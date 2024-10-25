Долар та євро: як на курсі позначиться посилення напруженості на світових ринках

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 жовтня 2024, 19:30

Долар та євро: як на курсі позначиться посилення напруженості на світових ринках

Цього тижня на валютному ринку України тривали «бої місцевого значення» як за курсом долара щодо гривні, так і за курсом євро. Причому внутрішні чинники зростання інфляційних процесів у країні, запуск опалювального сезону та збільшення витрат на армію сформували додатковий тиск на курс. І загалом Нацбанку довелося досить активно «поборотися» за відносну стабільність гривні щодо долара, проводячи часті розпродажі валюти, якої бракує, на міжбанку.

Цього тижня на валютному ринку України тривали «бої місцевого значення» як за курсом долара щодо гривні, так і за курсом євро.

У поєднанні із зовнішніми чинниками — зростанням військової та геополітичної напруженості у світі, наближенням американських президентських виборів та ефектом швидкого засідання ФРС США — це призвело до стрибків пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, і, відповідно, до загрози підвищеної волатильності курсу євро та в Україні щодо гривні.

Але в результаті коливання євровалюти на світових ринках на українському ринку пройшли досить безболісно для наших клієнтів та громадян. До вечора п'ятниці котирування за безготівковим євро, порівнюючи з початком тижня, майже не змінилися.

Графік поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках за тиждень

Графік поведінки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку

Графік поведінки курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

За підсумками тижня, курс продажу долара на міжбанку за тиждень зріс всього на 8 копійок: із ранкових початкових котирувань понеділка 21 жовтня 41,217/41,247 до 41,30/41,33 гривень до завершення торгів п'ятниці, 25 жовтня.

Курс продажу євровалюти за цей же період зріс із 44,7410/44,7612 до 44,7609/44,7769 гривень — тобто менше ніж на 2 копійки.

Примітно, що, за таких коливань на торгах протягом тижня, курс готівкового долара майже не змінювався. До вечора п’ятниці в обмінниках фінкомпаній та касах банків його можна було купити в межах 41,46−41,55 гривень. Несильно «бешкетував» і курс готівкового євро, який до кінця тижня обмінники продавали за 45,05−45,20 гривень.

Тобто повторилася історія минулого тижня, коли готівковий ринок дуже «спокійно» ставився до всіх активних коливань курсу міжбанку.

Графік поведінки курсу готівкового долара за тиждень

Графік поведінки курсу готівкового євро за тиждень

Це знову говорить лише про те, що власники обмінників поки що не бачать особливих ризиків щодо курсу долара та євро. І тому в умовах жорсткої конкуренції за платоспроможного клієнта працюють здебільшого у форматі «з обороту» із досить середнім, за українськими мірками, спредом.

Прогноз готівкового курсу на 26−27 жовтня

Подібний розклад на українському валютному ринку призведе до того, що цими суботи та неділі більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» без спроб розгойдати ринок. Спред між купівлею та продажем долара становитиме у більшості обмінників від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Потрібно розуміти, що Нацбанк на нашому вузькому і малооб'ємному валютному ринку залишається головним гравцем на міжбанку і згладжує коливання долара на торгах, проводячи свої часті інтервенції.

Це опосередковано впливає на курс євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня, а також опосередковано — і на готівковий ринок. У результаті частина «бурь» на світових майданчиках згладжуються в українській валютній «пісочниці», що й призводить до відносно тихого валютного ринку України останні декілька тижнів.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,05 до 41,35 гривень та продаж від 41,40 до 41,65 гривень.

А курс євровалюти на готівковому ринку 26−27 жовтня перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,10 до 44,95 гривень та продаж від 45,10 до 45,50 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами