США введуть мита для ЄС та Мексики у розмірі 30% з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити з 1 серпня мита в розмірі 30% на товари, що імпортуються з Європейського Союзу та Мексики. Відповідні листи до лідерів ЄС та Мексики він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social. Цей крок є значною ескалацією в торговельній політиці США. Про це пише AP.

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Аргументація президента США

У своєму листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, Трамп визнав певну допомогу з боку її країни у боротьбі з нелегальною міграцією та потоком фентанілу. Проте він наголосив, що цих зусиль недостатньо, аби «запобігти перетворенню Північної Америки на майданчик для торгівлі наркотиками».

Звертаючись до ЄС, Трамп вказав на значний та постійний торговельний дефіцит США, який він вважає загрозою національній безпеці.

«На жаль, наші відносини далекі від взаємності», — написав він, звинувативши ЄС у створенні тарифних та нетарифних бар'єрів.

Реакція ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяву Трампа, підкресливши «прихильність блоку до діалогу та конструктивного партнерства».

«Водночас ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи прийняття пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно», — зазначила вона.

Трамп, своєю чергою, попередив, що якщо ЄС спробує запровадити мита у відповідь, їхній розмір буде додано до 30%-ї ставки США.

Руйнування правил світової торгівлі

Як зазначає AP, запроваджуючи такі односторонні «взаємні» мита, Трамп фактично руйнує правила, що десятиліттями регулювали світову торгівлю. Відповідно до принципу «найбільш сприятливої нації», який є основою Світової організації торгівлі, країни не можуть стягувати з однієї країни-партнера вищі мита, ніж з іншої.

Чому це важливо

Цей крок Дональда Трампа є прямою атакою на основи повоєнної системи глобальної торгівлі, заснованої на правилах та багатосторонніх угодах. Замість того, щоб вирішувати торговельні суперечки через механізми СОТ, США діють в односторонньому порядку, використовуючи свою економічну міць як інструмент тиску.

Запровадження 30%-х мит на товари з ЄС та Мексики — двох найбільших торговельних партнерів США — неминуче призведе до значного подорожчання імпортних товарів для американських споживачів та бізнесу, що посилить інфляційний тиск.

Для світової економіки це загрожує новою хвилею торговельних війн. Заява Урсули фон дер Ляєн про готовність до «пропорційних контрзаходів» свідчить про те, що ЄС не буде пасивним спостерігачем. Ескалація мит між найбільшими економіками світу може призвести до руйнування глобальних ланцюгів постачання, падіння міжнародної торгівлі та уповільнення світового економічного зростання.