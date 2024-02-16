Долар та євро можуть подорожчати цими вихідними

Тиждень на валютному ринку був досить спокійним, але ситуація змінилася до кінця дня п'ятниці. Що сталося і яким буде курс цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

За підсумками тижня, курс продажу долара на міжбанку зріс на 44 копійки — з 37,74/37,76 до 38,13/38,20 гривень. А євро під час продажу подорожчав на 28 копійок — із 40,7742/40,7883 до 41,0088/41,0726 гривень.

Причому основна «заслуга» у такій статистиці — це спекулятивне зростання котирувань наприкінці п'ятниці, коли під кінець дня курс спробували розігріти на поодиноких операціях.

Весь тиждень на валютному ринку минув досить безболісно для гривні. Попри те, що протягом окремих днів тижня були періодичні стрибки котирувань «то вгору, то вниз» у межах до 20−33 копійок на доларі та 12−32 копійок на євро.

В умовах воєнного часу та маси зовнішніх та внутрішніх факторів, які суттєво впливали на настрої учасників торгів, такі тижневі коливання можна вважати досить прийнятними.

Крім цього, ситуація щодо курсу євровалюти на нашому міжбанку часто залежала більше не від внутрішніх факторів попиту/пропозиції, а від поведінки євро щодо долара на зовнішніх майданчиках.

Графік євро/долар

На таку поведінку євро зреагували в Україні як офіційний курс, так і міжбанківський курс євровалюти:

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Міжбанківський курс євро щодо гривні

А готівковий ринок, зі свого боку, вже реагував на поведінку міжбанку і періодично «смикався» вгору в той момент, коли валютні котирування долара чи євро на торгах швидко злітали. Власники обмінників перестрахувалися і воліли в такі моменти завищувати курс продажу американської валюти та євро, щоб, у разі чого, «не пролетіти».

Графік поведінки готівкового курсу долара

Графік поведінки готівкового курсу євро

Як ринок йде на вихідні

У результаті, тиждень не приніс особливих сюрпризів щодо курсу ані українському бізнесу, ані громадянам, що вже добре в умовах війни та продовження торгу політиків у США навколо виділення фінансової та військової допомоги Україні у 2024 році.

Щодо підтримки гривні спрацювали і суто внутрішні чинники. Наприклад, частина великих мереж обмінників Києва, Львова, Дніпра, Одеси, міст Прикарпаття та Закарпаття відзначали зростання обсягів здачі валюти громадянами напередодні свята Святого Валентина. Тобто, попри війну, мужні українці все ж таки намагаються побалувати свої другі половинки якимись подарунками, і заради цього багато хто здав свої валютні заначки.

До негативного дзвіночка можна віднести низькі щоденні обсяги валютних торгів. Вже декілька тижнів поспіль вони, переважно, не перевищують навіть і $200 млн. З одного боку, це полегшує життя НБУ, який витрачає менше доларів із резервів для підтримки гривні на міжбанку, але з іншого — говорить про зниження ділової активності в країні, що безсумнівно потім позначиться на показниках ВВП, обсягах торгівлі, сумах митних зборів тощо.

Але, загалом, валютний ринок до вихідних підійшов у досить оптимістичному настрої за перспективами гривні, попри п'ятничний вечірній спекулятивний «акорд» на міжбанку зі зростанням котирувань.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 17−18 лютого

Торговці готівковою валютою цієї суботи та неділі пропрацюють у режимі «з обороту», але зі спробами гри «на підвищення» — за принципом «а раптом спрацює на фоні зростання котирувань п'ятниці на міжбанку».

Спред між купівлею/продажем за доларом основна частина фінансистів встановить у межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−35 копійок.

Як завжди, частина обмінників у районах із низькою конкуренцією та підвищеною потребою у гривні розширюватиме спред аж до 1 гривні на доларі та євро, щоб додатково заробити.



Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи-неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,50 до 38,15 гривень та продаж від 38,30 до 38,60 гривень.

А цінники євровалюти власники обмінників цими вихідними виставлять у межах коридору: прийом від 40,90 до 41,25 гривень та продаж від 41,50 до 41,90 гривень.

У районах, наближених до зони бойових дій або які зазнають частих обстрілів рф, збережеться націнка до вищевказаних курсів продажу в межах 5−7 копійок на доларі і до 10 копійок на євро, як плата за додатковий ризик.

Оптові ж обмінники в більш-менш спокійних районах, навпаки, продовжать додавати 3−5 копійок на доларі і на євро до розрахованої мною вище ціни викупу у населення і зменшувати ціну продажу валюти громадянам на 3−5 копійок при проведенні операцій від сум в 1 000 доларів чи євро.

Працюючи «з обороту», за активної торгівлі вони заробляють саме за допомогою загального обсягу своїх операцій із купівлі/продажу валюти, навіть з урахуванням звуження розміру свого спреда.