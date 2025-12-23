Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
Спецпроєкти
23 грудня 2025, 16:00

XYZVerse: Найпотужніший мемкоїн, що домінує в крипті та кіберспорті

У хаотичному світі мемкоїнів, де хвилювання зазвичай зникає швидше, ніж зростання на ведмежому ринку, XYZVerse постає як G.O.A.T. — перший універсальний спортивний токен, створений для довгострокового успіху. Народжений у важкі часи ведмежого ринку, XYZVerse поєднує нестримну силу мемів із реальними застосуваннями, операціями, що генерують дохід, та інноваційною інтеграцією кіберспорту. Вже зібравши понад $15 мільйонів на пресейлі та маючи величезну підтримку спільноти, $XYZ позиціонує себе як цінний актив для тих, хто захоплюється спортом, мемами та амбітними проєктами.

У хаотичному світі мемкоїнів, де хвилювання зазвичай зникає швидше, ніж зростання на ведмежому ринку, XYZVerse постає як G.

Флагман: Перша у світі ончейн-ліга CS2

XYZVerse — це не просто слова, це реальні дії з флагманською CS2 League, першою кіберспортивною турніром Counter-Strike 2 на базі крипти. Це не звичайний ігровий івент; це повне зіткнення криптокультури та конкурентної сили.

  • 10 команд у напружених матчах 5v5 MR12

  • Команди складаються з топових KOL, засновників проєктів та гравців зі спільноти (обраних через лотерею серед власників Access Pass)

  • Величезний призовий фонд: 500 000 USDT + 5 000 000 XYZ

  • Фани голосують за карти, прогнозують переможців для винагород та збирають цифрові моменти

  • Опція маскованої гри для приватності, заохочення ко-стрімів та повна ончейн-прозорість на кожному кроці

Access Pass (всього за 100 USDT) відкриває голосування, прогнози, участь у лотереї для гри, ексклюзивні VOD та багато іншого. Ця ліга поєднує кіберспорт і блокчейн як ніколи раніше.

Очікується понад 1 млн переглядів на стрімах — це еволюція кіберспорту. Забезпечте своє місце зараз, поки паси не розпродані! 🎮

$XYZ Token: Утилітарність перш за все з дефляційною потужністю

У серці XYZVerse — токен $XYZ, ваш пропуск до всієї екосистеми. Побудований на Binance Smart Chain для швидкості та низьких комісій, $XYZ створює реальний попит через геймплей, стейкінг та фан-перки.

Ключові особливості:

  • Revenue Router: Вся активність платформи спрямовує дохід на автоматичні викупи, спалення та призові фонди — замкнутий цикл, де використання збільшує попит і зменшує пропозицію.

  • Дефляційні механізми: Масові спалення (17,13% пропозиції виділено) плюс постійні викупи від партнерів, як bookmaker.XYZ (вже понад $100 млн обсягу).

  • Доведений дохід: Партнери екосистеми генерують реальний кеш-флоу, з 10% прибутку на викупи на відкритому ринку.

  • Аудитовано та безпечно: KYC від SolidProof, контракти перевірені Pessimistic — жодних рагпулів.

Пресейл йде на рекорд, з цінами, що зростають етап за етапом до лістингу на $0.1. Ранні холдери готові до серйозних прибутків у цій спільнотній революції.

Готові приєднатися до ультимативного спортивного мемеверсу? Купіть $XYZ зараз, поки ціна не зросла знову! 🚀

Майбутнє: Домінування в мульти-титуловому кіберспорті

XYZVerse тільки починається. Роадмап включає:

  • Challenge Hubs та ринки прогнозів

  • Маркетплейс для косметики та моментів

  • Крос-титулові лідерборди та бренд-інтеграції

  • Мобільні додатки, стейкінг та сезонне управління

Підтриманий партнерами на кшталт Polygon та Gnosis, XYZVerse будує стійкий спортивний мемеверс, де виграють фанати, креатори та бренди разом.

Приєднуйтеся до Verse сьогодні

Готові домінувати? Купіть $XYZ на офіційному пресейлі за xyzverse.io або візьміть Access Pass для CS2 League на cs.xyzverse.io.

Слідкуйте за @xyz_verse в X та приєднуйтеся до Telegram-спільноти — хайп реальний, утилітарність сильніша, а муншот завантажується.

XYZVerse: Де меми зустрічаються з перемогою. 🏆

