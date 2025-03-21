До миру поки що далеко: як на ці новини відреагують долар та євро в Україні

Цього тижня було декілька новин, які серйозно вплинули на настрої та поведінку валютного ринку України. Серед економічних це, безперечно, рішення ФРС США 19 березня про збереження відсоткових ставок на тому ж самому рівні — 4,25−4,5% річних.

Рішення співпало з очікуваннями учасників ринку. До цього, у січні 2025 року, ФРС також не змінював розмір відсоткових ставок, хоча до цього знижував їх тричі поспіль (у вересні 2024 року, жовтні 2024 року та у грудні 2024 року) загалом на 1% річних.

Головним для інвесторів було не саме збереження ставок на рівні 4,25−4,5% річних, а виступ голови ФРС США Джерома Пауелла та оцінка оновленого макроекономічного прогнозу, включаючи прогноз членів керівництва Федрезерва щодо подальшої траєкторії ставки.

У результаті, хоча особливих сюрпризів від Пауелла інвесторам так і не було, але загалом прогноз розвитку економіки США на 2025 рік трохи погіршено. Знижено прогноз щодо динаміки ВВП США та прогноз щодо інфляції на 2025−2026 роки.

Тепер керівництво Федрезерва припускає, що реальний ВВП США у 2025 році збільшиться на 1,7% (раніше очікувалося 2,1%), а у 2026 році зросте лише на 1,8% (раніше 2,0%), і у 2027 році підвищиться ще на 1,8% (раніше очікувалося 1,9%).

У довгостроковій перспективі очікується середньорічне зростання ВВП на рівні 1,8% (без змін). Медіанний прогноз щодо рівня безробіття в США на 2025 рік становив 4,4% (раніше 4,3%), на 2026 рік — 4,3% (без змін), і на 2027 рік — 4,3% (без змін), а на довгострокову перспективу — 4,2% (без змін). Медіанний прогноз за базовою інфляцією склав на 2025 рік 2,8% (раніше очікувалося 2,5%), на 2026 рік — 2,2% (без змін), і на 2027 рік — 2,0% (без змін).

Після оголошення всіх прогнозів Федрезерва ринок досить швидко повернувся до звичайного ритму роботи, щоправда, з невеликим традиційним ралі за парою євро/долар перед і під час оголошення рішень Федрезерва та коментарів його голови. У результаті позиції євро щодо долара дещо послабшали, але не критично.

Графік пари євро/долар за тиждень

На тлі засідання Федрезерва, загострення ситуації в Україні та на Близькому Сході, а також «страхів» інвесторів у частині можливої рецесії в США, золото продовжувало бити цінові рекорди і ф'ючерси на нього подорожчали до середини тижня до $3 048,70 за унцію і навіть більше, але до п'ятниці гра «на підвищення» за золотом дещо видихнулася, і його котирування ще з нещодавніх рекордних позначок дещо просіли у межах до $3 010 за унцію на момент написання цієї статті.

Графік ціни золота

Як позначились на ринках геополітичні новини

Щодо геополітики, то досить негативно зіграли новини про розмову у вівторок Дональда Трампа з володимиром путіним. Особливих успіхів щодо перемир'я та закінчення війни в Україні вона не принесла.

На цих новинах у середу на 12:10 за київським часом на Варшавській біржі просіли акції українських компаній агрохолдингу «Агротон» із землею біля фронту на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами — на 7,30%, та найбільшого у світі експортера олії «Кернел» — на 2,36%.

На Лондонській біржі, де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку знизився на 2,16%, тоді як акції гірничорудної компанії Ferrexpo — на 12,01% (щоправда, компанія цього дня випустила ще й негативний для інвесторів річний звіт).

При цьому котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржі, впали 19 березня на 1,3−2,6%, а ВВП-варранти подешевшали на 0,25%. Це свідчить про те, що ринок поки що не вірить в успіх перемир'я на прийнятних для України умовах.

На зниженні оптимізму щодо наближення миру дещо збільшився попит на валюту як на готівковому валютному ринку, так і на міжбанку. Хоча й не критично. Наразі міжнародні, а також українські фондові та валютні гравці очікують на результати зустрічі робочих переговорних груп України та США, яка має відбутися в Саудівській Аравії на початку наступного тижня. Але позитивного прориву від цих зустрічей світ поки що теж не чекає.

До позитиву для гривні можна віднести низку меседжів наших європейських партнерів про збільшення фінансової, військової та соціальної підтримки Україні на тлі зниження її з боку США. Йдеться не лише про отримання планових 3,5 млрд євро від Євросоюзу, а й про серйозні суми вливань до оборонного комплексу України, що фактично призведе до заходу додаткових коштів Євросоюзу до нашої країни вже найближчим часом та протягом найближчих 4−5 років.

Надходження у грошовій формі частини цих коштів планується в євровалюті, що, у будь-якому випадку, підстрахує ЗВР України у більших, ніж планувалося раніше, обсягах не лише у 2025 році, а й щонайменше у 2026 році. А це дуже важливо для уряду та Мінфіну щодо планування своїх дій на дуже складний у фінансовому та воєнному плані 2026 рік.

Що відбувалося на внутрішньому ринку

В іншому, цей тиждень на валютному ринку минув у робочій плинності з періодичними виходами на міжбанк Нацбанку із продажем долара для закриття дефіциту валютної пропозиції на торгах. Хоча періодично «світилися» із продажами й великі експортери-аграрії. Мабуть, їм не вистачало гривневих ресурсів як для розрахунку з державою за податками, так і для фінансування своїх виробничих витрат у період проведення весняних польових робіт.

У результаті за період із 17 до 21 березня долар під час продажу на міжбанку зріс на 16 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 17 березня, 41,38/41,44 до 41,565/41,60 гривень на завершення сесії 21-го числа. А котирування продажу євровалюти за цей період просіли на 4 копійки — зі стартових рівнів понеділка 45,0048/45,0660 до 45,0065/45,0278 гривень до завершення п'ятничних торгів.

На готівковому ринку також особливих революцій не відбулося і ввечері у п'ятницю, 21 березня, обмінники продавали долар за 41,50−41,70 гривень, а євро — за 45,20−45,50 гривень.

За такого розкладу через продовження періоду «підвішеності» геополітичної та економічної ситуації у світі та в Україні, власники обмінників цієї суботи та неділі не звужатимуть спред між купівлею та продажем ані за доларом, ані за євро. Але при цьому й зіграти «на підвищення» у них теж не вийде — громадяни не готові зараз переплачувати за валюту на подібних спробах розгойдати ринок.

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах до 25 копійок, а за євро — в межах до 30−40 копійок. Оптові обмінники, як завжди, працюватимуть із меншим рівнем спреду — в межах до 15−20 копійок за доларом і в межах до 25 копійок за євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 22−23 березня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме у межах коридору: прийом від 41,10 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,80 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,70 до 45,20 гривень та продаж від 45,25 до 45,70 гривень.