіть і трохи дешевше.

Готівковий долар за тиждень:

Складніше на українському валютному ринку знову було з євро, де накладалися відразу два чинники: волатильність курсу долара на нашому міжбанку в поєднанні з ралі за парою євро/долар на зовнішньому ринку, що вже починається, перед швидким засіданням ЄЦБ щодо відсоткової ставки (відбудеться 12 вересня) і публікаціями поточних статданих щодо американської та європейської економіки.

Графік долар/євро за тиждень

У результаті безготівкова євровалюта на торгах в Україні, якщо порівнювати саме період із 2 до 6 вересня, майже не змінилася: з ранкових котирувань понеділка 45,3747/45,3955 до вечірніх п'ятничних рівнів закриття 45,3656/45,3935 гривень.

А ось на готівковому ринку до вечора п'ятниці 6 вересня євро продавали за 45,90−46,10 гривень, хоча ще нещодавно наприкінці 20-х чисел серпня за нього просили і 46,40−46,50 гривень.

Міжбанк (євро) за тиждень

Готівковий євро за тиждень

За умови таких вхідних даних цими вихідними власники обмінників при виставленні котирувань за готівковим доларом оберуть тактику роботи «з обороту» з досить скромним, за українськими мірками, спредом між купівлею та продажем американської валюти в межах 15−25 копійок.

А ось за євро, з огляду на швидке засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок і валютних ралі, що починаються, за парою євро/долар, цей спред українськими фінансистами буде розширено до 25−40 копійок. Вони розуміють, що перед засіданням пару лихоманитиме ще більше, і це призведе до стрибків курсу євро в Україні щодо гривні практично на весь наступний тиждень. І в результаті, щоб не брати на себе курсові ризики за євровалютою цими днями, власники обмінників віддадуть перевагу збільшенню спреду.

Загалом же тенденція перевищення попиту на валюту з боку громадян, порівнюючи з обсягами її здачі в обмінники та каси банків цими вихідними, збережеться, що й забезпечить активною роботою касирів обмінників як у суботу, так і в неділю.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на суботу та неділю

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,70 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,55 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 7−8 вересня перебуватиме в межах: прийом від 45,20 до 45,80 гривень та продаж від 45,90 до 46,20 гривень.

Євро знову продовжить бути головним інструментом для спекулятивного заробітку цими вихідними через велику кількість котирувань євровалюти в різних мережах обмінників у всій Україні.

В умовах підвищеної турбулентності курсу євро на міжбанку наступного тижня чекати від фінансистів глобального зниження цінників продажу євро в обмінниках не варто.

Більшість із них волітимуть не знижувати свої котирування продажу євро в суботу і неділю, сподіваючись заробити пізніше, точніше, під час ралі євро/долар на зовнішніх майданчиках. До того ж фінансисти очікують і на швидке повернення котирувань долара на міжбанку в межах до 41,30−41,40 гривень, а отже, і на відповідне зростання цінників готівкового долара.

Оптові пункти обміну валют традиційно будуть готові підвищити свій курс прийому на 3−5 копійок на доларі та євро, а також виставити свої курси продажу цих валют громадянам на ті ж 3−5 копійок нижче, за умови, якщо ви готові до обміну сум від 1 000 доларів або 1 000 євро.