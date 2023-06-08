Як створити розумних ботів для торгівлі: гайд по платформі RevenueBot

Ринок цифрових активів безперервно розвивається, і з ним зростає попит на інноваційні інструменти для успішної торгівлі. У криптовалютній індустрії існує безліч сервісів, але лише деякі з них справді виділяються своєю ефективністю та зручністю використання. RevenueBot — це сервіс, що пропонує унікальні можливості для створення та управління торговими ботами.

У даному огляді ми детально розберемося, що являє собою один із лідерів сегмента зі створення торгових ботів і як зареєструватися на сервісі. Розглянемо ключові особливості та переваги RevenueBot, а також як цей сервіс допоможе вам оптимізувати торгівлю на ринку криптовалют та досягти максимального прибутку.

Що таке RevenueBot

RevenueBot — це сервіс, що надає можливість створення та управління торговими ботами для автоматизації процесу трейдингу на криптовалютних біржах. Цей сервіс має передові функціональні можливості, які дозволяють трейдерам максимізувати потенційний прибуток і знизити ризики.

Однією з ключових особливостей RevenueBot є його алгоритм, що ґрунтується на аналізі ринкових даних та трендів. Алгоритм дозволяє боту автоматично виконувати торгові операції, спираючись на заздалегідь задані стратегії, параметри та правила управління ризиками.

RevenueBot також надає користувачам гнучке налаштування торгових стратегій. Трейдери можуть визначити свої власні критерії для сигналів купівлі та продажу, встановити рівні стоп-лосу та тейк-профіту, а також визначити правила управління капіталом. Це дозволяє трейдерам створювати торгові боти, які відповідають їх індивідуальним інвестиційним стратегіям.

За допомогою RevenueBot трейдери також мають перевагу в моніторингу ринку. Сервіс дає можливість переглянути тимчасову аналітику та моніторинг результатів торгових ботів, дозволяючи користувачам стежити за їх продуктивністю та приймати поінформовані рішення для оптимізації стратегій.

Важливо відзначити, що RevenueBot інтегрується з популярними криптовалютними біржами, такими як Binance,Bybit,Gate.io,Bitget та іншими. Це дозволяє трейдерам зв'язувати свої біржові акаунти з сервісом та виконувати торгові операції безпосередньо через платформу RevenueBot.

Сервіс RevenueBot пропонує простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який робить його доступним навіть для новачків у галузі криптовалютної торгівлі. Це дозволяє будь-якому трейдеру, незалежно від досвіду, скористатися перевагами автоматизованої торгівлі та досягти успішних результатів на ринку криптовалют.

Реєстрація на платформі

Перед тим, як розпочати процес реєстрації, необхідно перейти на офіційний сайт платформи.

Після завантаження головної сторінки ви побачите виділену вкладку з написом «Реєстрація». Просто натисніть на неї, щоб продовжити.

Після заповнення всіх необхідних даних, вам буде надано доступ до вашого особистого кабінету. Важливо відзначити, що поповнення балансу на цій платформі можливе лише шляхом використання цифрових активів, банківські картки не приймаються.

Потім слід ввести API-ключ обраної платформи та вигадати ім'я для вашого бота.

Якщо ви хочете швидко почати і створити торгового бота, ви можете скористатися функцією «Швидкий старт», яка надасть вам корисні підказки. Але ви також можете відмовитися від допомоги та налаштувати все самостійно, просто перейшовши до розділу «Боти».

На платформі ви можете ознайомитись з пропозиціями від інших користувачів та придбати готові конфігурації ботів, що доступні у «Маркетплейсі». Там ви знайдете широкий вибір ботів, з яких можна вибрати найкращий варіант.

Якщо вам потрібна допомога досвідчених користувачів, ви можете звернутися до розділу з наставниками. Там зібрані користувачі різного рівня, і, природно, їхній рейтинг впливатиме на вартість отримання порад чи допомоги. Мінімальна плата за послугу «Наставництво» складає 0,001 BTC. Після надсилання вашого питання обраному наставнику, вартість його послуги буде тимчасово заморожена на вашому обліковому записі. Як тільки наставник допоможе вам вирішити проблему, плата буде автоматично переведена йому.

Комісії сервісу

Почати використання торгового бота можна абсолютно безкоштовно. Платформа стягує комісію у розмірі 20% із прибуткових угод, але вона обмежена сумою $50 на місяць. Як тільки досягається цей поріг, подальші списання припиняються до початку наступного місяця.

Важливо відмітити, що боти здійснюють торгівлю з використанням внутрішнього балансу, не маючи прямого доступу до рахунків на біржі. Це означає, що комісія не утримуватиметься безпосередньо з біржі. Кожен користувач платформи RevenueBot має свій власний баланс на сервісі, з якого проводитиметься облік комісії. Якщо баланс користувача не дозволяє покрити комісію, він може стати негативним. У такій ситуації користувачеві надається три дні для погашення заборгованості. Протягом цього періоду обмеження на роботу ботів не застосовуються. Однак, якщо користувач не поповнить свій рахунок до закінчення встановленого терміну, робота ботів буде припинена.

Можливості платформи

RevenueBot оснащений потужним алгоритмом, який аналізує ринкові дані та тренди, щоб приймати поінформовані рішення щодо торгівлі. Алгоритм може автоматично виконувати купівлю та продаж криптовалютних активів на основі заздалегідь заданих стратегій та параметрів.

Моніторинг та аналітика: RevenueBot надає моніторинг та аналітичні інструменти, які дозволяють трейдерам стежити за продуктивністю своїх торгових ботів у режимі реального часу. Ви можете відстежувати виконані угоди, прибутковість стратегій, аналізувати статистику та приймати поінформовані рішення для оптимізації торгівлі.

Автоматичне перемикання торгових пар: Для максимізації прибутку та уникнення простоїв у періоди низької волатильності, бот оснащений унікальним механізмом автоматичного перемикання торгових пар. За допомогою спеціального аналізатора волатильності, бот визначає оптимальну торгову пару, ґрунтуючись на поточних змінах цін на ринку. Це дозволяє йому залишатися активним і здійснювати прибуткові угоди, навіть в умовах незмінності ціни. Механізм автоматичного перемикання торгових пар значно збільшує кількість успішних операцій, забезпечуючи трейдерам безперервний потік доходу.

Автоматичне перевертання алгоритмів: Для мінімізації ризиків у торгівлі були розроблені функції автоматичної зміни алгоритму бота. Коли вартість рухається у неправильному напрямі, входить у дію другий бот, що працює на протилежному алгоритмі. Таким чином, досягається автоматична зміна алгоритму бота на оптимальний для поточного тренду ціни торгової пари, дозволяючи ефективно адаптуватися до умов ринку, що змінюються, і слідувати тренду ціни. Це інноваційне рішення забезпечує надійне хеджування ризиків та підвищує успішність торгових операцій.

Бектестинг та симуляція: RevenueBot пропонує можливість проводити бектестинг та симуляцію стратегій на історичних даних. Це дозволяє трейдерам оцінити продуктивність своїх стратегій на попередніх даних, перш ніж запустити їх у реальному режимі торгівлі.

У платформи гнучкі налаштування та параметри, які дозволяють трейдерам точно визначити умови для входу та виходу з угод. Ви можете налаштувати різні індикатори та умови сигналів, визначити рівні стоп-лосу та тейк-профіту, а також керувати розміром позиції та ризиком.

Технічна підтримка: RevenueBot має цілодобову технічну підтримку для користувачів. Якщо у вас виникли питання або проблеми, ви можете звернутися до команди підтримки, щоб отримати необхідну допомогу та вирішити будь-які технічні питання.

Інтеграція TradingView. Платформа, що завоювала широку популярність серед трейдерів, завдяки своїй простоті у використанні, високій точності даних і великому набору торгових індикаторів.

LONG та SHORT: Залежно від заданих параметрів, бот буде застосовувати алгоритми Long та Short. Long — бот купує монету за однією ціною, щоб продати її згодом за вищою вартістю. Short — бот спочатку продає монету, потім купує її за нижчою ціною.

Сітка страхувальних ордерів у трейдингу: Бот використовує підхід при торгівлі, що називається «сітка страхувальних ордерів». Замість використання всього депозиту відразу, бот поділяє його на кілька частин та розміщує заздалегідь розраховану сітку на біржі.

Фільтри старту бота: Для визначення оптимального моменту початку торгівлі, бот використовує популярні індикатори, такі як RSI, CCI та Смуги Боллінджера. Налаштовуючи фільтри старту, ви задаєте значення індикаторів, при досягненні яких бот почне торгівлю.

Торгівля ф'ючерсами: За допомогою ботів можна торгувати ф'ючерсами на крипту. Кредитне плече дозволяє відкривати великі позиції з невеликими вкладеннями. Деякі торгові пари можуть використовувати кредитне плече до x125.

Реферальна програма: Користувачі платформи можуть заробити за допомогою реферальної програми 30% прибутку запрошеного користувача.

Кому підійде RevenueBot

RevenueBot надає унікальні можливості для своїх клієнтів, враховуючи їх різні рівні досвіду та потреби.

Початківцям трейдерам доступні такі корисні функції:

Сервіс надає підтримку при налаштуванні торгового робота, допомагаючи новачкам освоїтися в процесі;

У разі виникнення проблем, користувачі можуть звернутися за допомогою до досвідчених наставників або служби підтримки, щоб отримати рішення та поради;

Якщо ви волієте заощадити час на налаштуванні бота, RevenueBot пропонує маркетплейс, де можна знайти готових ботів, що відповідають вашим вимогам та стратегіям.

Досвідченим трейдерам пропонуються більш просунуті можливості:

RevenueBot дозволяє займатися трейдингом із використанням безстрокових ф'ючерсів на криптовалюти, відкриваючи нові перспективи для досвідчених трейдерів;

Досвідчені трейдери можуть не лише торгувати, а й стати наставниками, надаючи свої знання та отримуючи додатковий прибуток;

Присутність реферальної програми дозволяє трейдерам отримувати додатковий дохід за залучення нових користувачів;

Більш досвідчені трейдери можуть глибше поринути в налаштування бота, здійснювати більш точне налаштування стратегій та максимізувати свій прибуток.

RevenueBot пропонує всі необхідні інструменти та ресурси, щоб допомогти як початківцям, так і досвідченим трейдерам досягти успіху в автоматизованій торгівлі криптовалютами. З комбінацією навчальних матеріалів, підтримки та інноваційних можливостей, RevenueBot стає надійним партнером для досягнення фінансових цілей у світі криптовалютної торгівлі.



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