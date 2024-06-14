Apple знову найдорожча компанія світу, а Маск розбагатів ще на $50 млрд

Інфляція виявилася кращою, ніж очікували, ФРС нічим не засмутив, технологічні компанії летять вперед, і здається, ніщо не може їх зупинити, а Маск став ще багатшим. В чому причина ключових подій на ринку і чого чекати далі, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інфляція йде на спад

Споживча інфляція, яку ми не стомлюємося обговорювати вже два роки, в травні виявилася меншою, ніж очікувалося. Так само і промислова, яка минулого місяця виявилася суттєво нижче очікувань. Отже, зусилля ФРС були не даремними, результати є, але святкувати остаточну перемогу, напевно, зарано, бо подібні зниження ми бачили й в деякі попередні місяці, а потім все починалося знову.

Схоже, що так само думає й ФРС, яка цього тижня провела чергове засідання, де прийняли рішення не змінювати ставку, чого, власне, й очікували ринки. Щодо майбутнього, то до кінця року керівники центрального банку США прогнозують одне зниження на 25 б.п., що відрізняється від очікувань ринку.

Ф’ючерси на ставку ФРС вказують, що ймовірність двох знижень становить 44,1%, і це є найімовірнішим сценарієм. Ймовірність одного зниження становить 26,2%, і загалом можна констатувати, що позиції ринку та регулятора стали набагато ближчими, ніж на початку року, коли інвестори робили ставку на три зниження до кінця року. Загалом, враховуючи позитивний рух у бік зниження інфляції, при тому, що економіка США продовжує зростати, можна стверджувати, що ФРС поки що вдається реалізувати план щодо «м'якої посадки», до якого більшість інвесторів ще рік-півтора тому ставилися досить скептично.

Техногіганти багатшають

Акції технологічних гігантів продовжують стрімко зростати. На сьогодні вже маємо три компанії, капіталізація яких перевищує $3 трильйони: Apple, Microsoft та Nvidia. Тепер постає питання — хто перший подолає позначку в $4 трильйони? Ви ж знаєте, це перший трильйон дається важко, а далі все швидко…

Apple знову стала найдорожчою компанією у світі після того, як у понеділок, на Worldwide Developers Conference, СЕО компанії розповів інвесторам про використання штучного інтелекту в нових моделях iPhonе та оголосив про співпрацю з Open AI, розробником ChatGPT. «Ми не прагнемо бути першими за будь-яку ціну, але ми прагнемо бути кращими» — заявив Кук, і погодьтеся, що для довгострокових інвесторів подібна філософія, підкріплена реальними досягненнями, — це як мед на вуха.

Після десятикратного спліту акції Nvidia очікувано продовжили зростати і ставити історичні рекорди. Microsoft минулого тижня теж продовжив зростати, але трохи повільніше за інших лідерів, і в п’ятницю посідав почесне друге місце на п'єдесталі технологічних гігантів.

Ілон Маск цього тижня став ще багатшим, після того, як збори акціонерів компанії підтримали рішення нарешті виплатити йому винагороду, яка була обіцяна раніше, але не виплачена через небажання деяких акціонерів. Цього разу збори акціонерів підтримали Маска 73% голосів (якесь зачароване число), власне, висловивши йому вотум довіри, навіть попри те, що продажі компанії падають, нових моделей автомобілів на горизонті не видно, а robotaxi більше нагадує красиву мрію, аніж реальний проєкт. В результаті Маск, без якого Tesla коштувала б в рази менше, в четвер став багатшим на $48,4 млрд — саме так оцінюється поточна вартість його компенсаційного пакету опціонів.

Хоча, на думку The Wall Street Journal, існують певні юридичні нюанси, які все ще можуть завадити Маску отримати гроші в повному обсязі. Також, акціонери прийняли рішення перенести реєстрацію компанії в Техас, що матиме позитивний ефект на процес оптимізації податків.

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Загалом же на ринку продовжує панувати переляканий оптимізм — протягом тижня індекси встановили нові історичні рекорди — але непокоїть те, що ринок залишається досить вузьким, зростання відбувається за рахунок технологічних гігантів, водночас величезна кількість звичайних компаній пасе задніх. Та й стрілочка «Індексу жадібності та страху» від CNN вже вказує на «Страх». Що не кажіть, а на вершині завжди страшно!