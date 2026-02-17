Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 18:06

5 причин подорожчання золота: чи варто НБУ його купувати

Висока ціна золота привертає увагу як приватних інвесторів, так і центробанків, які активно збільшують свої резерви у дорогоцінному металі. Чи правильна ця стратегія та чи варто до неї долучитись Нацбанку, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Висока ціна золота привертає увагу як приватних інвесторів, так і центробанків, які активно збільшують свої резерви у дорогоцінному металі.

Раніше я написав текст про те, що НБУ «прошляпив» зростання золота і частка золота в резервах НБУ навіть скоротилася. І це при тому, що ціна на нього за останні 5 років зросла в 3 рази. Багато наших сусідів використали цю можливість, щоб переклаcтися з валют саме в золото — традиційно найнадійніший актив.

Допис викликав багато уваги і навіть образ. До мене в особисті повідомлення прийшло чимало знайомих, які стверджували, що «заднім розумом» легко бути розумним, «ти покажи скільки золото коштуватиме через 2 роки і ми перевіримо».

Що ж. Не сперечатимуся, про минуле це легко, давайте спробуємо про майбутнє. Одразу скажу — я не вважаю себе експертом із commodity-ринків і по золоту. Я аналітик. Зі скромним досвідом роботи.

П'ять фундаментальних факторів, що впливають на ціну золота

1. Пропозиція золота майже вичерпана — і нічого з цим не зробити.

Світова видобуток у 2025 році — 3672 тонни. Це фактичний пік. Середній вміст золота в руді впав з 10+ грамів на тонну в 1960-х до 1,3 г/т сьогодні. Собівартість видобутку (AISC) сягнула $1600/oz — рекорд. Від відкриття нового родовища до першого золота — 7−10 років. Навіть при ціні $5000 за унцію пропозиція фізично не може зрости до 2032 року.

2. Центробанки скуповують усе що є.

За 2022−2025 роки центральні банки світу купили 4083 тонни золота — удвічі більше, ніж за попередні чотири роки. НБУ не брав участь. Опитування WGC 2025: 95% центробанків очікують зростання глобальних золотих резервів. 43% планують нарощувати власні запаси — рекорд за всю історію опитування. 73% прогнозують зниження частки долара в резервах.

3. Америка тоне в боргах.

Держборг США — $38,6 трлн. Зростає на $8 млрд щоденно. Прогноз Бюджетного управління Конгресу (це як наша Рахункова палата, тільки незалежна): борг сягне 120% ВВП до 2036 року. Щорічні процентні платежі вже перевищили $1 трлн — більше, ніж увесь оборонний бюджет. Кореляція між держборгом і ціною золота з 2021 року — 0,90 з 1,0. Борг зростає — золото зростає синхронно. Математична модель ARDL показує: кожні 10% приросту боргу = +8,5% до ціни золота.

4. Долар слабшає.

Індекс долара (DXY) впав до 97 — мінімум за два роки. Частка долара у світових резервах: 56,9% — найнижче за 30 років. У 1999-му було 71%. Тренд незворотній. Концепція Mar-a-Lago Accord — навмисна девальвація долара для стимулювання американського експорту — обговорюється вже не в теоретичній, а в практичній площині.

5. БРІКС+ будує альтернативу долару забеспечсену золотом.

Блок запустив пілот розрахункової одиниці The Unit — 40% фізичне золото, 60% валюти країн-учасниць. Кожен Unit прив'язаний до 1 грама золота. Якщо проект масштабується хоча б на третину внутрішньоблокової торгівлі — це додаткові 400−500 тонн фізичного попиту щорічно. При тому, що весь річний приріст видобутку — менше 20 тонн.

Що кажуть найбільші інвестбанки світу

Консенсус на 2026 рік — однозначно бичачий.

  • J.P. Morgan — $6 300 (bull case $8 500).
  • Goldman Sachs — $5 400.
  • UBS — $6 200 (bull case $7 200).
  • Deutsche Bank — $6 000.
  • Bank of America — $6 000 (bull case $8 000).
  • Навіть обережний HSBC — $4 587 із піком $5 050.

Цікаво: консенсус-прогноз 31 аналітика LBMA на 2025 рік помилився на 25,5% нижче фактичної ціни. Аналітики систематично недооцінюють золото третій рік поспіль.

Мій прогноз з використанням 10 000 сценаріїв методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло — це не ворожіння. Це математичний інструмент, яким користуються у фінансах, ядерній фізиці та інженерії.

Суть: задаємо початкову ціну ($5 070 — спот на 16 лютого 2026), очікуваний дрифт (12,5% річних — на основі дефіциту пропозиції та структурного попиту центробанків) і волатильність (18,2% — п'ятирічне історичне значення).

Комп'ютер генерує 10 000 випадкових траєкторій ціни. Результати на кінець 2028 року:

  • Песимістичний (P10): $3850/oz — реалізується лише якщо ШІ-революція стисне інфляцію нижче 2%, а торговельні війни деескалюються
  • Медіанний (P50): $5400/oz — інерційна траєкторія, помірне зниження ставок, стабільні закупівлі центробанків
  • Оптимістичний (P90): $7200/oz — боргова спіраль США, масштабування БРІКС-розрахунків, рецесія

Мій вірогіднісно-зважений прогноз із урахуванням усіх сценаріїв: ~$6 800/oz до 2028 року. Зростання 36% від поточних рівнів.

Що це означає для України

Арифметика. Якщо золото зросте з $5070 до $6800 за унцію до 2028 року, то кожні 100 тонн золота в резервах дадуть приріст вартості приблизно на $7,5 млрд.

Польща зі своїми 548 тоннами заробить понад $40 млрд на переоцінці. А Україна? У нас в резервах — 27 тонн. Лише двадцять сім!

Для порівняння:

  • Чехія з населенням 10 млн — 72 тонни й докуповує по 20 щорічно.
  • Казахстан із 19 мільйонами — 316 тонн.
  • Азербайджан — 110.
  • Бразилія тільки у 2025 році купила 43 тонни — більше, ніж увесь наш запас.

Логічни рекомендації:

1. НБУ має розробити програму нарощування золотих резервів до 200 тонн протягом 5 років. Мінімум. Це 35−40 тонн на рік.

Систематично, щомісяця, без прив'язки до поточної ціни. Стратегія DCA (dollar cost averaging) — та сама, яку використовують Польща, Чехія, Індія.

2.Переглянути структуру ЗВР. 73% центробанків світу прогнозують зниження частки долара. НБУ має рухатися в цьому ж напрямку — поступово заміщуючи казначейські облігації США фізичним золотом.

3. Третє. Зберігати золото на території України. 59% центробанків світу вже зберігають золото виключно всередині країни. Індія у 2024 репатріювала 100 тонн із Лондона. Після заморожування $280−335 млрд російських активів зберігання в юрисдикціях G7 — це ризик, а не безпека.

А для громадян в мене — гірка правда. Тепер та частина, яка виглядає як знущання. Теоретично, «рекомендації для громадян» щодо інвестування в золото звучать красиво. На практиці — в Україні це майже неможливо зробити ефективно.

Так, можна купити банківське золото. Але спред між ціною купівлі та продажу в українських банках може сягати 15% і більше. Тобто ви втрачаєте 15% своїх грошей у момент покупки. Щоб просто вийти в нуль, золото має подорожчати на ці 15%.

При моєму прогнозі зростання 36% за два роки — реальний прибуток інвестора після спреду складе лише ~20%. А якщо реалізується песимістичний сценарій — ви в глибокому мінусі.

Для порівняння: у Польщі, Чехії, навіть у Туреччині спред на банківське золото — 1−3%. У США через ETF (GLD, IAU) — менше 0,5%. Тобто там інвестиції в золото доступні кожному. А в Україні — ні. І це також політика НБУ.Це ще одна системна проблема, яку НБУ має вирішити, створити ліквідний внутрішній ринок золота з нормальними спредами.

Без цього будь-які розмови про «фінансову грамотність» і «диверсифікацію заощаджень» — пустий звук.

На завершення. Золото дорожчатиме не тому, що воно блищить. А тому, що довіра до паперових грошей тане швидше, ніж лід на полюсах. 95% центробанків світу це розуміють. 43% активно діють. Польща за два роки скупила золота більше, ніж увесь запас України.

$6800 за унцію до 2028 року — це не фантазія. Це математика п'яти факторів: вичерпаної пропозиції, рекордних закупівель центробанків, американського боргу в — $38,6 трлн, слабкого долара та нової фінансової архітектури БРІКС.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм Амелін Анатолій
Ukrainian Institute for the Future
