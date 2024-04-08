Долар і євро 8-12 квітня: яку валюту почали завозити активніше й де осідає валютна готівка

В умовах війни та невизначеності щодо обсягів та графіків отримання Україною американської міжнародної фінансової допомоги, бізнес та населення цього тижня продовжать перестраховуватися. Як це може вплинути на курс, і яким він буде 8−12 квітня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

І бізнес, і населення активно закриватимуть як свої валютні зобов'язання за контрактами, так і купуватимуть валюту на свої картки чи готівку — в обмінниках.

І якщо з валютними розрахунками за контрактами бізнесу ситуація повністю під контролем Нацбанку завдяки валютному контролю, фінмону та валютним обмеженням на період воєнного стану, то з готівковим валютним ринком все складніше.

Як перестраховуються фізособи

З одного боку, опосередковано через курсоутворення на міжбанку та через контроль за обмінниками банків та фінкомпаній Нацбанк впливає на готівковий курс. Але з іншого — за наявності понад 1 трлн на строкових та поточних рахунках громадян та ФОПів, держпосадовцям потрібно бути надзвичайно обережними зі своїми заявами щодо населення.

Причому чим далі — тим більше, з огляду на те, що багато українців у межах своїх матеріальних можливостей щомісяця купують валюту на картки в межах еквівалента до 50 тисяч гривень, так і через конвертаційні валютні депозити в межах до 200 тисяч гривень в еквіваленті.

Вже зараз банкам доводиться активно завозити валютну готівку з-за кордону як для видачі валютних вкладів, що закінчуються, так і для забезпечення зняття валютної готівки з карток клієнтів-фізособ.

У цьому сенсі дуже цікавою є статистика Нацбанку за даними операціями за період із січня 2022 року до лютого 2024 року (за березень цих даних на момент написання статті ще немає):

Практично з жовтня 2023 року — періоду посилення напруженості на фронті та перших новин про потенційні складнощі з отримання міжнародної допомоги Україною у 2024 році — обсяги готівкової валюти, що ввозиться банками для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, стрімко зросли до $1 млрд і вище.

Пік цих операцій припав на грудень 2023 — січень 2024 року, коли до негативних новин із затримки фінансової допомоги від наших західних партнерів додався ще й хайп довкола ідеї наших народних депутатів щодо можливості блокування рахунків фізосіб-ухилянтів від мобілізації.

Цікаво також і те, що якщо в грудні 2023 і січні 2024 року завозилася здебільшого саме доларова готівка, то вже з лютого валютна готівка, що завозиться, на третину була в євровалюті: 686 млн доларів і 330 млн євро.

Активно скуповують громадяни й дорогоцінні метали у вигляді злитків та інвестиційних монет, що також забезпечує додатковою роботою банківську інкасацію та компанії-перевізників валютних цінностей. Наприклад, лише за лютий 2024 року банки ввезли для продажу в Україну злитків із дорогоцінних металів (левова частка з них золото та срібло) на суму в еквіваленті $8,339 млн.

При цьому, за даними того ж таки НБУ, за лютий з України вивезли валюти всього на $104 млн в еквіваленті.

Тобто завезення готівкової валюти в Україну значно перевищує її відтік. І, переважно, ця валютна готівка осідає або, зрештою, на депозитних та поточних рахунках громадян, або йде «під матрац» чи в банківські комірки.

Що зіграє на користь гривні

До безперечного позитиву, який вже впливає на настрої на ринку на користь гривні, починаючи з минулої п'ятниці, можна віднести новину НБУ про збільшення ЗВР на 1 квітня 2024 року до $43,763 млрд (чисті резерви становили $31,759 млрд):

Динаміка міжнародних резервів

Тобто, попри поки що затримку американської фінансової та військової допомоги, завдяки надходженням від МВФ, міжнародних фінансових організацій та наших інших західних партнерів, НБУ найближчим часом має досить великий запас міцності для утримання курсу гривні на прийнятному для регулятора рівні.

Це не означає, що Мінфін не почне проводити переговори щодо реструктуризації зовнішніх боргів або припинить активно розміщувати ОВДП для покриття військових витрат, але такі резерви дозволяють посадовцям мати певний тимчасовий люфт для гасіння тих чи інших фінансових «пожеж», що в умовах війни дуже важливо.

До новин, які потенційно страхують гривню на ринку в короткостроковій та середньостроковій перспективі, можна віднести й дані Нацбанку, й Мінфіну щодо розміщення ОВДП у першому кварталі цього року.

За даними Депозитарію НБУ, за 3 місяці 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69,025 млрд грн, $763,6 млн та 514,2 млн євро. При цьому на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26,123 млрд грн, $810,9 млн та 555,5 млн євро.

Таким чином, протягом першого кварталу 2024 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 39,251 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП.

У поєднанні з одержуваною фінансовою допомогою від західних партнерів та податками, що сплачуються українським бізнесами та громадянами, це дозволяє уряду не розглядати поки що «друкарський верстат», як засіб для покриття дефіциту воєнного бюджету України. І це серйозно підстраховує гривню на ринку, як психологічно, так і суто економічно.

Проте, з огляду на поступове зростання негативного сальдо торгівлі, попит на валюту на міжбанку цього тижня продовжить пристойно перевищувати пропозицію і «тиснути» на курс. І основну частину браку долара на торгах, як і раніше, закриватиме Нацбанк шляхом інтервенцій. Ба більше, своїми цінниками при їх проведенні він практично й формуватиме як курсовий тренд на міжбанку, так і офіційний курс.

На готівковому ринку та, загалом, за операціями з валютою громадян збережеться тенденція перевищення обсягів купівлі валюти українцями над обсягами її здачі. За моїми прогнозами, такі перевищення будуть у межах від $18 млн до $45 млн на день.

Але при цьому, якщо тренд на зміцнення гривні, що розпочався з кінця минулого тижня, триватиме і цими днями — таке перевищення між купівлею валюти та її продажем громадянами скоротиться до щоденних $15 млн — $40 млн. Тобто за збереження цими днями тренду на зниження курсу долара та євро на готівковому ринку — частина людей перед здійсненням своїх операцій просто чекатимуть «дна» за курсом при купівлі валюти (якщо вони потенційні покупці) і активніше її здаватимуть (якщо вони потенційні продавці).

У результаті, попри складну обстановку на фронтах, «зависання» питання щодо надання американської фінансової та військової допомоги, а також періодичні спекулятивні спроби «розігріти» курс — найближчим часом перспективи гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку досить стабільні.

З міжнародних чинників, які вплинуть на поведінку пари євро/долар та на курс євро в Україні, варто звернути особливу увагу на публікацію 10 квітня протоколів засідання Федрезерву США щодо облікової ставки та на засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок 11 квітня.

За день до цих подій і в ці два дні, тобто з 9 до 11 квітня, на пару євро/долар знову чекають валютні ралі. Що в цей період негайно позначатиметься на курсі євро щодо гривні, і призведе до підвищеної волатильності євровалюти на нашому міжбанку та на готівковому ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 квітня

Нацбанк практично щодня буде змушений закривати дефіцит пропозиції долара на торгах своїми інтервенціями з продажу американської валюти. За моїми прогнозами, за 8−12 квітня він витратить на це з резервів близько $430 млн — $690 млн. Щоденні обсяги торгів у системі Блумберг перебуватимуть у межах від $115 млн до $290 млн. Найактивнішим періодом торгівлі на міжбанку буде вівторок — четвер.

Досить сильні коливання за курсом євро очікуються у період із 9 до 11 квітня, через вплив суто міжнародних факторів, які я описав вище.

Котирування міжбанку:

Долар. За моїм прогнозом, у період із 8 до 12 квітня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах від 38,60 до 39,30 гривень.

Євро. Пара євро/долар, за моїми розрахунками, цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,069 до 1,084 долара за євро з періодичними активними коливаннями як під час оголошення «чергових» економічних новин щодо європейської та американської економіки, так і з 9 до 11 квітня на фоні оголошення новин від ФРС США та ЄЦБ.

За моїм прогнозом, ЄЦБ не наважиться на зниження своїх відсоткових ставок і залишить ключову ставку на рівні 4,5% річних. А курс євровалюти на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 41,26 до 42,60 гривень.

Готівковий ринок:

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків продовжить працювати зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро. У період із 9 до 11 квітня цей спред може бути розширений до 20−30 копійок за доларом та до 20−40 копійок за євро, з огляду на посилення валютних ризиків на міжнародних ринках на новинах від ФРС США та ЄЦБ.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,40 до 39,55 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 38,50 до 39,50 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євровалюти при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,20 до 43,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор становитиме від 41,50 до 42,90 грн.