Долар і євро рвонули вгору наприкінці тижня: у чому причина

Наприкінці тижня долар та євро пристойно зросли. У чому причина «стрибків», і як це позначиться на готівковому ринку цими вихідними — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Валютна пауза та план «Б»

Основних «провокаторів» новин для формування курсового тренду на нашому ринку було два. Перший з них — Нацбанк, який 25 січня залишив облікову ставку на рівні 15% річних і вирішив не коригувати ані ставки за депсертифікатами «овернайт» (залишилися на рівні 15% річних), ані за тримісячними сертифікатами (залишилися на рівні 19% річних).

У сьогоднішніх реаліях із цього набору інструментів для банків та для клієнтів найпринциповішою є навіть не сама облікова, а саме ставки за депсертифікатами. Їхнє зниження призвело б до чергового зниження ставок за депозитами та вкладами громадян, що опосередковано вплинуло б і на поведінку валютного ринку.

При цьому Нацбанк не зробив і нових послаблень щодо валютних обмежень для банків та клієнтів. Тобто, фактично, НБУ поставив «на паузу» свої наступні кроки щодо подальшої активізації валютного ринку.

Підсумкова пресконференція регулятора пройшла досить мляво і не дуже позитивно для гривні. Нацбанк не дав учасникам ринку тієї впевненості у стабільності нацвалюти, яку від нього хотіли багато хто почути.

Хоча посадовці й справедливо вказали на наявність у регулятора достатньої кількості золотовалютних резервів, але не випромінювали впевненості в обсягах міжнародної допомоги, на яку вони розраховували раніше. Та й прогнозна цифра цієї допомоги знизилася з раніше часто озвучуваних обсягів у $44−47 млрд на 2024 рік до куди скромніших $37 млрд.

На провокаційні питання журналістів про можливу емісію у разі, якщо щось піде «не так», особливо виразної відповіді з чітким набором дій, які здійснить НБУ, не було (а це треба було б обов'язково сказати в цій ситуації).

Тобто і бізнес, і населення розуміють, що НБУ працюватиме у форматі «гасіння пожеж» у разі чого, і він не має чітких рецептів вирішення проблем, хоча вони багато в чому лежать у площині його відповідальності.

Зрозуміло, що в умовах війни багато чого передбачити не можна, і НБУ зараз важко, як і всім, але хоч би озвучити «канву» своїх дій за планом «Б» регулятору точно потрібно було.

У поєднанні з ситуативним зростанням попиту на валюту у четвер-п'ятницю, ця невизначеність додала «психологічного палива» для зростання котирувань долара у п'ятницю, що подорожчав із ранкових 37,61/36,63 гривень до 37,75/37,79 до закриття сесії 26 січня.

За зростанням міжбанку потягнувся і готівковий ринок, де до вечора п'ятниці котирування продажу долара також суттєво додали. У результаті, невизначеність, що зберігається поки що в умовах війни, щодо обсягів міжнародної фінансової допомоги для латання дірок нашого бюджету серйозно грає проти гривні на всіх сегментах валютного ринку.

Рішення ЄЦБ

ЄЦБ на засіданні 25 січня ухвалив рішення про збереження своїх відсоткових ставок. Вони залишаються на рівні: базова — 4,5% річних, за маржинальною кредитною лінією — 4,75% річних, за депозитною лінією — 4% річних.

Подібні дії європейського регулятора при загрозі остаточної рецесії в Німеччині та вельми неоднозначної ситуації в економіці Франції, Італії та Іспанії — були майже очікувані більшістю учасників міжнародного ринку.

Але це не завадило спекулянтам «пограти на нервах» інвесторів та «погойдати» пару євро/долар перед та під час оголошення рішень ЄЦБ, а також оприлюднення коментарів цього відомства щодо поточного стану економіки Євросоюзу та перспектив дій ЄЦБ найближчим часом. У результаті, поведінку пари євро/долар у цей період чітко видно на графіку.

Графік поведінки пари євро/долар у період із 19 до 26 січня 2024 року

На це чітко зреагував і наш український валютний ринок за курсом євро щодо гривні. Причому, що цікаво, готівковий курс євро реагував «спокійніше», ніж курс міжбанку і офіційний.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Графік поведінки євро на міжбанку у період із 19 до 26 січня 2024 року

Графік поведінки готівкового курсу євро в Україні з 19 до 26 січня 2024 року

Така поведінка готівкового ринку щодо євро пояснюється тим, що власники обмінників вже досить давно заклали до своїх цінників із євровалюти всі негативні для себе сценарії і тепер просто не особливо їх вже коригують.

Зрештою, після всіх подій останніх днів, якщо дивитися лише на період тижневого старту та фінішу на валютному ринку, то за 22−26 січня курс продажу безготівкового долара зріс майже на 26 копійок — із 37,51/37,525 до 37,75/37,79 грн.

А курс продажу євро на міжбанку за цей період зріс майже на 20 копійок — із 40,8859/40,8872 до 41,0493/41,0890 гривень до закриття п'ятничної сесії.

На готівковому ринку до вечора 26 січня обмінники продавали долар за 38,29−38,50 грн, а євро — за 41,82−42,20 грн. Але при цьому жодного ажіотажу не було, а щодо «білих» та «синіх» доларів ніхто з обмінників особливо й не лютував.

В умовах війни та зниження платоспроможного попиту на всі товари та послуги, у тому числі й валютообміну, власники обмінників змушені підлаштовуватися під клієнтів та боротися за кожного.

Тому, попри пристойне зростання котирувань міжбанку, обмінники цими вихідними працюватимуть у форматі «з обороту». Щоправда, розширивши спреди між купівлею та продажем у межах до 20−30 копійок за доларом і до 20−35 копійок за євро. Хоча частина власників мереж обмінників, як і раніше, в районах із низькою конкуренцією продовжить намагатися на цьому додатково заробити, виставляючи спред у межах і до 1 гривні за обома валютами.

Оптові обмінники (у різних регіонах по-різному, але, зазвичай, при угодах на суми від 1 000 доларів або 1 000 євро) будуть «зговірливішими» за курсом і пропонуватимуть своїм клієнтам більше на 5−10 копійок при прийомі валюти у населення і менше на 5−7 копійок під час її продажу.

Крім цього, щедрість тих чи інших мереж валютообміну щодо курсу прийому/продажу валюти ще залежатиме і від їх індивідуальних можливостей щодо обсягів наявної у них вільної готівкової гривні.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 27−28 січня

В умовах зростання курсу наприкінці тижня, власники обмінників не захочуть ризикувати і намагатимуться перекласти на клієнтів усі курсові ризики. Для цього вони розширять спред і в деяких ситуаціях навіть намагатимуться зіграти «на підвищення». Що, зі свого боку, призведе до значного розкиду котирувань на готівковому ринку цими днями як за доларом, так і за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи-неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,50 до 38,20 гривень та продаж від 38,30 до 38,65 гривень.

А цінники за євровалютою власники обмінників цими вихідними виставлять у межах широкого коридору: прийом від 40,60 до 41,70 гривень і продаж від 41,80 до 42,30 гривень.