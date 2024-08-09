Долар та євро цієї суботи та неділі: що робити, щоб не втратити на валютообміні

Як на українському валютному ринку позначилися злети та падіння фондових ринків, та які внутрішні чинники можуть зіграти проти стабільності курсу наступного тижня, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Робочий тиждень, що закінчується, на валютному ринку України минув досить динамічно. Причому як за рахунок міжнародних, так і суто українських чинників.

Після серйозного струсу початку місяця, коли тільки за понеділок, 5 серпня, фондовий ринок США при відкритті торгів втратив близько $2 трлн і серйозно просіли японські та європейські фінансові ринки, Україна відбулася лише легким переляком. У нас тільки «пролихоманив» курс євро щодо гривні, який реагував на зміни пари євро/долар на зовнішніх майданчиках під час провалів світових фондових ринків.

Але потім західні ринки дещо заспокоїлися, і навіть частково відіграли просідання. І в результаті те, що сталося на фондових майданчиках світу, можна назвати поки що лише серйозною корекцією після періоду відносно стабільного зростання. Але не глобальною кризою, чого так побоювалися всі провідні світові гравці.

Графік євро/долар за останні дні

Графік курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

Графік цінників готівкового євро в Україні за цей тиждень

Надалі на поведінці нашого міжбанку вже більше позначалися переважно українські чинники, але частково все ж таки з міжнародним відтінком:

1. Нацбанк досить активно розпродував долар на торгах, чим знижував тиск на курс. Регулятора було помічено на міжбанку практично щодня. Крім цього, на торгах із продажами було помічено й великих експортерів, яким потрібна була гривня для покриття поточних господарських витрат усередині країни.

2. Надходження $3,9 млрд у вигляді грантів від США з перспективою отримання безоплатної американської допомоги в межах загальної суми $7,8 млрд до кінця року. Це підбадьорило урядовців у частині покриття фінансування соціалки до кінця 2024 року.

А сам факт надходження коштів від США навіть дещо нівелював негатив від новини про продовження просідання ЗВР України до рівня $37,232 млрд станом на 1 серпня. «Чисті» золотовалютні резерви склали при цьому $23,301 млрд, що теж нижче, ніж місяць тому.

3. Рада Європейського Союзу схвалила надання 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в рамках програми Ukraine Facility. Тепер стають зрозумілими оптимістичніші заяви наших чиновників про те, що до кінця 2024 року фінансування багатьох видатків бюджету вже більш-менш забезпечене ресурсами західної допомоги.

Щобільше, уряд, Мінфін і Нацбанк почали впевненіше говорити про те, що стабільності гривні найближчим часом нічого не загрожує. Щоправда, при цьому ті ж самі чиновники залишають свої прогнози про прискорення інфляції щонайменше до 8,5% на кінець року і дуже обережно говорять про перспективи щодо курсу та зростання цін у 2025 році.

4. Загальна ситуація невизначеності щодо подальшого розвитку української економіки, ризики подальшої руйнації росією критичної та енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном, обстановка на фронтах. Все це все ж таки провокує громадян на активну скупку валюти як безготівково, так готівкою.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Підвищені ризики невизначеності був змушений визнати навіть Нацбанк під час обговорення своїх подальших дій щодо облікової ставки, а також у черговому інфляційному звіті.

У результаті вся ця сукупність міжнародних та внутрішніх чинників суттєво вплинула на поведінку всіх учасників валютного ринку, хоча загалом тиждень минув все ж таки з трендом на зміцнення гривні.

На міжбанку курс продажу долара за тиждень просів на 7,5 копійок — із 41,22/41,25 (ранок понеділка 5 серпня) до 41,13/41,175 гривень (вечір п'ятниці 9 серпня). А курс продажу євро знизився на торгах лише на 1 копійку — з 44,9586/44,9748 до 44,9304/44,9631 гривень.

На готівковому ринку позиції гривні, порівнюючи з початком тижня, також стали все ж таки позитивнішими: долар під час продажу просів до вечора п'ятниці до рівнів 41,30−41,35 гривень (на початку тижня цінник доходив до 41,50 гривень і вище), а курс продажу євровалюти перебуває в межах цінників у 45,15−45,30 гривень (на початку тижня сягав 45,42 гривень і вище) за євро.

Що може зіграти проти стабільності

Попри відносно позитивний тренд для нацвалюти цього тижня, подальшого особливого зміцнення позицій гривні в нинішніх воєнних умовах все ж таки очікувати не варто. Занадто багато зараз викликів для нацвалюти.

Але й сценарій суттєвої нової девальвації гривні теж поки що можна відкласти. Принаймні, до нових глобальних вливань бюджетних грошей в економіку, що зазвичай відбувається до кінця третього кварталу або на місячні звітні дати.

Але картину відносної стабільності курсу може швидко зруйнувати і Верховна Рада, якщо депутати, вийшовши з відпустки, вирішать активно взятися за нове збільшення податків, розширення бази оподаткування та інші малопопулярні в народі та бізнесі дії.

З одного боку, всім зрозуміло, що потрібно збільшити видаткову частину бюджету для утримання армії в умовах війни, з іншого — принциповим є те, за рахунок чого саме відбуватиметься збільшення доходів бюджету.

І тут сценаріїв досить багато: від просто збільшення оподаткування та до певної девальвації гривні та часткової емісії. Щоправда, чиновники традиційно говорять про неприпустимість сценарію запуску «друкарського верстата», але в умовах війни такий сценарій все ж таки повністю виключати не можна і особливо розслаблятися точно ні громадянам, ні бізнесу не варто.

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Прогноз курсу долара та євро на 10−11 серпня

У цій ситуації цими вихідними основна частина обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» зі середнім розміром спреду між купівлею та продажем валюти. За доларом він перебуватиме в межах 20−25 копійок, за євро — в межах до 25−30 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,70 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,45 гривень.

А курс євро власники обмінників 10−11 серпня виставлять у межах: прийом від 44,40 до 45,05 гривень та продаж від 45,15 до 45,50 гривень.

Як уже відбувається майже постійно — цими вихідними спостерігатиметься досить широкий розкид цінників купівлі/продажу доларів та євро в обмінниках.

Тому, щоб не втрачати гроші при проведенні валютообмінних операцій, раджу або витратити 10−15 хвилин свого часу й обійти 3−5 точок у вашому районі, щоб зорієнтуватися щодо курсу, або відразу скористатися відповідними застосунками, які дозволять забронювати вам необхідну операцію з обміну у потрібних обсягах і за оптимально вигідним для вас курсом.