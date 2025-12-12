Долар дорожчає, євро вже по 50 грн: до яких меж зросте курс на вихідні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 22:07

Долар дорожчає, євро вже по 50 грн: до яких меж зросте курс на вихідні

Цей робочий тиждень пройшов динамічно та цікаво. Причому як на світовому фінансовому та валютному ринку, так і в Україні. Чи заспокоїться валютний ринок у вихідні і який курс побачимо найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Цей робочий тиждень пройшов динамічно та цікаво.

З міжнародних подій варто відзначити ухвалені рішення ФРС США щодо процентних ставок — Федрезерв знизив їх на очікувані 0,25% до 3,5%-3,75%. А ось коментарі глави Джерома Пауелла виявилися для учасників міжнародного ринку умовним сюрпризом. Рішення ФРС США про запуск «друкарського верстата» США для викупу казначейських зобов'язань вже з середини грудня на щомісячні $40 млрд призвело до серйозних змін на ринках. І хоча чиновники Федрезерва запевняють, що це не призведе до додаткового тиску на долар у світі — інвестори реально захвилювалися.

У результаті золото, на момент написання статті, виросло до $4338 за унцію, срібло пішло до рівнів у $64,4, а пара євро/долар закріпилася вище за поріг у 1,173 долара.

Графік золота

Графік срібла

Графік пари євро/долар за тиждень


11 грудня Нацбанк очікувано зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних. Керівництво регулятора у своїх коментарях натякнуло на кілька моментів, з яких головним було те, що «дискусії з МВФ» про необхідність девальвації гривні точаться постійно, але останнє слово залишається за НБУ. Хоча ще місяці два тому ті ж чиновники Нацбанку говорили про те, що поки що не розглядають девальвацію гривні як варіант і що Фонд «не тисне» на них у цьому питанні. Зважаючи на все, ситуація змінюється, хоча і залишається під повним контролем регулятора.

Це вже вплинуло на поведінку учасників торгів на міжбанку, а опосередковано на це реагує і готівковий ринок. У результаті, на тлі посилення девальваційних настроїв, відбулося зростання котирувань долара та євро.

Графік долара (міжбанк)

Графік євро (міжбанк)

Графік готівкового курсу долара за тиждень

Графік готівкового курсу євро за тиждень

У період 8−12 грудня курс продажу долара на міжбанку зріс на 19 копійок — зі стартових котирувань понеділка 41,98/42,02 до 42,19/42,21 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері у п'ятницю долар продавався по 42,50−42,70 грн.

Курс євро на торгах злетів одразу на 58 копійок — із початкових рівнів понеділка 48,949/48,979 до 49,552/49,559 гривень надвечір п'ятниці, а в обмінниках до кінця робочого дня 12 грудня євровалюту продавали по 49,8 — 50 гривень.

Хоча ніякого особливого ажіотажу в обмінках не було, та й повного затишшя теж не спостерігалося. Наприкінці першої декади грудня стабільне перевищення купівлі валюти громадянами над її здаванням в обмінники або продажу з карток знаходиться в межах щоденних $28млн — $62 млн.

З важливого цього тижня варто відзначити і умовне закінчення інтриги навколо боротьби власників ВВП-варантів України та Мінфіну в частині умов реструктуризації цієї заборгованості. Після декількох демаршів, гучних публічних заяв і наполегливого пильного «погляду» на цю проблему з боку МВФ — наші чиновники в підсумку повідомили наступне: «Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України серії „C“ з погашенням у 2030−2032 роках за коефіцієнтом 1,34 і виплатою грошової винагороди до 7%».

Початковий запуск процесу реструктуризації розпочався 1 грудня 2025 року, термін раннього голосування для решти власників варантів продовжено до 15 грудня, сам обмін триватиме до 17 грудня, а розрахунки очікуються 29-го числа. Тобто наші чиновники виконали одне з домашніх завдань МВФ щодо вирішення питання з варантами.

Попит на валюту на готівковому ринку залишається високим, хоча і не критичним для курсу гривні, яку страхує Нацбанк з його резервами в $54,7 млрд. Але в сформованій ситуації для власників обмінників поки немає ніякого сенсу ні звужувати спред між купівлею і продажем валюти, ні взагалі рухатися «вниз» по курсу продажу.

Девальваційні настрої учасників ринку на тлі зростання попиту на валюту на міжбанку вже змушують Нацбанк щотижня витрачати з резервів на підтримку гривні від $700−800 млн до $1 млрд і більше. І подібна тенденція збережеться до кінця року, що може пристойно випотрошити резерви країни. Але чиновники стверджують, що очікують до кінця року надходження ще близько $15 млрд від наших західних партнерів. Якщо ці кошти надійдуть на рахунки України — це істотно знизить девальваційні побоювання і підстрахує гривню на початку 2026 року. Але якщо щось піде «не так» з цією допомогою — тиск на гривню тільки посилиться.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 13−14 грудня

Курс готівкового долара в ці дні в більшості обмінників буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,00 до 42,25 гривень і продаж від 42,40 до 42,70 грн.

А курс готівкового євро на вихідних буде знаходитися в межах коридору: прийом від 49,30 до 49,60 грн і продаж від 49,70 до 50,10 гривень.

Через зростання курсових ризиків обмінники на вихідних дещо розширять спред між купівлею і продажем валюти. Він і по долару, і по євро буде в межах 20−30 копійок.

Варто також врахувати, що вже скоро — 18 грудня — відбудеться засідання ЄЦБ щодо процентних ставок, які, швидше за все, залишаться на нинішньому рівні. І хоча рішення європейського регулятора досить прогнозоване — традиційні ралі по парі євро/долар перед цією датою відбудуться. А значить і волатильність по євровалюті щодо гривні теж наступного тижня зросте.

Євро залишиться на цих вихідних головним інструментом для спекуляцій через великий розкид курсів купівлі та продажу цієї валюти на готівковому ринку в різних точках обміну.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами