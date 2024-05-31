Долар та євро: наскільки зросте курс і хто оплатить «банкет девальвації» гривні

Весь тиждень гривню лихоманило. Причому зі встановленням антирекордів, що змусило знову нервувати як клієнтів банків та громадян, так і самих банкірів. Які цінники виставлять на готівковому ринку цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

НБУ був досить активним на міжбанку і продавав валюту шляхом інтервенцій щодня. Але при цьому не особливо чинячи опір своїм цінникам продажу долара тій девальвації гривні, яка спостерігалася практично щодня. З чого можна зробити висновок, що такий курсовий тренд на торгах Нацбанк все ж таки влаштовував.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Крім цього, період закінчення місяця не залишав особливого тимчасового проміжку клієнтам банків на прийняття рішень при проведенні своїх операцій купівлі/продажу валюти на міжбанку. І покупцям, і продавцям потрібно було закрити свої завдання на звітну дату, що теж додавало деякої знервованості на торгах у період із 29-го до 31 травня і позначалося на поведінці як самих банків, так і їх клієнтів.

Хоча в останній робочий день травня стараннями НБУ та його масованим розпродажом валюти девальвація гривні дещо сповільнилася. У результаті, за тиждень курс продажу долара на міжбанку зріс на 41 копійку — з 40,145/40,18 гривень на ранок понеділка 27 травня до 40,55/40,59 гривень на завершення п'ятничної сесії 31 травня.

Графік міжбанк (долар) за тиждень

Щодо євро на торгах ситуація була теж не на користь гривні. Курс продажу євровалюти зріс за цей же період майже на 49 копійок: із рівня 43,5733/43,5953 до позначки 44,0604/44,0808 гривень (станом на момент закриття активних торгів євро на 15:00 за київським часом 31.05.2024), закріпивши новий антирекорд міжбанку за євровалютою — рівень понад 44 гривень за євро.

Графік міжбанку (євро) за тиждень

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Як реагував готівковий ринок

З огляду на активну девальвацію гривні на міжбанку, суттєво зросли й курси готівкового ринку.

Вже в середині тижня курс продажу готівкового долара в обмінниках перевищив нову психологічну позначку в 41 гривню, а євро в окремі моменти продавали навіть понад 45 гривень. Щоправда, основна частина гравців готівкового ринку все ж таки тримала курс продажу євровалюти трохи нижче цього рівня в 45 гривень, але ненабагато.

Графік готівкового курсу долара та євро за тиждень

Механізм загального зростання котирувань працював так: у відповідь на зростання котирувань міжбанку відбувалося збільшення готівкового курсу в обмінниках. Це, зі свого боку, стимулювало банки на купівлю валюти на торгах на власну валютну позицію з подальшим перепродажем її на готівковому ринку з непоганою маржою. А ще одне збільшення попиту на міжбанку знову провокувало нове зростання цінників обмінників. У результаті, цикл повторювався.

А сплачувало за весь цей «банкет зростання» котирувань населення, купуючи валюту дедалі дорожче. Це призвело до того, що до кінця п'ятниці долар в обмінниках фінкомпаній продавали вже в середньому за 41,09 гривні і вище, а готівковий євро — в середньому за 44,70 гривні і вище.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 1−2 червня

В умовах нестійкої ситуації на міжбанку та певної успішної гри «на підвищення» на готівковому ринку, банки та обмінники фінкомпаній резонно розширили цього тижня спреди між купівлею та продажем валюти.

Такої тактики щодо спреду вони дотримуватимуться і цієї суботи-неділі. Також вони збережуть досить високими й рівні продажу долара та євро цими вихідними, граючи «на випередження». І якщо населення продовжуватиме скуповувати валюту надто «дорого», обмінники на цьому максимально зароблятимуть до скорочення реального платоспроможного попиту на готівкову валюту.

Спред між купівлею та продажем долара у більшості пунктів обміну становитиме від 20 до 35 копійок, а євро перебуватиме в межах від 20 до 35−40 копійок. Частина мереж обмінників продовжать практику виставлення спредів щодо долара та євро в межах до 1 гривні і навіть більше. Гра «на підвищення», яка спостерігалася практично весь цей тиждень, триватиме.

Крім цього, спостерігатиметься значний розкид котирувань прийому та продажу готівкової валюти у різних регіонах та містах України. Причому розбіжність рівнів цінників купівлі та продажу однієї й тієї ж валюти, залежно від регіону, може бути досить значною — за доларом у межах до 5−15 копійок, а за євро — і зовсім до 12−25 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,30 до 40,80 гривень та продаж від 40,95 до 41,35 гривень.

А за курсом євро власники обмінників цими вихідними працюватимуть у межах цінників: прийом від 43,80 до 44,40 гривень та продаж від 44,65 до 44,95 гривень.