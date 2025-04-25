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25 квітня 2025, 19:30

Кількість покупців євро в Україні зростає: чи збережеться ця тенденція

Події цього тижня на світовому та українському валютному ринку проходили цікаво, і вплинули на курс в Україні дуже різноспрямовано, але загалом — негативно для нацвалюти. Що зіграло на користь нацвалюти, а що — навпаки, читайте у свіжому валютному прогнозі «Мінфіну».

Події цього тижня на світовому та українському валютному ринку проходили цікаво, і вплинули на курс в Україні дуже різноспрямовано, але загалом - негативно для нацвалюти.

Які чинники спрацювали проти гривні

На першому місці — практично зірвані американською стороною переговори США, Англії, Франції, Німеччини та України. Точніше, у тій частині, які стосуються справедливого завершення війни рф у нашій країні.

На рівні високопосадовців (але все ж таки не на рівні перших осіб) було досягнуто технічних домовленостей про продовження роботи зі збільшення тиску на росію, але не більше. Результат — міжнародні інвестори, а також і місцеві аналітики знову не вірять у швидке закінчення війни в Україні, а отже, психологічно тиск на гривню на валютному ринку знову зріс.

У тому ж форматі невизначеності зависли й переговори із власниками українських ВВП-варантів.

Мінфін та пул інвесторів поки що не домовилися про формат реструктуризації зобов'язань України за цими інструментами, що дозволяє частині ЗМІ «розгойдувати» хвилю навколо цієї події і цим грати на руку спекулянтам.

Хоча насправді переговори свідчать про те, що обидві сторони просто торгуються: інвестори хочуть «вичавити» з України максимум, наші чиновники — чинять опір і пропонують альтернативи. Тобто йде банальний торг і, на мою думку, компроміс буде знайдено. Але на тлі продовження війни — це поки що негативний момент для України та гривні.

Ще один чинник — зростання попиту на міжбанку на долар та євро з боку імпортерів. Частково через просто швидке закінчення місяця, частково — через невизначеність щодо торгівельної політики Трампа, який серйозно «розворушив» практично всі сегменти світових ринків — від фондового до сировинного та золота.

Багаторазові підвищення мит та тарифів, погрози та гучні заяви, а потім їх часте скасовування чи перегравання ситуації з боку США призводять до того, що більшість іноземних та українських партнерів зараз закривають свої контракти, щоб «не влетіти» в незрозумілу і непередбачувану ситуацію.

У результаті це призводить до підвищення активності імпортерів на валютному ринку. Не забуваємо і про фінансування оборонних замовлень, що також потребує значних обсягів валюти. І в результаті на міжбанку зростає попит на валюту, що позначається на курсі.

Крім цього, заяви Трампа про можливе звільнення голови ФРС США Джерома Пауелла, а потім про те, що голова ФРС США залишиться на своїй посаді, призвели спочатку до падіння долара щодо євро до 15,5 долара і вище, а потім до відкату до рівнів близько 1,135 долара за євро. І це теж негайно «било» по курсу євровалюти в Україні.

На тих же новинах про можливе звільнення голови ФРС США пролихоманило і золото: воно злетіло до рекордних $3 500 за унцію, а потім відкотилося до позначки близько $3 280 на момент написання статті. Що, втім, все одно значно вище за нещодавні ціни в межах $3 000 за унцію. А це говорить про те, що інвестори продовжують «боятися» Трампа та рецесії у США. І зберігають свою прихильність до захисних активів, а не до долара.

Усі ці події негайно позначалися не лише на міжнародних ринках за парою євро/долар, але й на курсі долара та євро в Україні.

Пара євро/долар за цей робочий тиждень

Курс євро на українському міжбанку

Курс євро на українському готівковому ринку

Курс долара на українському міжбанку

Курс долара на українському готівковому ринку

У результаті за період із 21 до 25 квітня курс продажу долара на українському міжбанку зріс на 51 копійку — з 41,295/41,325 до 41,805/41,835 гривень, а готівковий долар увечері в п'ятницю 25 квітня обмінники фінкомпаній продавали за 41,50 — 41,80 гривень. Причому через підвищений попит на торгах за доларом Нацбанк був змушений набагато активніше продавати валюту практично щодня.

Читайте також: Чому долар не падатиме в Україні, як у всьому світі, та чи варто затарюватися євро

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 26−27 квітня

На всі перипетії міжнародного ринку зреагував в Україні й євро. Якщо відкинути всі стрибки курсу євровалюти протягом тижня, а взяти лише підсумкові цифри, то за тиждень євро подешевшав майже на 10 копійок: зі стартових рівнів понеділка 47,5635/47,5816 до 47,4737/47,4869 гривень на завершення п'ятничної сесії. А курс продажу готівкового євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці 25 числа перебував у межах 47,60 — 47,90 гривень.

У цих умовах збереження тотальної невизначеності як у всьому світі, так і продовження війни в Україні, власникам обмінників цими вихідними не залишається нічого іншого, як зберегти спред між купівлею та продажем долара в межах середніх рівнів 20−30 копійок, а за євро — у межах до 20−50 копійок. Понад те, обмінники намагатимуться навіть за цих немаленьких рівнях спреда зберігати формат роботи «з обороту».

Причому зараз обмінники не мають проблем як із готівковою валютною купюрою і в доларах, і в євро, так і в обсягах готівкової гривні у своїх касах.

Власники великих мереж обмінників у приватних бесідах із автором статті говорять про те, що на тлі «дискотек» за курсом євро та його стрибків практично до 48 гривень, а потім все ж таки невеликих відкатів цінників, у них збільшилася як кількість клієнтів, які купують саме євро за гривні, так і кількість бажаючих провести обмін своїх доларів на євро за крос-курсом.

Ця тенденція збережеться у разі продовження непередбачуваної політики Дональда Трампа та загроз просідання американської валюти на зовнішніх майданчиках.

Але може так само швидко і закінчитися, якщо все ж таки політика США стане прогнозованішою і світові інвестори знову «повірять» у долар. Що, зі свого боку, призведе і до більшої стабільності долара в Україні. Поки що все ж таки євро залишиться головним інструментом заробітку як для світових, так і для наших місцевих спекулянтів.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме у межах коридору: прийом від 41,20 до 41,45 гривень та продаж від 41,55 до 41,95 гривень.

А курс готівкового євро цими днями перебуватиме в межах традиційно широкого коридору: прийом від 47,10 до 47,50 гривень і продаж від 47,65 до 48,00 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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