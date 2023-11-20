Долар відвойовує позиції гривні на міжбанку: як відреагує курс в обмінниках

«Гру на зниження» за рахунок заливання ринку «дешевим» доларом минулого тижня НБУ припинив. Понад те, на певному етапі він навіть дозволив долару вирости на міжбанку майже до 36,35 гривень. Що ще, крім дій регулятора, формуватиме курс гривні цього тижня?

Цей тиждень на українському валютному ринку мине під впливом трьох основних факторів:

Почнемо з міжнародного. У четвер, 23 листопада, США відзначають День подяки, що традиційно поставить на святкову паузу ділове життя практично вже з середи. У цей період на європейських та азіатських майданчиках не надто «бешкетуватиме» і пара євро/долар. Український міжбанк 23 листопада відреагує роботою на ТОМі за доларом та відносно низькими коливаннями котирувань євровалюти щодо гривні цього дня.

Але в «Чорну п'ятницю», 24 листопада, деякі азіатські та європейські спекулянти все ж таки можуть спокуситися низькими обсягами операцій на міжнародних майданчиках і спробувати «поганяти» пару євро/долар. Хоча шанси у них малі, спроби розхитати котирування можливі.

Через вихідний у США українські клієнти на валютних торгах за доларом будуть максимально активними у понеділок-вівторок, щоб встигнути закрити всі свої основні угоди за цією валютою до настання «святкової сплячки» у своїх американських партнерів.

Низька активність укладання угод у доларі через свято в Америці на фоні вже традиційно менших обсягів роботи наших клієнтів за євро призведе до просідання загальної статистики українського міжбанку з середи до кінця тижня.

Внутрішні фактори:

1. Не варто очікувати негайного зростання продажів валютного виторгу експортерами-аграріями, навіть з урахуванням скорочення Нацбанком вимог щодо його повернення зі 180 до 90 днів. По-перше, минуло мало часу. По-друге, подальше пробуксування «зернового коридору», проблема з польськими перевізниками та транзитом української продукції через окремі країни Європи суттєво знижують обсяги реалізації нашої агропродукції на зовнішніх ринках і, відповідно, — обсяги припливу валютного виторгу до України. При цьому варто врахувати і те, що деякі експортери періодично намагаються через різні схеми залишати частину валюти на підконтрольних їм іноземних компаніях, не повертаючи її до країни.

Тому НБУ залишиться головним продавцем долара на міжбанку і далі «диктуватиме» офіційний та ринковий курси за допомогою обсягів своїх інтервенцій та їх цінників. За моїми розрахунками, на «управління» курсовим трендом на міжбанку та закриття дефіциту валюти на торгах із 20 до 24 листопада Нацбанк витратить від $390 млн до $570 млн резервів.

2. Кінець другої та початок третьої декади кожного місяця, навіть в умовах війни, характеризується збільшенням активності працюючих підприємств щодо сплати податків. Це змусить окремих клієнтів продати частину своїх валютних ресурсів, аби розрахуватися з державою. Ці обсяги, звичайно, не можна порівняти з довоєнними, але «зайві» $15−25 млн до щоденної статистики торгів із понеділка до середи вони додадуть.

Крім того, на поведінку валютного та ресурсного міжбанку цього тижня опосередковано вплинуть підсумки аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП у вівторок, 21 листопада. Останні аукціони проходили для посадовців непогано: вони без особливих проблем продавали банкам майже всі запропоновані обсяги, та ще й з поступовим зниженням дохідності за цими гривневими паперами.

Секрет простий: банкам потрібні нові бенчмарки-ОВДП для покриття своїх нормативів резервування. А зниження дохідності досягається тим, що Мінфін штучно збільшує конкуренцію між покупцями під час продажу цих паперів за рахунок обмеження обсягів їхньої пропозиції на кожному аукціоні. Як приклад, умови для проведення та результати останнього аукціону 14 листопада 2023 року:

Умови Мінфіну та обмеження за сумою за пропонованими паперами:

Результати аукціону 14.11.2023:

Якщо порівняти обсяг заявок, поданих банками, та обсяг проданих облігацій, побачимо серйозну конкуренцію між покупцями за найкоротшими із запропонованих військових облігацій терміном на 203 дні (заявок на купівлю подано в 3,3 рази більше, ніж запропонований Мінфіном обсяг).

Аукціон 21 листопада буде для Мінфіну успішним ще й тому, що з 20 до 24 листопада виплачуються відсотки за 14 випусками облігацій та гасять гривневі облігації з виплатою відсотків ще за одним великим випуском паперів. Більшість цих ресурсів буде перераховано держбанкам. Найімовірніше, ці гроші здебільшого підуть на нові вкладення в ОВДП. Частина коштів також піде на купівлю валюти на валютну позицію банків.

Крім того, на аукціоні 21 листопада до продажу пропонуватимуть і валютні облігації у доларах США. Зазвичай, вони добре розкуповуються банками, і збільшать загальну статистику аукціону в гривневому еквіваленті:

Я не очікую цього тижня на особливі сюрпризи за курсом долара на нашому валютному ринку.

Читайте також: Гроші та війна: у яких активах зберегти свої заощадження

По-перше, святкова «сплячка» у США позначиться і на поведінці контрагентів українських компаній.

По-друге, якщо подивитися на тактику Нацбанку, яку він використав під час проведення інтервенцій, то стає зрозуміло, що «гру на зниження» за рахунок заливання ринку дешевим доларом регулятор припинив. Ба більше, на певному етапі він навіть дозволив долару зрости на міжбанку майже до 36,35 гривень, і лише потім знову «притиснув» курс майже до котирувань початку минулого тижня.

Це говорить про те, що Нацбанк продовжує спроби протестувати поведінку міжбанку в різних умовах, і «намацує» оптимальні обсяги та тактику проведення своїх інтервенцій для зниження курсових коливань на торгах.

Виходить у нього це поки що приблизно на «трійку з плюсом» за п'ятибальною системою, але певний прогрес у цьому питанні точно є.

Тому зараз на нас чекає період корекції офіційного та ринкового курсів долара в межах коридору, який формується фактично лише цінниками та обсягами інтервенцій самого НБУ.

Окрім цього, наразі ключовим за глобальними перспективами гривні залишиться питання дотримання графіку та обсягів міжнародної допомоги, яку отримує Україна від Заходу.

Читайте також: Як перемогти, якщо Захід припинить підтримувати Україну грошима

Не виключено, що частину коштів, які ми мали раніше отримати від наших зовнішніх партнерів у валюті, в результаті, Україні все ж таки доведеться позичати в гривні на внутрішньому ринку. А це суттєво вплине і на кінцеві розміри ЗВР, і на курс, і на поведінку Мінфіну на аукціонах щодо розміщення нових гривневих ОВДП.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 листопада

Міжбанк:

Долар. Тренд за курсом долара на торгах диктуватиме НБУ своїми інтервенціями та їх цінниками. Основні обсяги операцій пройдуть у першій половині тижня, оскільки потім через свята у США ділова активність контрагентів українських компаній теж знизиться.

За моїм прогнозом, 20−24 листопада котирування долара на торгах перебуватимуть в межах 36,05−36,35 гривень.

Євро. Пара євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,075 до 1,091 долара за євро. У цьому випадку курс євро на українському міжбанку перебуватиме в межах від 38,75 до 39,66 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20−25 до 50 копійок за доларом та від 20−35 до 60 копійок за євро.

Долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 грн, а в обмінниках фінкомпаній у межах від 37,30 до 38,00 грн.

Євро. У банках котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,70 до 41,35 грн, а в обмінниках фінкомпаній коридор за курсами купівлі та продажу євро перебуватиме в межах від 40,10 до 41,15 грн.