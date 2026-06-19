Долар зупинився, євро різко подешевшав: що відбувається з курсом і на що чекати далі

Валютний ринок раптово змінив напрямок. Долар перестав дорожчати, а євро всього за кілька днів втратив понад 60 копійок. Причиною стали одразу кілька подій світового масштабу, а також продовження підтримки гривні з боку Нацбанку. Чи може динаміка курсу змінитися у вихідні, розповідає «Мінфін».

Упродовж усього минулого тижня світові ринки були в стані хвилювання. Занадто багато різнопланових подій безпосередньо впливали на поведінку інвесторів. Безсумнівно, однією з головних геополітичних подій варто назвати домовленості США та Ірану про розблокування Ормузької протоки та можливе реальне припинення військових дій на Близькому Сході. Офіційно документ було підписано 17 червня (спочатку передбачалося 19 червня), але інформація про нього, а також реальні кроки обох сторін щодо зниження напруженості в регіоні відчувалися практично вже з понеділка, 15 червня.

Реакція ринків на умовний мир у цьому регіоні була загалом позитивною, але все ж обережною, оскільки останнім часом подібні угоди вже не раз зривалися. Меморандум про взаєморозуміння терміном на 60 днів передбачає припинення військових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, скасування санкцій проти Тегерана та створення фонду відновлення Ірану. Але чому інвестори поки що вважають цей документ лише кроком до остаточного миру на Близькому Сході, випливає із заяви представників США, які, ознайомивши журналістів із меморандумом, ще раз підкреслили, що він ні до чого США не зобов’язує, і що виконання його пунктів залежатиме від того, як поведеться Іран. Але навіть цей меморандум уже має позитивний вплив на світову економіку.

По-перше, саме завдяки цим новинам ціни на нафту знизилися до рівня близько 77−80 доларів за барель. А це дає надію на зниження цін на всі види енергоносіїв і на зменшення ризику продовження інфляційного сплеску в усьому світі, який до цього вже кілька місяців «лякав» інвесторів і всі центральні банки провідних країн світу.

Графік вартості нафти BRENT

По-друге, саме надія на зниження інфляційних процесів після закінчення військового протистояння на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки відіграли провідну роль у прийнятті рішення ФРС США 17 червня про збереження своїх ставок на рівні 3,5%-3,75% річних.

При цьому на своїй першій пресконференції на посаді голови ФРС Кевін Уорш підкреслив, що ФРС США у разі необхідності готова до жорсткості грошово-кредитної політики для боротьби з інфляцією. А це призведе до підвищення волатильності валютного ринку, зокрема й пари євро/долар.

Саме будь-які нові «яструбині» сигнали про ймовірне жорсткування грошово-кредитної політики з боку Уорша або оновлені прогнози ФРС США щодо ставок найближчим часом здатні викликати додаткову волатильність на валютному ринку, що негайно відіб'ється на фондовому ринку, а також на ринку золота.

Причому, наприклад, ті самі аналітики Morgan Stanley зазначають, що найбільш чутливими до таких змін можуть виявитися євро, японська ієна, а також австралійський і новозеландський долари.

З цього переліку Україну найбільше торкнеться саме ситуація з парою євро/долар. Як приклад такої кореляції можна навести останні стрибки курсу долара та євро в Україні та паралельну динаміку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Графік пари євро/долар

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

Серед внутрішніх чинників цього тижня спрацював ефект бюджетних платежів у клієнтів, що у поєднанні з активними інтервенціями Національного банку щодо продажу долара для підтримки гривні на українському міжбанківському ринку дозволило не лише майже повністю зупинити подальше зростання курсу американської валюти щодо гривні, а й надати національній валюті можливість частково повернути раніше втрачені позиції щодо євро.

За період з 15 по 19 червня долар на міжбанківському ринку в Україні, незважаючи на періодичні стрибки котирувань до рівнів 44,92/44,95 гривень, у підсумку залишився на тому ж рівні, що й на початку тижня: 44,83/44,86 гривень на момент закриття сесії п’ятниці, 19-го числа.

А безготівковий євро за той самий період подешевшав одразу на 63 копійки — зі стартових котирувань понеділка 52,0386/52,0555 до 51,402/51,423 гривень на завершення сесії п’ятниці. Саме ефект синергії умовної стабілізації курсу долара на українському міжбанку до кінця тижня та деякого ослаблення позицій євро щодо американської валюти на світових ринках — у підсумку й призвели до такого різкого відкоту котирувань євро в Україні за ці дні.

Події на міжбанківському ринку з певним часовим лагом згодом відбивалися й на поведінці готівкового ринку, де до кінця п’ятниці обмінники продавали готівковий долар за 44,95−45,20 гривень, а ціни на продаж євро коливалися в межах 51,80−52,30 грн. Хоча ще на початку тижня долар продавався в межах цінників аж до рівнів у 45,30 гривень і навіть вище, а котирування продажу готівкового євро досягали в деяких мережах обмінників рівнів аж до позначки в 52,50 гривень:

Графік готівкового долара

Графік готівкового євро

Незважаючи на позитивні зміни останніх днів для гривні — після стресу від недавнього зростання котирувань долара та євро, громадяни все ж поки що досить активні у купівлі валюти, що підтверджується даними НБУ.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Обсяги «чистої» купівлі валюти населенням 17 червня становили $29,739 млн, а в інші дні тижня коливалися в межах суми «чистої» купівлі від $9,191 млн до $26,553 млн. Саме активність громадян щодо скупки валюти в останні дні й дозволяє власникам обмінних пунктів поки що не поспішати знижувати свої ціни.

Але загалом, незважаючи на всі катаклізми та виклики на зовнішніх валютних ринках і на дуже непросту ситуацію на українському міжбанківському ринку — Нацбанк зміг утримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Хоча й із вимушеними активними та постійними валютними інтервенціями щодо продажу долара.

З важливого варто зазначити, що 18 червня Правління Нацбанку зберегло облікову ставку на рівні чинних 15% річних. Це було очікувано ринком і цілком логічно навіть з урахуванням певного зниження споживчої інфляції до 8,2% станом на 1 червня — занадто вже багато зараз факторів, здатних швидко змінити цю динаміку.

Повністю розуміючи ситуацію, Нацбанк навіть вирішив дати сигнал про те, що в разі погіршення ситуації з цінами — регулятор готовий ще більше посилити грошово-кредитну політику. У тому числі й за рахунок можливого підвищення облікової ставки в разі потреби. І це дуже важливий меседж для всіх сегментів українського ринку — від валютного та ресурсного до фондового ринків, а також для вторинного ринку ОВГЗ.

Збереження певної курсової волатильності та невизначеності змусить власників обмінників цими вихідними залишити свої спреди між купівлею та продажем як щодо долара, так і щодо євро в досить широкому діапазоні. Більшість обмінних пунктів фінансових компаній у ці суботу та неділю працюватимуть зі спредом по долару в межах 20−30 копійок і зі спредом по євро в межах 20−50 копійок.

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Прогноз курсу готівкового долара та євро на 20−21 червня

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінних пунктів перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,60 до 44,90 гривень та продаж від 44,95 до 45,25 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі буде в межах коридору: купівля від 51,40 до 51,70 гривень і продаж від 51,75 до 52,35 гривень.

Частина обмінників може скоригувати розраховані мною коридори купівлі/продажу валюти ще на плюс-мінус 3−8 копійок за долар і на плюс-мінус 5−10 копійок за євро залежно від своїх індивідуальних завдань та наявності платоспроможного попиту на валюту у своєму регіоні.