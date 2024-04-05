Долар та євро на вихідних: як поводитиметься цими днями готівковий ринок

«Стрибки» гривні на тижні завершилися, зрештою, на її користь. Якого курсу варто очікувати на готівковому ринку цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Попри декілька «свічок» за курсом долара, загалом, робочий тиждень, що завершується, на валютному ринку можна сміливо назвати позитивним для гривні. Навіть всупереч впливу декількох факторів, які серйозно працювали проти нацвалюти на початку та в середині тижня.

Котирування міжбанку за доларом за тиждень

У позитивному кінці тижня, переважно, заслуга як самого регулятора, так і населення:

1. Зростання попиту на валюту з боку імпортерів (особливо 1−2 квітня) не змогло спровокувати нових значних стрибків безготівкового долара завдяки адекватному збільшенню активності Нацбанку з інтервенціями з продажу валюти. При цьому дещо зросли й самі обсяги торгів. Суми угод, зареєстрованих у системі Блумберг цього тижня, були в межах від $117,2 млн до $282,9 млн.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

2. У момент ситуативного зростання курсу міжбанку у першій половині тижня «розігріти» готівковий долар до рівнів близько 39,80 гривень та вище у власників обмінників не вийшло. Саме через поведінку самих громадян. Вони просто не почали масово скуповувати валюту, попри навіть нещодавні суттєві стрибки курсу на торгах. І хоча обсяг купівлі валюти українцями, як і раніше, перевищує обсяги її здачі — загалом, жодного ажіотажу зі скупкою на той момент «баксів» та євро, що ситуативно подорожчали, не було.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Саме відсутність платоспроможної «тяги» з боку людей швидко приборкала апетити великих гравців готівкового ринку щодо подальшого зростання курсу продажу долара. І вони воліли працювати вже з середини тижня у форматі «з обороту» без подальшої гри «на підвищення».

І фактично, за період із 1 до 5 квітня на міжбанку долар, попри ситуативний зліт на початку тижня, навіть до рівнів 39,32/39,34 гривні і вище — зрештою, просів за тиждень на 14 копійок — із 38,975/39,01 до 38,835/38,865 гривень. А курс безготівкового євро знизився майже на 10 копійок — із 42,0501/42,0761 до 41,9573/41,9819 гривень.

Що ще спрацювало на користь гривні

Позитивно спрацювала на зміцнення гривні також новина НБУ, опублікована в п'ятницю, про збільшення ЗВР України на 1 квітня 2024 року до $43,763 млрд.

Ну і як завжди, на курс євро в Україні традиційно вплинули як поведінка пари долар/гривня на міжбанку, так і динаміка пари євро/долар на зовнішніх ринках. В результаті, маємо наступний графік курсу євро щодо гривні на торгах за ці дні.

Курс євро на українському міжбанку

У результаті, попри продовження зависання питання з міжнародною фінансовою допомогою від США, загалом, обстановка на валютному ринку залишається відносно стабільною і повністю контрольованою Нацбанком.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 6−7 квітня

У такій ситуації на вихідних власникам обмінників немає сенсу намагатися «розігріти» курс, і більшість мереж обмінників фінкомпаній пропрацюють цими днями у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок та євро в межах 20−30 копійок.

Крім цього, при досить активному просіданні курсу долара на міжбанку в останні два робочі дні обмінники будуть змушені на це реагувати і стримають свої апетити за продажем як долара, так і євро на вихідних.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 38,80 до 39,20 гривень та продаж від 39,25 до 39,40 гривень.

А курс євро цими вихідними перебуватиме в межах цінників: прийом від 42,20 до 42,60 гривень та продаж від 42,65 до 42,90 гривень.