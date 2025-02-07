Дешевий євро швидко закінчився: чи будуть нові сюрпризи за курсом долара та євро в Україні

Цей тиждень можна сміливо назвати тижнем геополітичних стресів на валютному ринку. Сюрпризи почалися ще з минулих вихідних, коли заяви Дональда Трампа про запровадження 25% мита на канадські та мексиканські товари та 10% мита на китайські товари почали «тиснути» на курс євро на міжнародних ринках, пристойно зміцнивши при цьому долар США. А остаточно «добили» євровалюту слова американського президента про те, що «тарифи на імпорт із Європейського Союзу будуть запроваджені».

У результаті за дуже короткий період у період минулих вихідних євро впав на понад 2% — до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року. І це дозволило українському міжбанку за євро стартувати у понеділок, 3 лютого, з рекордно низького рівня 42,5954/42,6238 грн.

І хоча період дуже «дешевого» євро швидко закінчився, загалом початок відновлення позицій євровалюти на міжнародних майданчиках пішов, щойно Трамп (після розмов із канадським і мексиканським керівництвом) все ж таки відклав запровадження підвищених тарифів, а європейські лідери заявили, що готові як до діалогу з Трампом, так і до жорстких дій у відповідь у разі тиску на ЄС.

Дональд Трамп дещо зменшив наступальну риторику щодо Євросоюзу, що дещо заспокоїло інвесторів та фінансові ринки. А також зіграло і на повернення пари євро/долар до рівнів до початку заяв Трампа про підвищення мит для Канади та Мексики — тобто до коридору 1,035−1,045 долара за євро.

Графік пари євро/долар

У результаті підвищені мита поки що запроваджені лише на китайські товари, а заходи у відповідь Пекіна (поки не найжорсткіші з можливих) щодо збільшення мит на деякі американські товари все ж дають можливість США і Китаю розпочати діалог, а не повноцінну торговельну війну.

Як розгортатимуться події навколо торговельного протистояння США-Китай, покажуть уже найближчі тижні, але весь світ розуміє, що початок глобальної торгової війни між двома світовими економічними велетнями нашкодить усім. І це вселяє певну надію щодо знаходження ними компромісу.

У пік напруженості на ринку знову злетіло золото до рівнів $2 880 за унцію, що тільки підтверджує тезу про те, що воно залишається головним активом-притулком у «важкі часи».

Графік вартості золота

Український валютний ринок реагував на всі зовнішні виклики, повторюючи усі сплески та падіння курсу євровалюти щодо долара. Але при цьому на міжбанку, за рахунок старань Нацбанку щодо згладжування численних коливань, гривня не тільки дуже гідно витримала всі стрибки на зовнішніх ринках і пройшла їх із мінімальними втратами, а й дещо виграла щодо долара.

Через відсутність у бізнесу зараз вільної гривні попит на валюту дещо знизився, а інтервенції Нацбанку, плюс продажі експортерів, призвели до ситуативного просідання курсу долара в Україні, що спостерігається зараз. І це повторило світові тенденції щодо деякого послаблення долара саме в останні дні.

Подібний розвиток подій зараз є вигідним НБУ, оскільки за рахунок просідання курсу регулятор сподівається на послаблення показників інфляції. Принаймні, на товари, які «зав'язані» на імпорті.

Графік міжбанку за доларом

Графік міжбанку за євро

У результаті за тиждень долар під час продажу на міжбанку просів на 14 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 3 лютого, 41,65/41,69 до 41,50/41,55 грн до завершення п'ятничних торгів 7-го числа.

А ось котирування продажу безготівкового євро за цей же період навіть пристойно зросли (якщо порівнювати лише стартові рівні понеділка та завершальні котирування торгів п'ятниці) через повернення позицій євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках. Євро під час продажу виріс відразу майже на 52 копійки — з 42,5954/42,6238 до 43,1060/43,1413 грн.

Цікаво повела себе готівкова валюта. Якщо за доларом власники обмінників просто підлаштувалися під тренди міжбанку, то за євро фінансистів вочевидь не влаштовував розклад суттєвого падіння євровалюти минулих вихідних.

І коли на міжбанку вранці у понеділок, 3 лютого, курс євровалюти стартував із рівнів близько 42,60 грн, цінники обмінників за євро чітко вказали на нову тактику обмінників у період обвалу євровалюти: котирування прийому євро фінансисти виставили, вже виходячи з нових на той момент реалій, а ось курс продажу готівкового євро особливо не коригували, залишивши його на рівні, близькому до минулої п'ятниці, тобто до обвалу євровалюти.

Це було зроблено для того, щоб фактично перекласти всі курсові ризики на покупців євровалюти, а не брати їх на себе. І лише з вівторка-середи, розпродавши раніше куплений «дорогий» євро, власники обмінників вже почали активніше знижувати котирування продажу євровалюти.

А потім, вже за рахунок того, що євро почав відновлювати свої позиції на зовнішніх майданчиках, котирування готівкового ринку з продажу євровалюти почали знову орієнтуватися на поведінку міжбанку. І ввечері у п'ятницю, 7 лютого, обмінники фінкомпаній продавали долар за 41,55 — 41,65 грн, а євро — за 43,43 — 43,65 грн.

Готівковий долар за 3−7 лютого 2025 року

Готівковий євро за 3−7 лютого 2025 року

У результаті український валютний ринок досить вдало пережив усі зовнішні виклики та ралі пари євро/долар, що можна назвати дуже гарним результатом в умовах підвищеної економічної, геополітичної та військової турбулентності як у самій Україні, так і в усьому світі.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 3−7 лютого

Більшість обмінників фінкомпаній та працюючих цими вихідними відділень банків пропрацюють 8−9 лютого зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та у 20−50 копійок за євро.

Оптові обмінники будуть готові «рухатися» як за курсом прийому, так і за курсом продажу, і працюватимуть із вужчим рівнем спреду: за доларом — у межах 15−20 копійок, за євро — у межах 20−30 копійок.

Підвищений попит на валюту з боку населення зберігається, що не стимулюватиме активне зниження котирувань продажу валюти обмінниками цими вихідними. Але й особливо задирати їх вгору фінансистам не вдасться — конкуренція надто висока і клієнтів відлякувати «диким» курсом продажу ніхто дозволити собі не може.

У результаті основний формат роботи більшості обмінників — «з обороту» із середнім рівнем спреду — цими вихідними збережеться. Тобто великих сюрпризів за курсом долара та євро цими вихідними ми не побачимо, але сам по собі готівковий ринок залишиться досить волатильним.

Курс готівкового долара 8−9 лютого у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,45 грн та продаж від 41,50 до 41,80 грн.

А курс готівкового євро у суботу та неділю перебуватиме в межах коридору: прийом від 42,75 до 43,30 грн та продаж від 43,45 до 43,80 грн.

У деяких точках обміну валют, відповідно до їх вже індивідуальних завдань або під «великих перевірених клієнтів», курси прийому та продажу можуть ще відрізнятися на плюс-мінус 5−10 копійок від вищерозрахованих мною.