Долар та євро входять у період підвищеної турбулентності: що буде з готівковим курсом

Робочий тиждень, що минає, знову пройшов на валютному ринку України під знаком умовно невеликих за місцевими мірками коливань курсу долара та євро на міжбанку з відповідною реакцією готівкового ринку. Хоча кілька зовнішніх і внутрішніх чинників продовжували «тиснути» на курс.

Зі зовнішніх варто відзначити наближення виборів у США, що розгойдувало пару євро/долар на світовому валютному ринку. А також публікацію деяких американських економічних даних щодо ринку праці та економічної активності, які можуть вплинути на настрої членів Федерального комітету відкритих ринків (FOMC) перед засіданням ФРС США за процентними ставками. А воно відбудеться вже 7 листопада.

Ступінь знервованості на світових ринках перед виборами в США, засіданням Федрезерву, геополітичного загострення навколо військової ситуації в Україні та на Близькому Сході добре ілюструє графік цін на золото та поведінки євро/долар останніми днями.

Графік цін на золото за тиждень ($/трійська унція)

Графік поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках за тиждень

З внутрішніх — це зростання інфляційних процесів у країні (навіть Нацбанк уже прогнозує офіційне зростання цін до рівнів близько 9,7% по року), запуск опалювального сезону, активні бойові дії на фронтах з рф, що вимагає збільшення витрат на армію.

Як реакцію Нацбанку на посилення інфляції можна розглядати ухвалене 31 жовтня рішення регулятора про збереження облікової ставки на рівні 13% річних, що було очікувано ринком. Тому можна назвати знаковою заяву Правління НБУ після засідання про те, що у разі потреби Нацбанк готовий вжити додаткових заходів щодо стримування цін.

Це означає, що за необхідності НБУ почне закручувати монетарні «гайки». Насамперед — підвищувати облікову ставку. Чи стане він це робити, чи обмежиться лише вербальними посланнями ринку — стане зрозуміло вже 12 грудня, на останньому цьогорічному засіданні Нацбанку з цього питання. Простими словами, поки що питання продовження циклу зниження ставок в Україні поставлене, як мінімум, «на паузу».

Але загалом, з урахуванням малого за обсягами і дуже зарегульованого українського валютного ринку, Нацбанку не важко було утримувати курс гривні відносно долара у досить вузькому коридорі. Проводячи часті інтервенції з продажу долара, НБУ своїми обсягами продажів та їх цінниками не давав курсу долара особливо зростати, що через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня автоматично впливало і на курс євровалюти на нашому міжбанку. Тільки позиції євровалюти щодо долара на зовнішніх ринках за тиждень дещо зміцнилися, що й позначилося на українському ринку.

У результаті, якщо курс продажу безготівкового долара на торгах за тиждень зріс лише на 2 копійки — з ранкових початкових котирувань понеділка 28 жовтня 41,30/41,33 до 41,33/41,35 гривень до завершення торгів п'ятниці 1 листопада, то курс продажі євровалюти за цей же період зріс з 44,637/44,657 до 44,8719/44,8771 гривень, тобто на 22 копійки за тиждень.

Графік поведінки курсу долара до гривні на українському міжбанку

Графік поведінки курсу євро до гривні на українському міжбанку

Досить спокійно, якщо взяти до уваги обстановку у світі та в Україні, поводився готівковий ринок. І до вечора п'ятниці в обмінниках фінкомпаній та касах банків долар можна було без проблем купити в межах 41,49−41,55 гривень. А євро обмінники продавали по 45,19 — 45,25 гривень.

В умовах жорсткої конкуренції на готівковому ринку власники обмінників і банки не можуть собі зараз дозволити «розкидатися клієнтами» та особливо занижувати котирування прийому валюти або завищувати курс продажу вище за середньоринковий.

І тому, ці вихідні більшість обмінників продовжить працювати у форматі «з обороту» без спроб розкачати ринок. Але якщо спред між купівлею та продажем долара складе в більшості обмінників від 20 до 25 копійок, то щодо євро з урахуванням підвищеної турбулентності цієї валюти найближчими днями — фінансисти все ж таки розширять його в межах від 20 до 40 копійок.

Але головним сюрпризом, який може очікувати українців у пунктах обміну валюти у ці дні, можна назвати часту зміну цінників по євро протягом дня через підвищену волатильність курсу євро на міжнародних майданчиках перед виборами в США.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на суботу та неділю

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих у вихідні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,60 гривень.

А курс євровалюти на готівковому ринку 2−3 листопада буде в межах коридору: прийом від 44,90 до 45,15 гривень та продаж від 45,20 до 45,40 гривень.

В гуртових обмінних пунктах (як правило, від 1000 доларів або євро) котирування прийому валюти можуть бути на 3−5 копійок більше зазначених вище котирувань прийому, а курс продажу валюти громадянам на 2−5 копійок нижче, ніж за невеликими сумами. У цьому випадку, фінансисти заробляють саме за рахунок обсягу операції і тому готові трохи поступатися курсами прийому або продажу валюти.