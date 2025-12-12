Долар дорожчає, євро вже по 50 грн: до яких меж зросте курс на вихідні

Цей робочий тиждень пройшов динамічно та цікаво. Причому як на світовому фінансовому та валютному ринку, так і в Україні. Чи заспокоїться валютний ринок у вихідні і який курс побачимо найближчими днями, розповідає «Мінфін».

З міжнародних подій варто відзначити ухвалені рішення ФРС США щодо процентних ставок — Федрезерв знизив їх на очікувані 0,25% до 3,5%-3,75%. А ось коментарі глави Джерома Пауелла виявилися для учасників міжнародного ринку умовним сюрпризом. Рішення ФРС США про запуск «друкарського верстата» США для викупу казначейських зобов'язань вже з середини грудня на щомісячні $40 млрд призвело до серйозних змін на ринках. І хоча чиновники Федрезерва запевняють, що це не призведе до додаткового тиску на долар у світі — інвестори реально захвилювалися.

У результаті золото, на момент написання статті, виросло до $4338 за унцію, срібло пішло до рівнів у $64,4, а пара євро/долар закріпилася вище за поріг у 1,173 долара.

Графік золота

Графік срібла

Графік пари євро/долар за тиждень



11 грудня Нацбанк очікувано зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних. Керівництво регулятора у своїх коментарях натякнуло на кілька моментів, з яких головним було те, що «дискусії з МВФ» про необхідність девальвації гривні точаться постійно, але останнє слово залишається за НБУ. Хоча ще місяці два тому ті ж чиновники Нацбанку говорили про те, що поки що не розглядають девальвацію гривні як варіант і що Фонд «не тисне» на них у цьому питанні. Зважаючи на все, ситуація змінюється, хоча і залишається під повним контролем регулятора.

Це вже вплинуло на поведінку учасників торгів на міжбанку, а опосередковано на це реагує і готівковий ринок. У результаті, на тлі посилення девальваційних настроїв, відбулося зростання котирувань долара та євро.

Графік долара (міжбанк)

Графік євро (міжбанк)

Графік готівкового курсу долара за тиждень

Графік готівкового курсу євро за тиждень

У період 8−12 грудня курс продажу долара на міжбанку зріс на 19 копійок — зі стартових котирувань понеділка 41,98/42,02 до 42,19/42,21 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері у п'ятницю долар продавався по 42,50−42,70 грн.

Курс євро на торгах злетів одразу на 58 копійок — із початкових рівнів понеділка 48,949/48,979 до 49,552/49,559 гривень надвечір п'ятниці, а в обмінниках до кінця робочого дня 12 грудня євровалюту продавали по 49,8 — 50 гривень.

Хоча ніякого особливого ажіотажу в обмінках не було, та й повного затишшя теж не спостерігалося. Наприкінці першої декади грудня стабільне перевищення купівлі валюти громадянами над її здаванням в обмінники або продажу з карток знаходиться в межах щоденних $28млн — $62 млн.

З важливого цього тижня варто відзначити і умовне закінчення інтриги навколо боротьби власників ВВП-варантів України та Мінфіну в частині умов реструктуризації цієї заборгованості. Після декількох демаршів, гучних публічних заяв і наполегливого пильного «погляду» на цю проблему з боку МВФ — наші чиновники в підсумку повідомили наступне: «Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України серії „C“ з погашенням у 2030−2032 роках за коефіцієнтом 1,34 і виплатою грошової винагороди до 7%».

Початковий запуск процесу реструктуризації розпочався 1 грудня 2025 року, термін раннього голосування для решти власників варантів продовжено до 15 грудня, сам обмін триватиме до 17 грудня, а розрахунки очікуються 29-го числа. Тобто наші чиновники виконали одне з домашніх завдань МВФ щодо вирішення питання з варантами.

Попит на валюту на готівковому ринку залишається високим, хоча і не критичним для курсу гривні, яку страхує Нацбанк з його резервами в $54,7 млрд. Але в сформованій ситуації для власників обмінників поки немає ніякого сенсу ні звужувати спред між купівлею і продажем валюти, ні взагалі рухатися «вниз» по курсу продажу.

Девальваційні настрої учасників ринку на тлі зростання попиту на валюту на міжбанку вже змушують Нацбанк щотижня витрачати з резервів на підтримку гривні від $700−800 млн до $1 млрд і більше. І подібна тенденція збережеться до кінця року, що може пристойно випотрошити резерви країни. Але чиновники стверджують, що очікують до кінця року надходження ще близько $15 млрд від наших західних партнерів. Якщо ці кошти надійдуть на рахунки України — це істотно знизить девальваційні побоювання і підстрахує гривню на початку 2026 року. Але якщо щось піде «не так» з цією допомогою — тиск на гривню тільки посилиться.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 13−14 грудня

Курс готівкового долара в ці дні в більшості обмінників буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,00 до 42,25 гривень і продаж від 42,40 до 42,70 грн.

А курс готівкового євро на вихідних буде знаходитися в межах коридору: прийом від 49,30 до 49,60 грн і продаж від 49,70 до 50,10 гривень.

Через зростання курсових ризиків обмінники на вихідних дещо розширять спред між купівлею і продажем валюти. Він і по долару, і по євро буде в межах 20−30 копійок.

Варто також врахувати, що вже скоро — 18 грудня — відбудеться засідання ЄЦБ щодо процентних ставок, які, швидше за все, залишаться на нинішньому рівні. І хоча рішення європейського регулятора досить прогнозоване — традиційні ралі по парі євро/долар перед цією датою відбудуться. А значить і волатильність по євровалюті щодо гривні теж наступного тижня зросте.

Євро залишиться на цих вихідних головним інструментом для спекуляцій через великий розкид курсів купівлі та продажу цієї валюти на готівковому ринку в різних точках обміну.