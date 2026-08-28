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28 серпня 2026, 19:17

Чого чекати від курсу готівкового долара та євро в умовах нових світових цунамі

Кінець серпня на світовому та українському валютних ринках видався надзвичайно напруженим: поки інвестори по всьому світу завмерли в очікуванні ключових рішень ФРС США на тлі рекордного американського державного боргу в розмірі 40 трлн доларів, внутрішній ринок України намагається зберегти рівновагу. Чи вдасться йому це зробити найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Кінець серпня на світовому та українському валютних ринках видався надзвичайно напруженим: поки інвестори по всьому світу завмерли в очікуванні ключових рішень ФРС США на тлі рекордного американського державного боргу в розмірі 40 трлн доларів, внутрішній ринок України намагається зберегти рівновагу.

Зовнішні виклики

У світі весь великий бізнес, політиків та військових хвилювало питання, чи буде досягнуто перемир’я між США та Іраном на Близькому Сході і чи буде реально розблоковано Ормузьку протоку.

А світовий фінансовий сектор, крім того, мучиться здогадками, що скаже новий голова ФРС Кевін Уорш щодо перспектив грошово-кредитної політики США на конференції в Джексон-Хоулі в п’ятницю, 28 серпня. І чи не надішле якісь додаткові сигнали ринку член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель, яка також пізніше в п’ятницю візьме участь у панельній дискусії на цьому симпозіумі, хоча вона й буде формально говорити лише про платежі та фінансові інновації. Але всі інвестори напружилися.

Щодо ситуації для американського регулятора, то скажемо прямо — вона дуже складна. Величезні витрати в розмірі $1 трлн на обслуговування 40-трильйонного державного боргу, рівень інфляції вже дуже довго перебуває в межах, значно вищих за цільовий показник у 2%, та втручання Мінфіну США, що вже почалося, у ситуацію на ринку боргових зобов’язань, щоб утримати дохідність трежері від подальшого зростання, — небезпечний мікс проблем для долара.

На симпозіумі збирається близько 120 голів центральних банків і провідних світових фінансових груп, науковці та представники влади з понад 70 країн. Дуже важливим є час його проведення — захід завжди відбувається між плановими засіданнями ФРС, і тому п’ятнична програмна промова Кевіна Уорша — один із небагатьох випадків, коли напрямок грошово-кредитної політики США можна окреслити для інвесторів і фінансистів у форматі неформального спілкування. Поки що голова ФРС чітко висловлювався щодо прихильності до завдання стримування інфляції в США на рівні 2%.

Але при цьому він так і не визначив шляхи вирішення цього завдання, а 5 робочих груп у складі ФРС зараз переглядають принципи роботи ФРС, щоб впоратися з цією проблемою. І по суті Кевін Уорш поки що уникає прогнозних орієнтирів у своїх виступах, хоча всі його попередники (включно з Джеромом Пауеллом) активно це робили, щоб «направляти» ринки в потрібний для ФРС США бік.

При цьому у Кевіна Уорша зараз дуже мало реальних можливостей для маневру: індекс витрат на особисте споживання (PCE) у липні зріс на 0,2 %, залишивши річний показник на рівні 3,7 %, а не знизивши його до прогнозованих 3,6 %. Базові ціни продовжили зростати на 0,2 % за місяць і на 3,3 % за рік, що свідчить про те, що базова інфляція вже понад 5 років поспіль залишається вищою за цільовий рівень 2 %. А споживчі ціни у порівнянні з липнем цього та минулого року зросли на 3,4 %. І після того, як на минулому засіданні ФРС США все ж зберегла свої ставки на тому ж рівні 3,50−3,75 % річних, усі учасники ринку робили ставки на підвищення ставок на 0,25 % річних уже у вересні цього року.

Але зараз ситуація змінилася, і після новин про досягнення позначки в $40 трлн державного боргу ринок все ж почав відверто побоюватися сценарію підвищення ставок ФРС, мотивуючи це ризиком подальшого зростання вартості його обслуговування. І за останніми опитуваннями провідних аналітиків та банкірів, тепер ймовірність підвищення ставки у вересні ринком оцінюється лише близько 40 %, хоча ще місяць тому ця цифра становила близько 55 %.

Тобто учасники ринку виходять із менш жорстких умов, ніж ті, за якими, за канонами, мала діяти ФРС США 16 вересня, і від того, що скаже голова ФРС та чи вдасться йому вербальними інтервенціями заспокоїти інвесторів, — залежить доля долара та фондового ринку США на найближчі щонайменше кілька місяців.

Адже саме побоювання інвесторів, що американський уряд не зможе керувати державним боргом, паралельно з цим маючи інфляцію значно вище цільового показника у 2% — вже призвело до того, що інвестори знову почали активно переходити на золото, яке вже подорожчало до рівня близько $4600 за унцію до вечора п’ятниці, а крім того — подібні побоювання спровокували значне зростання криптовалют (той самий біткойн періодично пробиває рівень у $80 тисяч і вище).

При цьому позиції долара щодо інших валют за останні кілька тижнів погіршилися. І до вечора 28 серпня курс євро до долара перебуває в межах 1,1645 долара, хоча ще наприкінці липня він був у межах 1,136−1,145.

Графік євро/долар

Тобто всі показники свідчать про те, що політика ФРС поки що є надто м’якою і ставки слід підвищувати, але проблема зростання витрат на обслуговування державного боргу не дозволяє голові ФРС займати надто «яструбину» позицію.

При цьому ЄЦБ в особі своєї представниці та члена виконавчої ради Ізабель Шнабель також візьме участь у панельній дискусії на симпозіумі, зосередившись на темі платежів та фінансових інновацій. З огляду на те, що в четвер опубліковано протокол засідання ЄЦБ, яке відбулося 22−23 липня, і він свідчить про те, що ЄЦБ почувається набагато впевненіше за своїх американських колег, а наступне рішення щодо ставки Європейський центральний банк ухвалить уже 10 вересня.

«Яструбиний» сигнал від Уорша зміцнив би долар і послабив би євро, оскільки й у євро є проблеми у вигляді можливого зростання інфляції через високі ціни на енергоносії та продукти харчування. І тому від того, чи зможе голова ФРС США переконати ринки, що у нього є реальний план повернення інфляції в Штатах до рівня 2%, — залежатиме зараз глибина ралі пари євро/долар як 10 вересня, так і потім 16 вересня.

Що відбувається в Україні

На тлі глобальних світових «розборок» український валютний ринок цими днями жив у своєму форматі:

  • НБУ продовжував активно продавати долар, щоб підтримувати гривню на міжбанку;
  • готівковий ринок не поспішав «розхитувати» курс і просто реагував на зміни на українському міжбанку;
  • основна частина клієнтів і самих банків зосередилася на вирішенні своїх проблем і завдань перед закриттям місяця, яке має відбутися вже найближчого понеділка.

У підсумку, за період від початку сесії 24 серпня до завершення торгів 28 серпня курс продажу долара на міжбанківському ринку знизився на 11,5 копійок — з 44,66/44,69 до 44,545/44,575 гривень. А курс продажу безготівкового євро за цей же час впав майже на 28 копійок — з ранкових котирувань понеділка 52,16/52,18 до 51,87/51,899 гривень на завершення торгів п’ятниці. Багато в чому в такому ситуативному зміцненні гривні щодо долара та євро є «заслуга» Нацбанку з його масованими інтервенціями, а певною мірою цьому сприяли й самі клієнти, яким до кінця місяця дедалі більше потрібна гривня для розрахунків із персоналом щодо зарплати за серпень, а також для погашення своїх зобов’язань перед внутрішніми контрагентами на звітну дату. Це призвело до певного зростання активності експортерів щодо продажу валютної виручки на тлі незначного зниження попиту з боку багатьох імпортерів.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанківський)

На готівковому ринку обмінні пункти фінансових компаній увечері 28-го продавали долар по 44,75−45 гривень та євро по 52,20−52,50 гривень без жодних проблем та ажіотажу з боку громадян.

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

Саме активна робота Нацбанку в ці дні щодо згладжування наслідків на нашому ринку всіх вищеописаних зовнішніх викликів щодо пари євро/долар і дозволила внутрішньому українському валютному ринку почуватися трохи комфортніше порівняно з тими стресами, які зараз відчувають світові гравці. Причому навіть в умовах постійних обстрілів України з боку Росії та безперервних повітряних тривог.

Проте в поточній ситуації за наявності таких серйозних зовнішніх викликів — на готівковому ринку власники обмінних пунктів не захочуть особливо ризикувати цими вихідними й розширять спред щодо долара та євро, щоб мінімізувати свої ризики.

За моїм прогнозом, більшість обмінних пунктів працюватимуть у ці дні зі спредом щодо долара в межах 15−25 копійок і щодо євро — в межах від 20 до 70 копійок. Най«жадібніші» мережі обмінних пунктів працюватимуть у вихідні зі спредом як щодо долара, так і щодо євро в межах навіть до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 29−30 серпня

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінних пунктів та в касах відділень банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,30 до 44,60 гривень та продаж від 44,70 до 45,05 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах: купівля від 51,50 до 51,90 гривень та продаж від 52,10 до 52,50 гривень.

Через підвищені валютні ризики саме широкий розкид котирувань купівлі та продажу долара й євро стане головною «фішкою» цих вихідних на українському готівковому ринку.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Skeptik777
Skeptik777
28 серпня 2026, 20:51
#
Все по старому… повільний девал…
+
0
Skeptik777
Skeptik777
28 серпня 2026, 20:52
#
І ніяких цунамі в світі немає
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