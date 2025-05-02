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2 травня 2025, 19:30

Долар та євро перед серйозними світовими ралі: як відреагує курс

Валютний ринок в Україні знову завершив черговий динамічний тиждень. Що впливало на курс, та які чинники врахувати на майбутнє — читайте у свіжому валютному прогнозі «Мінфіну».

Валютний ринок в Україні знову завершив черговий динамічний тиждень.

З одного боку, суто українські чинники (завершення місяця та відносно висока активність експортерів із продажу валютного виторгу перед звітною датою) дозволили Нацбанку без особливих зусиль не лише утримати ситуацію з курсом долара під повним контролем, а й навіть дещо зміцнити позиції нацвалюти як щодо долара, так і євро.

Це зарахується нашому регулятору надалі, коли знову постане питання про чинники, які реально вплинули на зростання цін в Україні, що триває, в квітні цього року. І ніхто не зможе тоді дорікнути Нацбанку в тому, що саме курсова складова спровокувала значне зростання цінників на товари та послуги в даний період. Хоча, звичайно ж, бізнес уже заклав усі нещодавні злети курсу долара, а особливо євро — до своїх цінників.

Але зміцненням гривні до кінця квітня — на початку травня частково нівелюється інфляційний ефект зльоту котирувань євро в Україні 21−22 квітня, яке тоді залежало здебільшого від поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Нагадаю, що на той момент євровалюта короткочасно злітала до рівнів понад 1,155 долара. Вирівнювання ситуації з валютними котируваннями міжбанку ближче до кінця квітня — це хороша робота самого Нацбанку на торгах, плюс активність продавців валюти перед звітною датою.

З іншого боку, геополітика, збереження військових ризиків як у самій Україні, так і на Близькому Сході, а також новий спалах військової напруженості, тепер уже між Індією та Пакистаном, — знову «лякають» інвесторів у всьому світі та розхитують ситуацію на всіх ринках: від фондового та валютного до сировинного та ринку дорогоцінних металів.

І оскільки світ став дуже залежним та взаємопов'язаним, усі нові військові конфлікти знову «б'ють» по курсу як долара, так і євро у світі. А отже, і впливають на котирування євровалюти в Україні. І тут уже наш Нацбанк, на жаль, на зовнішні «провокатори» валютних цунамі ніяк не може вплинути.

Якщо додати до цього мікс із перших ралі пари євро/долар, що вже розпочалися, перед засіданням ФРС США щодо відсоткових ставок, що відбудеться в середині наступного тижня, періодично гучні заяви Дональда Трампа щодо продовження торгових воєн, посилення атак рф протягом усього фронту та підписання угоди між Україною і США щодо рідкоземельних металів — стає зрозуміло, що тиждень для нашого валютного ринку був непростим і минув для гривні різноспрямовано.

У результаті за період із 28 квітня до 2 травня курс продажу долара на українському міжбанку впав на 18,5 копійок — із 41,805/41,835 до 41,60/41,65 гривень, а готівковий долар увечері в п'ятницю 2 травня обмінники фінкомпаній продавали за 41,50 — 41,70 гривень.

Безготівковий євро за цей період просів майже на 7 копійок — зі стартових рівнів понеділка 47,3817/47,4032 до 47,2908/47,3352 гривень до завершення сесії п'ятниці. А курс продажу готівкового євро в обмінниках фінкомпаній увечері 2 травня перебував у межах 47,50 — 47,70 гривень. Хоча ще нещодавно котирування продажу євро в українських обмінниках і банках у межах 48 гривень і вище — особливо нікого не дивували.

Тому можна сказати, що наш валютний ринок гідно пройшов усі випробування та виклики цього тижня та впорався з усіма внутрішніми та зовнішніми проблемами.

Пара євро/долар за тиждень

Курс долара на українському міжбанку

Курс готівкового долара

Курс євро на українському міжбанку

Курс євро на готівковому ринку

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 3−4 травня

В умовах продовження як тотальної геополітичної невизначеності у всьому світі, так і збереження чинника війни в Україні власникам обмінників цими вихідними немає сенсу зменшувати спред між купівлею та продажем долара в межах середніх рівнів 20−25 копійок, а за євро — у межах 20−30 копійок.

Оптові пункти обміну валют (від 1 000 доларів або євро) 3−4 травня пропрацюють зі спредом і за доларом, і за євро в межах 15−20 копійок.

З огляду на посилення ралі за парою євро/долар на початку наступного тижня перед засіданням Федрезерва США, євровалюта продовжить залишатися основним інструментом заробітку для світових і наших місцевих спекулянтів.

Саме чинник швидкої зміни ситуації змусить власників українських обмінників часто змінювати свої цінники за євровалютою протягом обох вихідних, залежно від тренду за парою євро/долар на міжнародних майданчиках, які, через специфіку цього ринку, практично працюють у форматі 24/7 без істотних поправок на вихідні або святкові дні.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 47,00 до 47,30 гривень та продаж від 47,50 до 47,80 гривень.

У різних областях України за вищевказаними цінниками купівлі/продажу долара та євро можуть бути ще відхилення від прогнозних значень у межах плюс/мінус 5−10 копійок за рахунок вже індивідуальних завдань кожного обмінного пункту, та ситуації з готівковою валютою та гривнею у власників мереж обмінників саме у цих регіонах.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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