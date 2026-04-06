Зомбі-криптовалюта: топмонети, які ви тримаєте, але вони вже не мають майбутнього

На сучасному крипторинку дедалі чіткіше проявляється новий клас активів: монети, які залишаються великими за капіталізацією, але все менше пов’язані з реальною технологічною динамікою, попитом чи економічною корисністю. З функціонального погляду, ці криптовалюти нагадують «живих мерців»: вони продовжують торгуватися, згадуються у новинах і соцмережах, але існують завдяки інерції ринку, а не через переконливу фундаментальну силу. Нижче розберемо декілька проєктів, які найбільше підходять під таке визначення.

Як розпізнати зомбі-монету?

Часи, коли чи не кожен другий криптопроєкт обіцяв революцію й злітав на хвилі хайпу, минули. Сьогоднішній ринок став дорослішим, а інвестор — перебірливішим: йому вже замало гучного маніфесту, потрібні робочий код, інтеграція в реальну економіку та жива екосистема.

На цьому тлі особливо помітними стали проєкти, які ринок досі оцінює високо, хоча їхній зв’язок із реальною динамікою галузі слабшає. У різних аналітиків для таких активів різні критерії. Для одних зомбі-крипта — це фактично покинутий токен із мертвою розробкою та слабкою ліквідністю. Для інших — великі й відомі монети, що зберегли капіталізацію, але практично не підтверджують її практичним застосуванням, розвитком екосистеми чи новим попитом.

У цьому матеріалі йтиметься саме про другу категорію. Це активи, які не зникають одномоментно через гучний скандал, крах чи арешт засновника, як це було з Luna. Вони повільно деградують: втрачають аудиторію, технологічну актуальність та місце на ринку. Формально вони ще живі, але фактично нагадують баласт, який утримується на біржових лістингах і час від часу оживає лише для чергового спекулятивного пампу.

Варто враховувати декілька маркерів, які чітко показують, чи актив живе повноцінним життям, чи рухається за інерцією:

Невідповідність між капіталізацією та активністю мережі

Мільярдна оцінка проєкту може залишатися лише цифрою на екрані, якщо за нею не стоїть реальне використання, про що часто говорять слабка активність мережі та незначна кількість адрес і транзакцій.

База власників: не лише кількість, а й динаміка

Сама собою велика кількість гаманців ще нічого не доводить. Важливо інше: чи зростає база власників, чи лишається живою, чи проєкт і далі приваблює нових учасників. Якщо число холдерів стоїть на місці або поступово скорочується, а ціна залишається високою, це означає, що монету просто тримають в очікуванні зручного моменту для виходу.

Характер торговельних обсягів

У живого ринку є стабільна активність, а не лише короткі сплески. Якщо торги пожвавлюються переважно під новини, чутки або пампи, це, радше, свідчить про спекулятивний шум, аніж про стійкий інтерес до активу.

Відсутність реальної користі

За роки існування проєкт має дати чітку відповідь на просте питання: навіщо потрібен його токен. Якщо за гучними обіцянками не стоять екосистема, реальні сценарії використання чи платіжні інтеграції, актив лишається просто спекулятивним інструментом.

Імітація технологічного розвитку

Оновлення самі собою ще нічого не доводять. Важливо, чи допомагають вони розв’язувати актуальні для ринку завдання. Якщо проєкт роками повторює старі обіцянки, але так і не перетворює їх на продукт, це ознака не розвитку, а його імітації.

Мемкоїни, політичні токени та зомбі-спекуляція

Першими кандидатами на роль зомбі-крипти здаються мемкоїни — і не без підстав. Від початку вони будувалися не на технологічній новизні чи економічній корисності, а на увазі, впізнаваності та координації спільноти. У сучасному крипторинку, де важливішими стають утилітарність, інфраструктура та реальне використання, така модель уже сама собою є вразливою: актив може ще довго рухатися в ціні, але це не обов’язково означає, що в нього є сильне майбутнє. Саме тому мемкоїни часто й нагадують зомбі-крипту — вони ще рухаються в ціні, але це, радше, судоми ринку уваги, ніж ознаки справжнього розвитку.

Dogecoin та Shiba Inu не є винятком. Попри чимале коло прихильників, і DOGE, і SHIB усе ще мають ознаки зомбі-крипти. Їх досі тримають на плаву не стільки доведена корисність, скільки сила бренду, лояльність спільноти та постійні розмови про «ось-ось» інтеграцію — чи то в X у випадку Dogecoin, чи то через Shibarium у випадку Shiba Inu. Проблема в тому, що ані плітки про X, ані власна мережа, ані навіть ETF-наратив поки що не дали переконливого доказу великого нового попиту.

Тому, попри всю любов ринку, це все ще, радше, дуже відомі зомбі, ніж активи зі справді сильним майбутнім. Водночас навіть серед мем-активів є різниця. На відміну від багатьох інших спекулятивних токенів, Dogecoin та Shiba Inu бодай встигли стати впізнаваними ринковими брендами, зібрати великі спільноти й частково вбудуватися в криптоекономіку. Тож, попри все, вони ще зберігають хоча б теоретичний шанс на подальшу інтеграцію в ширшу цифрову економіку.

Набагато показовіший випадок — політичні токени, на кшталт TRUMP чи MELANIA, які живуть насамперед завдяки новинним вкидам. Офіційно TRUMP подавався як пам’ятний токен, прив’язаний до політичного бренду. Але справжня пам’ятна монета принаймні має колекційну логіку, матеріальність і зрозумілі правила ринку. У випадку з Official Trump, інвестор отримав значно гіршу конструкцію: не колекційний актив, а надзвичайно волатильний інструмент, ціна якого здатна різко злітати на черговій обіцянці доступу до самого Трампа, а потім так само швидко повертатися назад.

Такі криптопроєкти шкодять ринку не лише тим, що залишають після себе чергову хвилю збитків. Вони підміняють саму ідею блокчейну: замість технології для створення нових фінансових моделей, ринок отримує механіку перерозподілу грошей від пізніх учасників до ранніх. Вони спотворюють ринкові сигнали, відтягують капітал і увагу від справді корисних розробок та псують репутацію всієї галузі, зводячи її в очах широкої аудиторії до чергової схеми. А коли такі токени ще й будуються навколо політичного бренду, доступу до влади чи культу публічної фігури, блокчейн остаточно припиняє виглядати як інструмент майбутнього і починає нагадувати цифрову піраміду статусу.

Похідні монети, які так і не вирвалися з чужої тіні

Ще один різновид зомбі-крипти — похідні активи, що виросли на чужій силі. Це монети, які народилися з форків, розколів або спроб створити «правильнішу» версію вже успішного проєкту. Вони отримали стартову увагу завдяки гучному імені, але з часом виявилося, що цього замало: жити в тіні оригіналу можна довго, але стати новим оригіналом — значно важче.

Bitcoin Cash (BCH) — один із найпоказовіших прикладів такої криптовалюти. Він народився як форк біткоїна і довго продавався як «правильніший біткоїн» — швидший, дешевший і ближчий до початкової ідеї цифрових грошей. Але саме тут і була його пастка: ринок так і не повірив у можливість двох біткоїнів, тож один закріпився як головний актив, а другий — став чимось, на кшталт Abibas поруч із Adidas.

Формально у BCH усе не так погано. У нього зрозуміла платіжна логіка, жорстка токеноміка і навіть певна інтеграція в реальні платежі. Але цього виявилося замало, щоб повернути йому дійсно широку базу користувачів і сильний новий наратив. Попри 11-те місце за капіталізацією, CoinMarketCap показує лише близько 35 тисяч адрес-холдерів. Причому реальних власників може бути ще менше, адже одна людина може контролювати декілька адрес. Для активу майже на $10 млрд це, радше, ознака вузької бази, ніж справді живого масового попиту.

І це добре видно навіть по загальній динаміці BCH. Якщо подивитися на графік і новинне тло, стає помітно, наскільки менше навколо нього подій, оновлень і справжнього руху, ніж попередніми роками. BCH не є мертвим у технічному сенсі, але нагадує велику стару монету, яку вже не рятує навіть реальна інтеграція.

Одним із прикладів зомбі-монет, що залишилися в тіні, є Ethereum Classic (ETC). Цей блокчейн виник після однієї з перших великих криз в історії Ethereum. У 2016 році хакери вивели кошти з побудованої на мережі Ethereum децентралізованої платформи The DAO. Після цього спільнота розділилася: одні наполягали, що історію мережі потрібно змінити, щоб повернути вкрадене, інші вважали, що блокчейн не можна переписувати навіть після такого зламу. Саме прихильники другого підходу й залишилися в ланцюгу, який згодом став Ethereum Classic.

Тобто ETC виник не як технологічно кращий Ethereum, а як його принциповіша версія. Його ставка була не на нові можливості, а на незмінність блокчейну, як цінність. Проблема в тому, що ринок міг поважати цю позицію, але не був готовий за неї платити. Доки Ethereum розростався в головну екосистему смарт-контрактів, нових фінансових сервісів і технічних оновлень, ETC залишався ланцюгом із сильною історією, але слабким новим змістом. Навіть нинішні зміни, на кшталт Olympia, виглядають не як повернення в центр ринку, а як спроба не випасти з нього остаточно.

Великі амбіції — слабкий результат

Ще один тип зомбі-крипти — це проєкти з великою ідеєю, які так і не змогли довести її до реального масштабу. Вони обіцяли ринку нові способи платити, грати, володіти цифровими активами чи будувати інтернет майбутнього. Але згодом з’ясувалося, що самої амбіції замало: без живої економіки та реального попиту навіть сильна концепція швидко старіє.

Колись Litecoin (LTC) планувався, як цифрове срібло поруч із біткоїном: швидша й дешевша монета для повсякденних розрахунків. Технічно він і справді відрізнявся від BTC коротшим часом блоку та більшою максимальною пропозицією — 84 млн монет, проти 21 млн BTC. Але проблема в тому, що навіть сам біткоїн так і не став масовою розрахунковою валютою, а у цій ролі ринок зробив ставку на стейблкоїни. У результаті Litecoin не зник, але поступово просто відійшов на задній план.

Forbes ще у 2024 році включав LTC до криптозомбі, і ця оцінка сьогодні не здається випадковою. Litecoin досі має велику капіталізацію — близько $4,1 млрд, — але вже не дає ринку переконливої нової причини, навіщо він потрібен. Навіть історія з Canary Litecoin-ETF не стала для LTC порятунком. Фонд LTCC запустили ще 28 жовтня 2025 року, але на кінець березня 2026-го він зібрав лише близько $6,17 млн. Для активу, який мав би отримати новий імпульс через ETF, це, радше, провал, ніж прорив. Тобто біржовий фонд не повернув Litecoin у центр ринку, а, навпаки, підсвітив, наскільки слабким лишається попит. Саме тому LTC і нагадує зомбі-крипту: монета не мертва, але існує насамперед за інерцією, а не завдяки новому ринковому сенсу.

Окремо варто згадати й проєкти з меншою капіталізацією, які мають ті самі риси зомбі-крипти: ApeCoin, Internet Computer, EOS, Stellar, Axie Infinity, Decentraland. Майже всі вони свого часу продавали ринку сильну ідею: нову інтернет-інфраструктуру, метавсесвіт, ігрову економіку або альтернативну фінансову систему. Проте згодом виявилося, що гучної концепції замало: одні не змогли довести її до реального масштабу, інші просто втратили імпульс разом зі спадом інтересу до NFT, метавсесвітів чи старих блокчейн-наративів.

Парадокс у тому, що деякі з них мають не менше адрес-холдерів, ніж більші монети зі списку. Але це лише підтверджує важливу річ: сама кількість гаманців ще не робить проєкт живим. Вона може показувати, що токен колись широко розійшовся ринком, але нічого не каже про те, чи є за ним жива економіка, реальне використання і зрозуміле майбутнє.

Чому зомбі-статус — ще не вирок

Попри все, на крипторинку вироки рідко бувають остаточними. Зомбі-статус — це, радше, діагноз поточного стану, а не довічний вирок. І найцікавіший приклад тут — XRP.

Роками XRP вважали зомбі-монетою (зокрема, й уже згадана аналітика від Forbes): надто тісний зв’язок із банками, централізованіша модель і затяжний конфлікт із SEC робили його чужим для класичного криптонаративу. Але те, що довго було слабкістю, тепер працює як перевага. Станом на 2026 рік судова історія вже фактично закрита, а регуляторна невизначеність навколо XRP суттєво зменшилася.

Паралельно Ripple Labs не просто пережив судовий тиск, а продовжив будувати інфраструктуру під реальний фінансовий ринок. Компанія просуває рішення для міжнародних платежів, ліквідності й стейблкоїн-розрахунків, а на їхньому сайті чимала мережа глобальних клієнтів і партнерів, для яких ці сервіси вже працюють у практичних сценаріях. На початку 2026 року Ripple також оголосила про нові інституційні можливості у сфері custody через партнерства із Securosys та Figment, а на початку квітня платформу Ripple було включено до програми сертифікованих партнерів SWIFT.

На відміну від Litecoin, у випадку XRP, ETF справді спрацював і приніс реальні гроші: Franklin XRP-ETF, запущений восени 2025 року, вже на кінець березня 2026-го мав понад $211 млн активів, Bitwise XRP-ETF — близько $258 млн, Canary XRP-ETF становили близько $261 млн, а 21Shares XRP-ETF — близько $142 млн. Це означає, що ETF, у випадку XRP, став не декоративною надбудовою, а робочим каналом попиту. Але причина не в самому фонді та їх кількості. Причина в тому, що за XRP уже стоїть ширша інституційна історія — те, чого немає в більшості справжніх зомбі-проєктів.

Тож сьогодні XRP виглядає не як класична зомбі-монета, а як приклад того, що з цього стану ще можна вийти. Не тому, що ринок знову повірив у старий хайп, а тому, що навколо активу поступово з’являється те, чого бракує більшості зомбі-проєктів: регуляторна визначеність, реальна інтеграція в фінансову інфраструктуру і попит, який не зводиться лише до спекуляції.

Зрештою, попри все, ліки проти зомбі-статусу на крипторинку існують. Але це не гучний лістинг, не породні обіцянки та не запуск ETF. Справжні ліки — це реальна корисність, інтеграція в економіку та попит, який тримається не лише на спекуляції. Саме цього бракує більшості зомбі-монет — і саме це дає шанс окремим проєктам повернутися з ринкового напівжиття.