Долар та євро у світі — під тиском: що буде з курсом в Україні вже найближчими днями

Цей тиждень виявився дуже насиченим, із погляду геополітичних подій, які безпосередньо чи опосередковано впливали на курс долара й євро у світі та в Україні. Розглянемо їх детальніше.

Істотне зниження градуса напруженості у конфлікті двох ядерних країн — Індії та Пакистану, а також 90-денне перемир'я у торговельній війні США-Китай спрацювали на користь посилення позитиву у світовій економіці та зниження глобальних світових військових та економічних ризиків.

На це негайно відреагував ринок золота, де метал-притулок до кінця тижня подешевшав до рівня $3 180 за унцію на момент написання статті із ще нещодавніх $3 280. А також — світовий валютний ринок, де курс долара припинив своє глобальне падіння. І навіть почав періодично поступово зміцнюватися щодо євро та деяких інших валют. До вечора п'ятниці, 16 травня, у момент написання цієї статті американська валюта перебуває в межах рівня 1,11988 долара щодо євро, 0,837 швейцарського франка щодо долара та 145,5 японських єн за долар.

Після ще нещодавніх рівнів у 1,155 долара за євро — це очевидний прогрес для американської валюти щодо європейської, але відносно середній результат щодо валют Швейцарії та Японії, що, втім, пов'язано більше саме зі специфікою цих валют, «зав'язаних» водночас як на показниках ринків Європи та Азії, так і поведінки саме американсього фондового ринку.

Інвесторів продовжують лякати новини з Близького Сходу, де Ізраїль та Хамас перебувають у стадії нового посилення протистояння. А також ситуація навколо війни рф проти України, де переговори у Стамбулі не призвели до серйозних результатів і довгоочікуваного 30-денного перемир'я. Путін не приїхав, вочевидь максимально знизив реальні повноваження та вагу російської переговорної групи, а самі переговори пройшли фактично у форматі обміну думок та озвучування того, що хоче росія, і при цьому — без огляду на позиції України.

У результаті країни ЄС і США тепер постають перед необхідністю різкого посилення санкцій проти росії, що загрожує світовому валютному ринку новою чергою ризиків і викликів. І на тлі продовження війни рф проти України, що вирує поряд із Європою, — це погана новина для євро, що загрожує великою кількістю можливих стрибків пари євро/долар на майбутніх заявах лідерів країн ЄС і американського президента. Адже продовження війни в Європі, в будь-якому випадку, знижує інтерес інвесторів до європейських проєктів і активів у країнах Євросоюзу, що межують з рф та білоруссю. Принаймні, до реального завершення війни рф проти України.

Тому світовий валютний ринок щодо продовження війни рф проти України залишиться у підвішеному стані. І тепер зосередиться в цьому питанні на зустрічі керівництва рф із президентом США, що, можливо, незабаром відбудеться. А також на наслідках тих додаткових санкцій, які обіцяють запровадити країни Заходу проти рф.

Графік вартості золота

Графік пари євро/долар

Продовження війни на тлі дуже невеликого за обсягами власного валютного ринку не робить Україну провідним гравцем у валютних іграх найбільших економік світу, а зберігає за нею становище заручника ситуації щодо курсу долара та євро щодо гривні.

Хоча при цьому, завдяки дуже затиснутому обмеженням Нацбанку нашому валютному ринку, курс гривні зараз відносно слабо реагує на зовнішні подразники за доларом. І за рахунок інтервенцій НБУ практично тримає під повним контролем міжбанківські котирування щодо долара.

Але набагато істотніше наш ринок реагує на міжнародні коливання євро щодо американської валюти, що виражається в періодичних стрибках курсу євро щодо гривні. Причому часто у досить серйозних щоденних коливаннях курсу в межах 20−30 копійок на євро на день, а то й більше:

Курс долара на українському міжбанку

Курс євро на українському міжбанку

У результаті за період із 12 до 16 травня курс продажу долара на українському міжбанку подешевшав на 1 копійку — з 41,53/41,56 до 41,51/41,55 гривень, а готівковий долар увечері у п'ятницю, 16 травня, обмінники фінкомпаній продавали за 41,45 — 41,70 гривень.

Курс продажу ж євро, якщо порівнювати лише дані понеділка та п'ятниці, на торгах просів на 8 копійок — зі стартових рівнів 12 травня 46,6008/46,6178 до 46,4953/46,5235 гривень на завершення сесії 16 травня. А курс продажу готівкового євро в обмінниках фінкомпаній увечері 16 числа перебував у межах 46,70−47,00 гривень.

Курс готівкового долара у банках та обмінниках фінкомпаній за тиждень

Курс готівкового євро у банках та обмінниках фінкомпаній за тиждень

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 17−18 травня

В умовах збереження високого рівня геополітичної та військової невизначеності, власникам українських обмінників цими вихідними знову немає сенсу звужувати спред між купівлею та продажем долара та євро. І вони цими вихідними встановлять спред за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−50 копійок. Оптові ж обмінники в суботу та неділю пропрацюють зі спредом за доларом та євро в межах 15−20 копійок.

Курс готівкового долара на вихідних у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,80 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 46,30 до 46,60 гривень та продаж від 46,70 до 46,95 гривень.