Долар та євро вийшли на плато: як довго триватиме курсовий релакс

Курс долара та євро останніми днями досить стабільний. Про те, чи варто розслаблятися з курсом і на який термін, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Перший робочий тиждень липня минув на валютному ринку досить позитивно для гривні, хоча за цей період курс долара на торгах дещо зріс. Але:

По-перше, Україна отримала п'ятий транш у розмірі близько $2,2 млрд від МВФ у рамках чотирирічної програми механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Нагадаю, що загальний обсяг фінансування за цією програмою Фонду становить $15,6 млрд, із яких наша країна вже отримала за 14 місяців функціонування програми близько $7,6 млрд.

Психологічно дуже важливим є той факт, що вперше за всю історію співпраці з МВФ Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми, хоча раніше більше, ніж до 3-го перегляду справа взагалі не доходила. Це дуже важливий меседж нашій країні від Фонду в умовах війни та невирішеного поки що питання про реструктуризацію зовнішнього боргу.

Для отримання подальшого фінансування Україна повинна буде до п'ятого перегляду продовжити структурні реформи, що охоплюють держфінанси, фінсектор, монетарну та валютно-курсову політику, управління, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Окрім стандартного вже антикорупційного набору вимог МВФ, фактично це робить наступний крок до вже швидкої приватизації двох держбанків (Укргазбанк і Сенс Банк), а також веде до змін на валютному ринку, і допоможе Нацбанку в частині наявності необхідних валютних ресурсів для проведення інтервенцій на міжбанку для підтримки гривні.

По-друге, цього тижня були досить активними експортери, які продавали валютний виторг, щоб забезпечити свої гривневі розрахунки з персоналом за минулий місяць та з контрагентами-постачальниками за чинними контрактами. Це дозволило Нацбанку частково закрити потреби ринку не лише за рахунок витрачання ЗВР, а й за рахунок ресурсів самого ринку. Хоча при цьому регулятор і був помічений на міжбанку практично щодня.

Загалом за системою Блумберг за 1−5 липня були зареєстровані щоденні обсяги операцій на валютному міжбанку в межах від $159,74 млн до $195,17 млн, що дуже непогано, з огляду на вихідний четвер у США (День незалежності) та роботу українського міжбанку 4 липня за доларом через це на умовах ТОМ.

У результаті за 1−5 липня курс продажу долара на міжбанку все ж таки зріс на 5 копійок — із котирувань понеділка 40,53/40,55 до 40,58/40,60 гривень, а курс продажу безготівкового євро на торгах злетів на 25 копійок — із 43,6548/43,6561 до 43,8994/43,9089 гривень.

Успіхи євро на нашому міжбанку здебільшого були пов'язані зі зміцненням євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках, де котирування євро пішли вище за психологічний рівень у 1,08 долара. Це призвело до автоматичного перерахунку через євро/долар та долар/гривня котирувань євровалюти і щодо гривні.

Графік міжбанк (долар) за 1−5 липня 2024 року

Графік міжбанку (євро) за 1−5 липня 2024 року

На таку поведінку міжбанку відповідним чином реагував і готівковий ринок. Щоправда, спокійніше і плавніше:

Графік готівкового курсу долара за 1−5 липня 2024 року

Графік готівкового курсу євро за 1−5 липня 2024 року

Більшість обмінників фінкомпаній, а також банків весь тиждень пропрацювали у форматі «з обороту» без особливих спроб розгойдати курс, хоча курс продажу долара багато обмінників виставляли вище за психологічний поріг у 41 гривню.

Такий розвиток подій на валютному міжбанку призвів до того, що надвечір п'ятниці 5 липня в касах банків та в обмінниках фінкомпаній курс продажу готівкового долара перебував у межах від 40,85 до 41,05 гривень, а євро — від 44,25 гривень до 44,45 гривень.

Цікаво, що наприкінці червня був день, коли обсяги купівлі та продажу валюти населенням майже зрівнялися. Це була неділя, 30 червня. Але вже з наступного дня ситуація на ринку повернулася до колишнього формату перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі до кас банків та обмінників фінкомпаній:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Попри невирішене поки що питання про реструктуризацію зовнішнього боргу України (дедлайн — початок серпня), обстановку на нашому валютному ринку цього тижня можна вважати повністю контрольованою з боку Нацбанку.

Єдиною справді «поганою» новиною для валютного ринку цього тижня можна вважати скорочення ЗВР до рівня $37,894 млрд станом на 01.07.2024 року. Сам НБУ визнає, що основною проблемою зниження резервів була необхідність проведення валютних інтервенцій для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також погашення боргів України в іноземній валюті. І що ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних ОВДП.

При цьому заспокійливим чинником можна назвати те, що поточний обсяг ЗВР забезпечує фінансування 4,9 місяців майбутнього критичного імпорту. Це говорить про те, що навіть за умов війни певний запас міцності в України є — і це головне.

У цих умовах субота та неділя, 6−7 липня, на готівковому валютному ринку минуть спокійно з тим самим форматом роботи більшості обмінників «з обороту». Спред між купівлею та продажем валюти перебуватиме в межах 20−30 копійок за доларом та 20−40 копійок за євро.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 6−7 липня

Попри загалом позитивні новини для гривні як з боку МВФ, так і з боку валютного міжбанку України, війна накладає свій відбиток на поведінку власників обмінників щодо курсоутворення. І з огляду на те, що попит на готівкову валюту з боку громадян зберігається стабільно високим, — знижувати цінники продажу готівкової валюти обмінникам особливого резону немає.

Але й грати «на підвищення» у них зараз особливо не вийде, адже початок нового місяця знову відкрив для бажаючих прикупити валюту можливість зробити це не лише «живцем» в обмінниках, але й через покупки доларів та євро на картки. І оскільки картковий курс банків іноді привабливіший за готівку, багато українців активно цим користуються, що знижує попит на готівкову валюту в обмінниках.

Щобільше, останнім часом конкуренція між обмінниками за платоспроможного клієнта (особливо оптового — від 1000 доларів чи євро) лише посилилася, що теж на руку бажаючим купити чи продати валюту. Адже зростання конкуренції стримує апетити фінансистів щодо задирання валютних котирувань вгору. Тому в цій ситуації особливих сюрпризів щодо валютних цінників обмінників ми цими вихідними не побачимо.

Але вже з середини місяця низка чинників знову почне працювати проти гривні, що надалі допомагатиме фінансистам психологічно розгойдувати ринок. Тому до середини місяця українці, які бажають купити валюту, ще мають можливість зробити це спокійно, без метушні і підбираючи найоптимальніший для себе курс.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих у вихідні відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,40 до 40,70 гривень та продаж від 40,80 до 41,10 гривень.

А курс євро власники обмінників 6−7 липня виставлять у межах: прийом від 43,70 до 44,20 гривень та продаж від 44,30 до 44,60 гривень. Євровалюта залишиться основним інструментом для спекуляцій на готівковому валютному ринку цими вихідними.