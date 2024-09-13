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13 вересня 2024, 19:36

Долар та євро знову лихоманить: чи робити ставку на швидке падіння курсу в обмінниках

Цей робочий тиждень не був спокійним на валютному ринку як в Україні, так і у світі. Чинник інтриги рішень ЄЦБ щодо відсоткових ставок «псував нерви» як міжнародним спекулянтам, так і місцевим українським гравцям, які працюють з євро. Як закінчує тиждень валютний ринок і що буде з курсом цими вихідними, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Цей робочий тиждень не був спокійним на валютному ринку як в Україні, так і у світі.

Курс євровалюти суттєво змінювався щодо долара на зовнішніх майданчиках. І, відповідно, спостерігалися стрибки курсу євро й щодо гривні на українському міжбанку:

Пара євро/долар за 09−13 вересня 2024 року

Міжбанк (євро) за тиждень із 9 до 13 вересня

Реагував на це і готівковий ринок:

Готівковий курс євро за тиждень

У результаті європейський регулятор все ж таки «не підвів» аналітиків і вирішив так, як від нього і очікували. Він знизив відсоткові ставки: базову — до 3,65%, маржинальну кредитну ставку — до 3,9%, а депозитну — до 3,5% річних. Щобільше, судячи з коментарів керівництва ЄЦБ, це не останнє зниження ставок цього року, що також збігається з очікуваннями ринку.

Тепер слово за ФРС США, який своє рішення оголосить 18 вересня. На відміну від ЄЦБ, Федрезерв поки що й не розпочинав цикл зниження ставок, а економічні новини щодо американської економіки досить суперечливі. Зберігається глобальна інтрига: чи розпочне ФРС своє зниження ставок 18 вересня, і головне — якщо знизить, то наскільки цього разу (варіанти: на 0,25%, або відразу кардинально — на 0,5% річних). А це знову зараз зробить євро та долар основними інструментами для спекулятивного заробітку у всьому світі, зокрема, й в Україні.

Із позитивних новин варто відзначити рішення МВФ на рівні персоналу про виділення Україні нового траншу в сумі близько $1,1 млрд, а також заява НБУ про те, що цінова стабільність із прагненням до рівня 5% залишиться його пріоритетом найближчі 3 роки.

Хоча водночас заяви Фонду, уряду та Нацбанку несуть і негативні меседжі нашому ринку — податки будуть підвищені, «гнучкість» курсу (читай — досить часті девальваційні та дуже рідко ревальваційні зміни за курсом долара в Україні) триватимуть, а зростання інфляції (будемо реалістами) — навряд чи в цій ситуації особливо сповільниться, принаймні, до кінця 2025 року.

Як закінчується тиждень

У результаті за цей тиждень на торгах долар зріс під час продажу на 40 копійок — із 40,94/40,98 початку понеділка до 41,35/41,38 гривень до кінця п'ятниці.

Міжбанк (долар) за тиждень

А безготівковий євро зріс зі стартових рівнів 9 вересня 45,3123/45,3402 майже на 56 копійок — до котирувань 45,886/45,8986 гривень до завершення сесії 13 вересня.

На готівковому ринку до вечора п'ятниці особливого ажіотажу не було. Долар спокійно продавали за 41,50 — 41,60 гривень, а готівковий євро — за 45,95 — 46,20 гривень.

Але загальна негативна тенденція зберігається: попит на валюту із боку громадян продовжує перевищувати обсяги її здачі населенням в обмінники та продаж валюти з карток громадян банкам:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

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У такій ситуації цими вихідними власникам обмінників немає сенсу як особливо знижуватися за курсом продажу долара та євро, так і немає чого сильно звужувати свої спреди між купівлею та продажем валюти.

Вони продовжать працювати у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду в межах 20−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро. Оптові обмінники (за сумами від 1 000 доларів або євро) традиційно будуть готові «рухатися» в межах 3−5 копійок як щодо підвищення рівня прийому валюти у громадян, так і щодо цінника своїх продажів.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 вересня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,15 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,65 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 14−15 вересня перебуватиме в межах: прийом від 45,50 до 45,90 гривень та продаж від 45,95 до 46,35 гривень.

Євро знову продовжить бути головним інструментом для спекулятивного заробітку цими вихідними через дуже великий розкид котирувань євровалюти в різних мережах обмінників у всій Україні.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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