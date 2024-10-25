Долар та євро: як на курсі позначиться посилення напруженості на світових ринках

Цього тижня на валютному ринку України тривали «бої місцевого значення» як за курсом долара щодо гривні, так і за курсом євро. Причому внутрішні чинники зростання інфляційних процесів у країні, запуск опалювального сезону та збільшення витрат на армію сформували додатковий тиск на курс. І загалом Нацбанку довелося досить активно «поборотися» за відносну стабільність гривні щодо долара, проводячи часті розпродажі валюти, якої бракує, на міжбанку.

У поєднанні із зовнішніми чинниками — зростанням військової та геополітичної напруженості у світі, наближенням американських президентських виборів та ефектом швидкого засідання ФРС США — це призвело до стрибків пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, і, відповідно, до загрози підвищеної волатильності курсу євро та в Україні щодо гривні.

Але в результаті коливання євровалюти на світових ринках на українському ринку пройшли досить безболісно для наших клієнтів та громадян. До вечора п'ятниці котирування за безготівковим євро, порівнюючи з початком тижня, майже не змінилися.

Графік поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках за тиждень

Графік поведінки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку

Графік поведінки курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

За підсумками тижня, курс продажу долара на міжбанку за тиждень зріс всього на 8 копійок: із ранкових початкових котирувань понеділка 21 жовтня 41,217/41,247 до 41,30/41,33 гривень до завершення торгів п'ятниці, 25 жовтня.

Курс продажу євровалюти за цей же період зріс із 44,7410/44,7612 до 44,7609/44,7769 гривень — тобто менше ніж на 2 копійки.

Примітно, що, за таких коливань на торгах протягом тижня, курс готівкового долара майже не змінювався. До вечора п’ятниці в обмінниках фінкомпаній та касах банків його можна було купити в межах 41,46−41,55 гривень. Несильно «бешкетував» і курс готівкового євро, який до кінця тижня обмінники продавали за 45,05−45,20 гривень.

Тобто повторилася історія минулого тижня, коли готівковий ринок дуже «спокійно» ставився до всіх активних коливань курсу міжбанку.

Графік поведінки курсу готівкового долара за тиждень

Графік поведінки курсу готівкового євро за тиждень

Це знову говорить лише про те, що власники обмінників поки що не бачать особливих ризиків щодо курсу долара та євро. І тому в умовах жорсткої конкуренції за платоспроможного клієнта працюють здебільшого у форматі «з обороту» із досить середнім, за українськими мірками, спредом.

Прогноз готівкового курсу на 26−27 жовтня

Подібний розклад на українському валютному ринку призведе до того, що цими суботи та неділі більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» без спроб розгойдати ринок. Спред між купівлею та продажем долара становитиме у більшості обмінників від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Потрібно розуміти, що Нацбанк на нашому вузькому і малооб'ємному валютному ринку залишається головним гравцем на міжбанку і згладжує коливання долара на торгах, проводячи свої часті інтервенції.

Це опосередковано впливає на курс євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня, а також опосередковано — і на готівковий ринок. У результаті частина «бурь» на світових майданчиках згладжуються в українській валютній «пісочниці», що й призводить до відносно тихого валютного ринку України останні декілька тижнів.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,05 до 41,35 гривень та продаж від 41,40 до 41,65 гривень.

А курс євровалюти на готівковому ринку 26−27 жовтня перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,10 до 44,95 гривень та продаж від 45,10 до 45,50 гривень.