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19 квітня 2024, 19:20

Долар та євро суттєво подорожчали: що коїться з валютою

Цей тиждень не став вдалим для гривні на валютному ринку України. Через різні причини, тиск на нацвалюту зріс, що призвело до певної девальвації гривні. Що відбувається і який курс побачимо цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Цей тиждень не став вдалим для гривні на валютному ринку України.

Якщо 15 квітня, у понеділок, міжбанк починався рівнем за доларом 39,45/39,47 гривень, а за євро 42,0418/42,0472 гривні, то п'ятничні торги 19 квітня на 17:00 за київським часом завершилися рівнями 39,91/39,95 гривень за долар та 42,5719/42,6026 гривень за євро. Зростання курсу продажу за тиждень за безготівковим доларом склало 48 копійок, а за безготівковим євро — майже 56 копійок.

Це досить негативні показники для нацвалюти. Особливо не змогли допомогти ані період податкових платежів у бізнесу, коли для розрахунків із державою й експортерам, й імпортерам потрібна саме гривня, ані періодичні інтервенції Нацбанку.

НБУ практично щодня виходив на міжбанк із продажем долара, але іноді робив це «не поспішаючи», що призводило до поступового зростання курсу. З чого можна зробити висновок, що в ці дні регулятор вирішив послабити позиції гривні на ринку, і цим підіграти як експортерам (більше гривні від продажу валютної виручки), так і бюджету щодо надходження акцизів і зборів, прив'язаних до офіційного курсу. Вище офіційний курс — більші надходження до бюджету щодо імпортних позицій.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Міжбанк за доларом за тиждень:

Міжбанк за євро за тиждень:

Що відбувалося на готівковому ринку

В умовах зростання котирувань безготівкової валюти активізувався у грі «на підвищення» й готівковий ринок. Вже до середини тижня і ще активніше до її кінця обмінники фінкомпаній та банки почали намагатися масово тестувати рівень продажу долара на рівні психологічного порогу 40 гривень за долар і вище. А в п'ятницю вони почали задирати котирування ще агресивніше.

Ажіотажу в обмінниках немає, але тиск на курс все ж таки відчувається. Чим і поспішають скористатися як банки, так і власники мереж обмінників фінкомпаній.

Готівковий курс долара за тиждень:

Готівковий курс євро за тиждень:

Що зіграло проти гривні

Загалом, проти гривні спрацювали як внутрішні чинники (зростання попиту на валюту в окремих великих імпортерів для закупівлі палива, комплектуючих для енергосистем, із огляду на регулярні обстріли рф енергогенерації України, тощо), так і зовнішні.

Насамперед, чергові стрибки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, з огляду на загострення військової ситуації Ізраїль-Іран, і в силу опублікування великої кількості різноспрямованих економічних новин щодо Євросоюзу та Штатів.

У результаті, пара євро/долар знову увійшла в період певних нових валютних ралі з малопередбачуваним результатом, особливо в період атаки Ізраїлю на іранські військові об'єкти наприкінці тижня, що безпосередньо вплинуло і на поведінку курсу євро щодо гривні.

Графік пари євро/долар останніми днями:

Тому кінець цього тижня валютний ринок України зустрічає у форматі підвищеного тиску на нацвалюту. Трагедії в цьому немає, оскільки такі події, та ще й за умов війни, відбуваються в нашій країні досить часто, але й позитиву для гривні у цьому теж не спостерігається.

Крім цього, питання американської військової та фінансової допомоги Україні, яке «підвисло» в Конгресі та Сенаті США, суттєво впливає не лише на ситуацію на фронтах, а й на поведінку української влади, Нацбанку та Мінфіну. В умовах невизначеності, посадовці НБУ резонно в подібній ситуації не надто поспішають дуже активно розпродувати валюту з резервів на міжбанку, що провокує й інших нечисленних продавців до зростання їхніх запитів при продажу валюти на торгах.

Весь комплекс політичних, воєнних та економічних подій цього тижня спрацював проти гривні, що й видно за наведеними вище графіками.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 20−21 квітня

З огляду на зростання котирувань останніх днів на міжбанку та період невизначеності з багатьох політичних, воєнних та економічних питань, які безпосередньо впливають на валютний ринок, власники обмінників цими вихідними продовжать певну гру «на підвищення» з тестуванням рівня продажу долара в межах 40 гривень і суттєво вище.

А також розширять спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. Він становитиме за американською валютою від 20 до 35 копійок, а за євро — від 20 до 40 копійок. Частина обмінників у місцях із низькою конкуренцією спробують його утримувати навіть у межах до 1 гривні за обома валютами.

Тенденція перевищення купівлі валюти українцями над обсягами її здачі в банки та в обмінники збережеться й цими вихідними. Зростання сальдо такого перевищення добре видно на графіку Нацбанку (жовта лінія у таблиці даних НБУ).

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Сума подібного перевищення в обидва ці вихідні дні перебуватимуть, за моїми прогнозами, в межах від $24 млн до $45 млн.

А от наскільки «прибутковою» буде ця атака на гривню для власників обмінників цієї суботи та неділі, залежатиме лише від самих українців.

Якщо громадяни почнуть активно скуповувати долар за цінниками понад 40 гривень, власники обмінників продовжать задирати курс продажу валюти досить агресивно. Але якщо цього не станеться — курсові апетити фінансистів знизяться, адже вони заробляють «з обороту», і «сидіти на дорогій валюті» — це для них втрата доходу.

Але й «йти проти ринку» вони не зможуть. Тобто підвищення міжбанку до рівнів 39,91/39,95 гривень за долар до кінця п'ятниці дає їм умовний початковий цінник безготівкової вартості валюти, до якого треба додати і всі накрутки на специфіку роботи готівкового ринку валютообміну (витрати на утримання пунктів обміну валют, інкасацію, забезпечення готівковою гривнею та валютою, охорону тощо). Тому працювати собі у збиток фінансисти також не будуть. Тому чекати на обвал готівкових котирувань цими вихідними також не варто. Дива не буде.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах досить широкого коридору, що пов'язано із загальною обстановкою невизначеності на валютному ринку щодо перспектив тренду міжбанку наступного тижня: прийом від 39,30 до 39,90 гривень та продаж від 40, 05 до 40,50 гривень. Здебільшого, цінники продажу американської валюти цими вихідними матимуть тенденцію до зростання до мети понад 40,20 гривень.

А курс євровалюти, з тих же причин, що й цінники готівкового долара, цими вихідними перебуватиме в межах котирувань: прийом від 41,90 до 42,85 гривень та продаж від 43,05 до 43,40 гривень.

З огляду на різне бачення аналітиками великих мереж валютообміну подальших найближчих перспектив щодо поведінки міжбанківського та готівкового курсу долара, і особливо — за євро, цієї суботи та неділі спостерігатиметься суттєвий розкид курсів прийому та продажу за обома валютами у різних мережах обмінних пунктів у різних регіонах України.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 3

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 квітня 2024, 19:40
#
40… В тридцатые не вернёмся…
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financialGenius
financialGenius
19 квітня 2024, 19:40
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Добрый вечер , Алексей — хорошие статьи пишите. Спасибо вам за это. У вас не было идеи написать сравнительную статью действий двух НБУ — Украины и Израиля? У нас война , но у них тоже была проблема и сейчас все очень шатко. Просто они как-то сдержали курс, а по сравнению с курсом на начало войны у нас большое проседание. Интересно просто что НБУ не так делает.
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Ranet
Ranet
19 квітня 2024, 19:52
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Разве здесь решают какой у нас будет курс?
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