5 причин подорожчання золота: чи варто НБУ його купувати

Висока ціна золота привертає увагу як приватних інвесторів, так і центробанків, які активно збільшують свої резерви у дорогоцінному металі. Чи правильна ця стратегія та чи варто до неї долучитись Нацбанку, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Раніше я написав текст про те, що НБУ «прошляпив» зростання золота і частка золота в резервах НБУ навіть скоротилася. І це при тому, що ціна на нього за останні 5 років зросла в 3 рази. Багато наших сусідів використали цю можливість, щоб переклаcтися з валют саме в золото — традиційно найнадійніший актив.

Допис викликав багато уваги і навіть образ. До мене в особисті повідомлення прийшло чимало знайомих, які стверджували, що «заднім розумом» легко бути розумним, «ти покажи скільки золото коштуватиме через 2 роки і ми перевіримо».

Що ж. Не сперечатимуся, про минуле це легко, давайте спробуємо про майбутнє. Одразу скажу — я не вважаю себе експертом із commodity-ринків і по золоту. Я аналітик. Зі скромним досвідом роботи.

П'ять фундаментальних факторів, що впливають на ціну золота

1. Пропозиція золота майже вичерпана — і нічого з цим не зробити.

Світова видобуток у 2025 році — 3672 тонни. Це фактичний пік. Середній вміст золота в руді впав з 10+ грамів на тонну в 1960-х до 1,3 г/т сьогодні. Собівартість видобутку (AISC) сягнула $1600/oz — рекорд. Від відкриття нового родовища до першого золота — 7−10 років. Навіть при ціні $5000 за унцію пропозиція фізично не може зрости до 2032 року.

2. Центробанки скуповують усе що є.

За 2022−2025 роки центральні банки світу купили 4083 тонни золота — удвічі більше, ніж за попередні чотири роки. НБУ не брав участь. Опитування WGC 2025: 95% центробанків очікують зростання глобальних золотих резервів. 43% планують нарощувати власні запаси — рекорд за всю історію опитування. 73% прогнозують зниження частки долара в резервах.

3. Америка тоне в боргах.

Держборг США — $38,6 трлн. Зростає на $8 млрд щоденно. Прогноз Бюджетного управління Конгресу (це як наша Рахункова палата, тільки незалежна): борг сягне 120% ВВП до 2036 року. Щорічні процентні платежі вже перевищили $1 трлн — більше, ніж увесь оборонний бюджет. Кореляція між держборгом і ціною золота з 2021 року — 0,90 з 1,0. Борг зростає — золото зростає синхронно. Математична модель ARDL показує: кожні 10% приросту боргу = +8,5% до ціни золота.

4. Долар слабшає.

Індекс долара (DXY) впав до 97 — мінімум за два роки. Частка долара у світових резервах: 56,9% — найнижче за 30 років. У 1999-му було 71%. Тренд незворотній. Концепція Mar-a-Lago Accord — навмисна девальвація долара для стимулювання американського експорту — обговорюється вже не в теоретичній, а в практичній площині.

5. БРІКС+ будує альтернативу долару забеспечсену золотом.

Блок запустив пілот розрахункової одиниці The Unit — 40% фізичне золото, 60% валюти країн-учасниць. Кожен Unit прив'язаний до 1 грама золота. Якщо проект масштабується хоча б на третину внутрішньоблокової торгівлі — це додаткові 400−500 тонн фізичного попиту щорічно. При тому, що весь річний приріст видобутку — менше 20 тонн.

Що кажуть найбільші інвестбанки світу

Консенсус на 2026 рік — однозначно бичачий.

J.P. Morgan — $6 300 (bull case $8 500).

Goldman Sachs — $5 400.

UBS — $6 200 (bull case $7 200).

Deutsche Bank — $6 000.

Bank of America — $6 000 (bull case $8 000).

Навіть обережний HSBC — $4 587 із піком $5 050.

Цікаво: консенсус-прогноз 31 аналітика LBMA на 2025 рік помилився на 25,5% нижче фактичної ціни. Аналітики систематично недооцінюють золото третій рік поспіль.

Мій прогноз з використанням 10 000 сценаріїв методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло — це не ворожіння. Це математичний інструмент, яким користуються у фінансах, ядерній фізиці та інженерії.

Суть: задаємо початкову ціну ($5 070 — спот на 16 лютого 2026), очікуваний дрифт (12,5% річних — на основі дефіциту пропозиції та структурного попиту центробанків) і волатильність (18,2% — п'ятирічне історичне значення).

Комп'ютер генерує 10 000 випадкових траєкторій ціни. Результати на кінець 2028 року:

Песимістичний (P10): $3850/oz — реалізується лише якщо ШІ-революція стисне інфляцію нижче 2%, а торговельні війни деескалюються

Медіанний (P50): $5400/oz — інерційна траєкторія, помірне зниження ставок, стабільні закупівлі центробанків

Оптимістичний (P90): $7200/oz — боргова спіраль США, масштабування БРІКС-розрахунків, рецесія

Мій вірогіднісно-зважений прогноз із урахуванням усіх сценаріїв: ~$6 800/oz до 2028 року. Зростання 36% від поточних рівнів.

Що це означає для України

Арифметика. Якщо золото зросте з $5070 до $6800 за унцію до 2028 року, то кожні 100 тонн золота в резервах дадуть приріст вартості приблизно на $7,5 млрд.

Польща зі своїми 548 тоннами заробить понад $40 млрд на переоцінці. А Україна? У нас в резервах — 27 тонн. Лише двадцять сім!

Для порівняння:

Чехія з населенням 10 млн — 72 тонни й докуповує по 20 щорічно.

Казахстан із 19 мільйонами — 316 тонн.

Азербайджан — 110.

Бразилія тільки у 2025 році купила 43 тонни — більше, ніж увесь наш запас.

Логічни рекомендації:

1. НБУ має розробити програму нарощування золотих резервів до 200 тонн протягом 5 років. Мінімум. Це 35−40 тонн на рік.

Систематично, щомісяця, без прив'язки до поточної ціни. Стратегія DCA (dollar cost averaging) — та сама, яку використовують Польща, Чехія, Індія.

2.Переглянути структуру ЗВР. 73% центробанків світу прогнозують зниження частки долара. НБУ має рухатися в цьому ж напрямку — поступово заміщуючи казначейські облігації США фізичним золотом.

3. Третє. Зберігати золото на території України. 59% центробанків світу вже зберігають золото виключно всередині країни. Індія у 2024 репатріювала 100 тонн із Лондона. Після заморожування $280−335 млрд російських активів зберігання в юрисдикціях G7 — це ризик, а не безпека.

А для громадян в мене — гірка правда. Тепер та частина, яка виглядає як знущання. Теоретично, «рекомендації для громадян» щодо інвестування в золото звучать красиво. На практиці — в Україні це майже неможливо зробити ефективно.

Так, можна купити банківське золото. Але спред між ціною купівлі та продажу в українських банках може сягати 15% і більше. Тобто ви втрачаєте 15% своїх грошей у момент покупки. Щоб просто вийти в нуль, золото має подорожчати на ці 15%.

При моєму прогнозі зростання 36% за два роки — реальний прибуток інвестора після спреду складе лише ~20%. А якщо реалізується песимістичний сценарій — ви в глибокому мінусі.

Для порівняння: у Польщі, Чехії, навіть у Туреччині спред на банківське золото — 1−3%. У США через ETF (GLD, IAU) — менше 0,5%. Тобто там інвестиції в золото доступні кожному. А в Україні — ні. І це також політика НБУ.Це ще одна системна проблема, яку НБУ має вирішити, створити ліквідний внутрішній ринок золота з нормальними спредами.

Без цього будь-які розмови про «фінансову грамотність» і «диверсифікацію заощаджень» — пустий звук.

На завершення. Золото дорожчатиме не тому, що воно блищить. А тому, що довіра до паперових грошей тане швидше, ніж лід на полюсах. 95% центробанків світу це розуміють. 43% активно діють. Польща за два роки скупила золота більше, ніж увесь запас України.

$6800 за унцію до 2028 року — це не фантазія. Це математика п'яти факторів: вичерпаної пропозиції, рекордних закупівель центробанків, американського боргу в — $38,6 трлн, слабкого долара та нової фінансової архітектури БРІКС.