Долар та євро на початку жовтня: чи є ризик швидкого злету курсу

Цей тиждень на валютному ринку України минув у продовженні формату корекції поведінки всіх гравців після рішень Нацбанку щодо зниження облікової ставки до 20% річних та змін ставок за депозитними сертифікатами НБУ.

Банки очікувано почали потихеньку знижувати ставки за депозитами, але роблять це відносно обережно, щоб «не злякати» вкладників. І якщо великі держбанки, маючи практично дармові ресурси від своїх клієнтів-військових та від держкорпорацій, особливо «не переймаються» щодо можливого зниження припливу нових вкладників і «ріжуть» ставки активніше, то дрібні та середні гравці собі такого дозволити не можуть.

В умовах війни населення — чи не єдине для дрібних та середніх банків джерело відносно стабільних пасивів. І втрата вкладів для таких фінустанов — це, фактично, повна зупинка їхнього банківського розвитку.

Опублікована на сайті Нацбанку 27 вересня «дорожня мапа» зі «Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування» (спочатку була озвучена ще 7 липня) проголошує перехід до гнучкості курсу. Але, як наголошує регулятор, це не означає, що НБУ «відпустить» курс у вільне плавання. Нацбанк і далі буде присутній на ринку, і покриватиме структурний дефіцит валюти.

При цьому НБУ йтиме шляхом поступового зняття валютних обмежень у міру виникнення для цього можливостей та умов. Це є ключовим у концепції регулятора. І такі формулювання у Стратегії дозволяють Нацбанку мати тимчасовий люфт для маневру при ухваленні того чи іншого рішення щодо послаблень на валютному ринку.

В умовах низької платоспроможності основної частини населення, високого безробіття, військових дій, повернення податків практично до довоєнного рівня та збереження певного зростання цін, платоспроможний попит на готівкову валюту, навіть у моменти спроб «розігріву курсу», досить обмежений.

А у поєднанні з можливістю тепер її купівлі на картки громадян (до 50 тисяч гривень на місяць в еквіваленті) або на 3-місячні валютні депозити (у сумі до 200 тисяч гривень в еквіваленті), особливого тиску на курс нацвалюти на готівковому ринку не спостерігається. Саме це і є головною причиною швидких (зазвичай за 2−5 днів) згасань останніх періодичних спроб «підвищити» курс.

У цій ситуації власникам обмінників не залишається нічого іншого, як працювати у форматі «з обороту» з невеликим або середнім рівнем спреду між купівлею та продажем у 20−25 копійок за доларом та у 20−30 копійок за євро.

Причому зберігаються і окремі «особливо жадібні» гравці, які виставляють цей спред у межах до 1 гривні. Але тільки в місцях із низькою конкуренцією між обмінниками або в торгових точках, де громадяни мають підвищену потребу саме у гривні для розрахунків за товари та послуги. Не будуть оригінальними у цій тактиці власники обмінників і цими вихідними.

Тому, при ухваленні рішення щодо купівлі або продажу готівкової валюти, не полінуйтеся і обійдіть декілька точок валютообміну, щоб обрати оптимальний варіант. Повірте, витрачені вами зайві 10−15 хвилин часу з лишком окупляться бажаним результатом при купівлі/продажу валюти. Ефективно працюють також і спеціалізовані мобільні додатки, які дозволяють підібрати оптимальний курс із невеликою витратою часу.

При цьому цього тижня було цікаво і на міжбанку. При стабільному коридорі за доларом у межах 36,5686 — 36,9343 гривень, євро, через просідання євровалюти на міжнародному ринку, подешевшав на 20 копійок — із рівня 38,9419/39,3202 ранку понеділка 25 вересня до 38,748/39,1208 гривень на момент закриття торгів в Україні о 15:00 за київським часом.

Ось як це виглядало на міжнародному ринку:

А так реагували котирування євровалюти на торгах в Україні:

Якщо ж повертатися до готівкового сегменту валютного ринку, то, загалом, як і минулого тижня, наразі особливої загрози швидкого злету курсу немає, що дозволяє потенційним покупцям валюти відносно спокійно підбирати найприйнятніші для них умови: як для купівлі валюти на картки чи тримісячні депозити, так і через каси банків чи обмінники финкомпаний.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 30 вересня — 1 жовтня

Курс долара у більшості обмінників цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,15 до 37,80 гривень та продаж від 38,10 до 38,25 гривень.

А курс євро в обмінниках фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 40,00 до 40,45 гривень та продаж від 40,65 до 41,00 гривень.