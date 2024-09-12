Чому Україна відновлює транспортування російської нафти до Угорщини

Наприкінці червня Україна зупинила транспортування російської нафти від компанії «Лукойл» до Угорщини. Це викликало різку негативну реакцію від Угорщини, нафтопереробна промисловість якої суттєво залежить від сировини з рф. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді назвав це рішення «незрозумілим і неприйнятним» та заявив про пошуки виходу з цієї ситуації.

Як повідомив цього тижня Bloomberg, угорська енергетична компанія MOL заявила, що уклада угоду про постачання російської нафти через територію України. Передбачається, що саме MOL відповідатиме за постачанням нафти на білорусько-українському кордоні. В чому особливості цих домовленостей та чи залишились в України важелі впливу на транзит, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«Відповідно до укладених угод, із 9 вересня 2024 року група MOL перебере на себе право власності на відповідні обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні», — йдеться у повідомленні угорської групи MOL.

«Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом «Дружба», — йдеться в заяві.

Багато хто (та й я теж, у певній мірі) сприйняли це, як схвалення Україною подальшої співпраці росії та Угорщини. Тим паче, прем'єр Шмигаль додав, що ми, начебто, не проти. Що змусило напружитись, оскільки відбувається активне поширення новини російськими тг-каналами, на кшталт «Угорщина зберегла обличчя Україні».

Але що кажуть мої джерела. Насправді, нічого фактично не змінилося. Жодних змін у контрактах Україна не підписувала. Їх підписали угорці й росіяни.

Що насправді відбулося? Тепер власником нафти на українському відрізку нафтопроводу «Дружба» буде MOL, а не російська «Транснафта». І відтепер за транзит нам платитиме MOL, а не росіяни, що також передбачено діючими контрактами.

Можу припустити, що угорські «друзі» багатіють думкою, що цей фокус їх страхує від подальших санкцій України, на кшталт тих, що були задіяні проти «Лукойлу» влітку і які спричинили справжню істерику у Будапешті. Сіярто дозаявлявся до того, що без російської нафти Угорщина не виживе.

В реальності Україна як мала, так і зберігає повний контроль над роботою труби і може зупинити її у будь-який час на цілком зрозумілих й законних підставах. Від долучення до європейських санкцій проти російської нафти до раптових аварій внаслідок російських обстрілів. Тому оці акценти угорців на відповідність всіх угод європейським санкціям і положенням — ні про що.

Наскільки я розумію, цей фінт також не рятує Будапешт від ембарго ЄС на імпорт російської нафти «Дружбою», який отримав виключення до 2025 року.

Читайте також: Ціни на нафту збільшуються після обвалу до мінімумів з грудня 2021 року

Україна все ще може використати цей аргумент у стратегії з наближення миру в Україні. Ще в більшій мірі це стосується проекту продовження транзиту російського газу, який за всіма документами припиняється з 1 січня 2025 року. На відміну від нафти, природний газ росіянам просто немає куди дівати, тому вони будуть змушені скорочувати видобуток, а паралельно підвищувати ціни для населення, яке історично дотується за рахунок експорту. І це дуже потужний важіль впливу, який ми маємо використати повною мірою.