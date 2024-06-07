Долар нижчий за 41 грн, а євро — менше ніж 45: чи зміцниться ще гривня і де зупиниться

Тиждень на валютному ринку пройшов досить динамічно і з великою кількістю подій, що по-різному вплинули на поведінку курсу на міжбанку та на готівковому ринку. Як завершується цей тиждень і якого курсу чекати на вихідні — у свіжому огляді Мінфіну.

Загалом, за цей тиждень гривня продемонструвала певні успіхи щодо відвойовування раніше втрачених позицій як у порівнянні з доларом, так і з євро.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

За тиждень курс долара на міжбанку знизився на 33 копійки: з котирувань понеділка 40,55/40,59 до 40,22/40,26 гривень. Безготівковий євро при продажу подешевшав на одразу майже на 52 копійки: з 44,0373/44,0645 до 43,5220/43,5492 гривень.

Зреагував на зміцнення позицій гривні й готівковий ринок. Якщо на початку тижня деякі банки та обмінники фінкомпаній продавали долар у межах від 40,99 до 41,40 гривень, а готівковий євро по 44,70 гривень і вище аж до 45 гривень, то ввечері п'ятниці долар можна вже без проблем купити по 40 ,70 — 40,80 гривень, а євровалюту — по 44,40 — 44,55 гривень.

Чому зміцнювалася гривня

Але зміцнення позицій гривні на валютному ринку не було результатом успіхів нашої економіки, а просто нарешті спрацювали активні розпродажі Нацбанком долара на торгах через інтервенції протягом всього минулого і цього тижня.

НБУ практично закрив основну частину попиту на валюту і цим відкачав з ринку досить значний обсяг гривневої ліквідності, а також розвернув цим курсовий тренд на торгах у бік зміцнення гривні.

У певні дні, коли котирування через дії Нацбанку ситуативно просідали, частина експортерів, побоюючись втратити на курсі, виходила на ринок зі своїми продажами валютних надходжень у досить великих обсягах.

І таке зростання пропозиції валюти ситуативно продовжувало зміцнювати гривню під час міжбанківської сесії. Ну, а готівковий ринок, спостерігаючи просідання міжбанку, також поступово знижував і свої цінники.

З усього цього можна зробити лише один висновок: за фактом, Нацбанк, як і раніше, керує курсом на нашому досить малооб'ємному валютному ринку своїми інтервенціями, тактикою та частотою їх проведення, а також цінниками.

Щоправда, відбувається це завжди за суттєвих втрат золото-валютних резервів, що якраз і продемонстрував травень цього року:

Динаміка міжнародних резервів

Чи критично «просідання» резервів

Станом на 1 червня 2024 року ЗВР України просів одразу на 7,9% до рівня $39,034 млрд. Таке різке падіння резервів зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ на міжбанку та виплатами країни в іноземній валюті за зовнішніми боргами.

Для стримування падіння гривні Національний банк був змушений продати на торгах у травні $3,087 млрд при тому, що викупити він зміг у резерви лише $11,1 млн. Тобто, «чистий» продаж валюти регулятором для гасіння курсових пожеж у травні склав близько $3,076 млрд.

Причому за цей же період уряд на рахунки в НБУ отримав лише $143,1 млн ($123,1 млн від продажу Мінфіном валютних ОВДП та $20 млн від Світового банку).

А сплатила Україна за своїми зовнішніми зобов'язаннями у травні $412,3 млн ($309,1 млн пішли на обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта $103,2 млн — на обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ, ЄБРР, Світовим банком та іншими міжнародними кредиторами). Окрім цього, Україна виплатила МВФ $240,8 млн.

Трохи підстрахувала розміри наших резервів переоцінка фінансових інструментів, така як корекція розмірів ЗВР через зміну ринкової вартості фінінструментів та курсів валют. У травні завдяки такій переоцінці вартість фінансових інструментів, що входять до резервів України, збільшилася на $216,1 млн.

Чи критичне таке просідання резервів для економіки України зараз? Відповідь — «ні», оскільки обсяг міжнародних резервів, що є на даний момент, забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього критичного імпорту (за канонами економічної теорії та практики треба мати запас міцності в межах не нижче 3 місяців).

Але тут важливою є динаміка ЗВР. Поки чиновники уряду, Мінфіну та Нацбанку стверджують, що вже з червня міжнародна допомога Україні значно зросте та увійде до узгодженого раніше графіка, що підстрахує нашу країну як щодо бюджетних витрат на соціалку, так і щодо можливостей Нацбанку щодо підтримки стабільності гривні на валютному ринку.

Які зовнішні чинники вплинули на курс

Окрім цього, 6 червня на своєму засіданні Європейський центральний банк знизив свої процентні ставки, пом'якшивши грошово-кредитну політику вперше майже за 5 років.

ЄЦБ знизив ключову ставку на 0,25% річних — до рівня 4,25% із 4,50% та ставку за депозитами до 3,75% із 4,00% річних.

При цьому, європейський регулятор змінив прогноз інфляції (тепер очікує базову інфляцію на рівні 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році) та ВВП країн Єврозони (підвищив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2024 році до 0,9% з 0,6%, які очікувалися раніше у березні).

Разом з іншими міжнародними економічними даними щодо ЄС та США це відразу позначилося на настроях інвесторів і суттєво впливало на поведінку пари євро/долар у світі, і як наслідок — впливало і на курс євро щодо гривні в Україні.

Графік поведінки пари євро/долар на момент написання статті

Графік курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

З точки зору перспектив подальшої поведінки економіки Європи та пари євро/долар тут важливо те, що керівництво ЄЦБ заявило про намір поступово знизити вартість запозичень (читай — продовжувати знижувати ставки), оскільки інфляція у 20 країнах блоку в останні місяці впала з більш ніж 10% наприкінці 2022 року до рівня трохи вище за 2-відсотковий цільовий орієнтир. Тобто Європа розпочала цикл зниження ставок. І тепер дуже важливо, як на це реагуватиме Федрезерв США, керівництво якого збереться вже 12 червня з аналогічного приводу.

У будь-якому разі, після нещодавніх валютних ралі 6 червня на тлі оголошення результатів засідання ЄЦБ на всі ринки чекає підвищена турбулентність, а міжнародний валютний ринок ще й посилення волатильності пари євро/долар наступного тижня, аж до 12 червня. Це позначатиметься на поведінці валюти і в Україні. Але це вже розпочнеться з наступного тижня.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 8−9 червня

А поки що, після ще нещодавніх багаторазових змін котирувань протягом дня, цими вихідними власники обмінників в Україні спробують попрацювати у спокійнішому форматі «з обороту».

Без особливих спроб розгойдування ринку та з виставленням досить середнього рівня спреду. Тобто без глобального сильного розкиду цінників обмінників, який спостерігався всі останні два-три тижні через стрибки курсу міжбанку.

Спред між купівлею та продажем долара в більшості пунктів обміну становитиме від 20 до 25 копійок, а по євровалюті буде в межах від 20 до 35 копійок.

Але деякі мережі обмінників збережуть свою традиційну тактику виставлення спреду щодо долара та євро в межах до 1 гривні в тих точках обміну валюти, де потреба у готівковій гривні у населення максимальна (торгові центри, великі магазини тощо).

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цих вихідних буде в межах коридору: прийом від 40,15 до 40,55 гривень та продаж від 40,60 до 40,85 гривень .

А курс євровалюти власники обмінників цієї суботи та неділі виставлять у межах цінників: прийом від 43,50 до 44,30 гривень та продаж від 44,40 до 44,65 гривень.