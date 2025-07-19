Безготівковий долар та євро трохи подешевшали: які курси виставлять обмінники 19-20 липня

Новий поворот подій у торговельній війні США-ЄС з можливим введенням з 1 серпня 30-відсоткових мит на європейські товари знову змусив інвесторів нервувати. Адже вони, як і керівництво ЄС, сподівалися на взаємний варіант вирішення питання. ТеперЄвропаготоване тільки домовлятися, а й говорить про можливість застосувати проти Штатів «торгову базуку».

Сім членів ЄС на чолі з Францією підтримали використання «інструменту боротьби з примусом» (ACI) проти США, якщо з 1 серпня Трамп введе 30-відсоткові мита на товари з Європи, пише Bloomberg. ACI, який також називають«торговоюбазукою», набрав чинності в кінці 2023 року і поки не застосовувався ЄС.

Він надає європейській владі широкі повноваження для вжиття заходів у відповідь, включаючи введення нових податків для американських технологічних гігантів, цільове обмеження інвестицій зі США, обмеження доступу до європейського ринку або його сегментів, а також заборону на участь американських компаній у тендерах за держконтрактами.

На даний момент немає чіткого уявлення, чим закінчиться це торгове протистояння, а тому світові гравці побоюються просідання європейської економіки. Це привело до зниження вартості євро на світових ринках. Для ЄЦБ це є проблемою, оскільки попереднє зміцнення євро щодо долара до рівнів близько 1,18 призводило до пристойного подорожчання товарів ЄС по всьому світу.

Тож, реакція валютного ринку з просіданням євро до рівнів коридору близько 1,157−1,17 долара зараз влаштовує європейців. Але сам факт чергової геополітичної невизначеності нервує всіх світових гравців — від американських до європейських і китайських.

Графік євро/долар

Не все так просто і з постачанням американського озброєння Україні через НАТО. За фактом, Дональд Трамп «продав» Європі свою ідею щодо фінансування озброєння для ЗСУ коштом європейських грошей, яких у ЄС не так вже й багато. Крім того, частково це вносить корективи і в плани Євросоюзу, який раніше мав намір потенційно виділені на кілька років уперед 800 млрд євро спрямувати на розвиток своєї оборонної промисловості та спільні з Україною оборонні проекти.

У підсумку, пристойну частину цих коштів отримає все-таки американський ВПК. І це при тому, що багато інвесторів сподівалися на пожвавлення економіки ЄС саме за рахунок масованого вливання згаданих ресурсів саме в європейські проєкти.

Але ця ситуація впливатиме на євровалюту в середньостроковій перспективі. Якщо ж говорити про найближче майбутнє, то тут динаміку пари євро/долар визначатимуть найближчі засідання європейського та американського регуляторів щодо процентних ставок.

24 липня з цього питання висловиться ЄЦБ, який, найімовірніше, збереже ключові ставки на поточному рівні. А 30 липня рішення щодо процентних ставок оголосить ФРС, і спрогнозувати його набагато складніше.

За логікою, при введенні нової порції підвищених мит на товари з ЄС і Мексики з 1 серпня зростання цін у США знову прискориться. А отже, ставки знижувати не можна. Але Дональд Трамп продовжує наполегливо рекомендувати регулятору почати пом'якшення монетарної політики і вже практично публічно розглядає питання кандидатури наступника нинішнього глави Федрезерву Джерома Пауелла. Його каденція закінчується 2026 року, і Трамп хоче бачити на його місці більш поступливого фінансиста.

Інвестори побоюються, що Трамп «підімне» під себе ФРС. Це серйозно працює проти долара. Тож засідання ФРС США 30 липня знову перетвориться на випробування на міцність і незалежність американського регулятора. А отже, і на тест на довіру до долара по всьому світу.

Тому навіть в умовах нинішнього посилення позицій американської валюти (все ж таки ще недавно євро коштував близько 1,18 долара за євро, зараз близько 1,165) її подальші перспективи дуже хвилюють світових гравців валютного і фондового ринку. А отже, для формування тренда на істотне і довготривале подальше зміцнення долара відносно євро теж поки що особливих передумов немає.

У такій ситуації будь-яка гучна заява Дональда Трампа або керівництва ЄС з питання торговельних переговорів буде здатна сильно качнути пару євро/долар. Для України це загрожує коливаннями в 40−60 копійок на євро (1−1,5 американських цента) в період традиційних ралі по парі євро/долар перед і під час засідання ЄЦБ. Таким чином, геополітика знову плутає всі карти у світовій економіці, що відбивається і на українських валютних реаліях.

З місцевих подій потрібно відзначити збереження на відносно високому рівні ЗВР України (на 1 липня $45,1 млрд). За щоденних обсягів міжбанку в $200 млн — $300 млн та інтервенцій НБУ з продажу долара в сумі близько $3 млрд на місяць регулятору відносно спокійно вдається тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. А все цунамі світового ринку ми відчуваємо через стрибки курсу євро.

Період бюджетних платежів у бізнесу, який триває зараз (розпочався з вівторка, 15 липня), підстрахував гривню і полегшив завдання для Нацбанку щодо утримання курсу гривні відносно долара в уже усталених межах коридору по міжбанку від 41,65 до 41,90 гривень.

В іншому ж цей тиждень пройшов у стандартній робочій плинності і навіть рокіровки в уряді, продовження воєнного стану та мобілізації, а також дуже напружена обстановка на фронтах не надто коригували настрої і поведінку учасників нашого валютного ринку.

У підсумку, незважаючи на короткочасний сплеск котирувань продажу безготівкового долара в середині тижня до рівнів близько 41,90 гривні, загалом за 14−18 липня курс продажу безготівкового долара на міжбанку просів на 2 копійки — з 41,76/41,80 до 41,75/41,78 гривні, а готівковий долар ввечері п'ятниці, 18 липня, в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавали за 41,80 — 42,10 гривні.

Курс долара (міжбанк)

Щодо євро, здебільшого через вплив міжнародного чинника ситуативного зниження курсу євро відносно долара, курс продажу безготівкового євро за 14−18 липня просів на 3 копійки з 48,7213/ 48,7555 до 48,7055/ 48,7280 гривень до завершення п'ятничної сесії. Готівковий євро в обмінниках фінкомпаній до кінця дня 18 липня без проблем можна було придбати в межах 48,90 — 48,95 гривень.

Курс безготівкового євро (міжбанк)

Уцій ситуації, навіть при збереженні глобальної невизначеності на світовому ринку по парі євро/долар, власники обмінників зможуть дещо звузити спред як по долару, так і по євро до рівнів в 15−20 копійок.Тобтоцими вихіднимивласники обмінників зроблять ставку на роботу «з обороту» — зменшать спред між купівлею і продажем долара і євро, але зароблятимуть більше за рахунок зростання обсягів операцій.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 19−20 липня.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих у ці дні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 41,30 до 41,65 гривень та продаж від 41,80 до 42,10 гривень .

Курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,20 до 48,65 гривень та продаж від 48,80 до 49,00 гривень .

Вказані вище розрахункові курси долара та євро можуть бути скориговані деякими власниками обмінок на «плюс-мінус» 5−10 копійок залежно від їх індивідуальних завдань та рівня конкуренції у конкретному регіоні.