Чому обвалився євро та чи продовжить падіння цього тижня

На минулому тижні гривня зміцнилася як до долара так і до євро. Та чи зможе нацвалюта зберегти свої досягнення цього тижня? — Розберемося в цьому докладно.

Головні події минулого тижня на українському ринку: дефіцит валюти на міжбанку знизився, гривня зміцнилася

Серед головних подій минулого тижня на валютному виділю наступні:

Курс долару повільно відкотився з 41,77 до 41,71 грн на міжбанку через зростання пропозиції валюти в податковому періоді в останні дні липня, й загально низькій діловій активності. Готівковий долар також мінімально просів — з 41,95 до 41,91 грн.

Євро безготівковий обвалився з 49,10 до 47,75 грн, а готівковий з 49,40 до 48,15 грн. Головним чинником такого обвалу стала реакція світового ринку на угоду між США та Європою. Окрім омріяних 15% мита, ЄС отримав кабальні зобов’язання по інвестиціях на $600 млрд та закупівлі палива на $750 млрд, плюс військові закупівлі на сотні мільярдів доларів.

Пізніше стало відомо, що всі ці інвестиції в американську економіку та закупівлі ЄС має здійснити до 2028 року (наступні вибори президента США), що робить угоду майже нереальною для виконання. В результаті, пара євро/долар на світових ринках обвалився на 3% за тиждень і потягнула за собою курс євро до гривні.

І лише погана статистика Штатів по ринку праці, яка відкриває шлях до зниження облікової ставки США вже в вересні, підняла хвилею пару євро/долар до рівня 1,158. Але хвиля зійде, й євро відновить зниження. Оскільки вплив торгової угоди більший за вплив облікової ставки. Та якщо ринок зрозуміє що виконувати кабальну угоду ЄС не буде, то тут можливі варіанти.

На міжбанку середньодобовий дефіцит валюти знизився на 40% до $77 млн завдяки більшій пропозиції валюти в податковому періоді (зростання пропозиції валюти відразу на 25%). Взагалі по липню дефіцит валюти на міжбанку становив $2,3 млрд, що є максимальним місячним рівнем з грудня минулого року.

Завдяки пропозиції НБУ знизив валютні інтервенції на понад 21% до мінімальних за 7 тижнів рівнів — $639,6 млн.

Статистика за операціями населення викривлена ситуацією, що складася в останні дні місяця. Це формує значні перекоси, й не дає якісно порівняти дані. Отже, простіше буде спиратись на загальні місячні показники.

Й тут маємо незначне зниження активності готівкового ринку, де попит (мінус 3,1% м.м) падає трохи активніше за пропозицію (мінус 2,2% м.м.). Літній період робить свою справу. В результаті сальдо готівкових операцій знизилось на 7,2% до $14,2 млн середньодобово (у липні — $327,3 млн). На безготівковому ринку населення у липні наростило продаж (плюс 1,5%) й знизило купівлю валюти (мінус 3,4%). Як результат, сальдо безготівкових операцій, чи не найбільше за багато років — $2,6 млн середньодобово ($60,3 млн у липні).

Головні сигнали: новий ультиматум Трампа рф і повернення незалежності НАБУ і САП

Головним ньюсмейкером тижня знову був американський президент Дональд Трамп. Його месседжи збурювали світовий і впливали на український валютний ринок. Американські переговорники продавили вигідні умови торговельної угоди с Євросоюзом, в результаті чого євровалюта девальвувала проти долара майже на 3%, і це ще не кінець.

Жорсткішими стали умови торгівлі зі Штатами і для інших торгових партерів Північної Америки: встановлені мита для товарів з Індії на рівні 25%, Бразилії — 50%, Південної Кореї і Туреччини — 15%.

Крім того, Трамп посилив риторику щодо росії. По-перше, американський президент змінив строк для рф щодо зупинки бойових дій в Україні з 50 днів до 10−12 днів. Новий строк ультиматуму — 8 серпня. У разі невиконання цієї вимоги американський президент погрожує новим тарифним режимом, що покликаний зупинити світові продажі російських енергоносіїв.

Трамп обіцяє ввести 100% «вторинний тариф» для будь-якої країни, що імпортує російські енергоносії, зокрема, для Індії, Китаю, Туреччини та інших. Це рішення буде доволі відчутним для країни-агресора: продажі нафти і газу складають близько чверті бюджету Кремля. З іншого боку, експорт російської нафти становить 7% від світових поставок, і повне його припинення сколихне енергетичні ринки по всьому світу.

Новий план Трампа пропонує саме це. Щоб уникнути загрози введення американських мит, країни-імпортери можуть припинити прийом російської нафти. Без російського експорту в розмірі 7 млн барелів на добу світові ціни на сиру нафту можуть зрости майже на 25%, навіть якщо припустити, що інші постачальники, такі як ОПЕК, мають можливості і бажання компенсувати половину дефіциту. В свою чергу, це знову може прискорити світову інфляцію.

Трамп також заявив що Штати готові до ядерного протистояння з рф: американський президент відправив ядерну зброю в Великобританію і два підводні човни ближче до рф.

Повернемося до України. На минулому тижні парламент ухвалив президентський законопроект про відновлення незалежності НАБУ і САП. Це знову відкрило Україні можливість отримання допомоги від партнерів, яку чекаємо вже в серпні. Партнери позитивно відреагували на новини. Одночасно європейські країни активно розглядають та дискутують стосовно можливості фінансування українського війська напряму у 2026 році. Це може суттєво полегшати покриття дефіциту бюджету, й знизити тиск на гривню в наступні роки.

Статистика тижня: платіжний баланс зведений у червні з профіцитом $0,8 млрд. За пів року профіцит досяг $1,3 млрд. Проте, опубліковані дані показали значне перевищення імпорту над експортом, яке досягло рекордних $5,1 млрд. Така ситуація що потребуватиме реакції влади для стримування неефективного відтоку валюти через девальвацію гривні, реформи митниці, суспільного контролю реформи.

Головні події цього тижня: погашення гривневих ОВДП і старт SEPA

Осі головні події, які матимуть вплив на наш валютний ринок:

Початок серпня. Серпень, це переважно місяць девальваційних трендів. Особливо враховуючи всі військові ризики, зростаючий імпорт, складність перемовин з рф, слабкий врожай й рекордні виплати за зовнішніми зобов’язаннями (в серпні пікове навантаження).

6 серпня — погашення гривневих ОВДП на 12,1 млрд гривень. Ця ліквідність може бути направлена на купівлю валюти, що підвищить тиск на гривню.

7 серпня — старт єдиної зони платежів в євро (SEPA). Це впливає на швидкість транзакцій, й першу чергу у євро. Проте, на тижні авжеж ми не побачимо впливу на валютний ринок.

8 серпня — спливає строк ультиматуму Трампа до рф. На жаль, не очікую позитивних зрушень у питанні припинення вогню, й відповідно США буде запроваджувати як прямі, так й оголосить про вторинні санкції. Відповіддю може стати нова хвиля терору. Зберігаються ризики для енергетичних об'єктів й логістики (портова інфраструктура).

Також протягом тижня очікуємо відновлення надходжень допомоги від партнерів.

Валютний прогноз на 4−8 серпня

Слабкість євро розв’язує регулятору руки для послаблення гривні. Авжеж, на рівному місці послабляти не будуть, проте при наростаючому попиті будуть спускати пар. Особливо розуміючи необхідність в послабленні споживчого імпорту на фоні його високих рівнів.

Отже, міжбанк буде повільно спускатись у зону 42 грн за долар, а готівка може пробити цю позначку. Євро, в свою чергу, піде за парою євро/долар, які після п’ятничного зростання на слабкій статистиці Штатів, скоріше відновить корекцію. Очікую, що безготівковий євро залишиться в зоні 47−48 грн, а готівковий скотиться нижче 48 грн.