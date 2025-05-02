У чому особливість та принципова відмінність від конкурентів криптообмінника Swap-Line

Значення криптовалют зростає, і справа не лише у стрімкому злеті їх ціни за останній рік, але й у свободі, яку вони надають. Редакція розглянула особливості криптообмінника Swap-Line , функціонал якого дає додаткові можливості для вільного поводження з коштами.

Кількість користувачів криптовалюти у всьому світі щороку збільшується. За оцінками порталу crypto.com, минулого року кількість власників криптовалюти зросла на 13% і сягнула 659 млн осіб. Ще більше прискорення зростання кількості користувачів крипти прогнозує аналітичний портал Statista, за оцінками фахівців якого, вже до кінця цього року хоч трохи крипти на своїх рахунках матимуть 861 млн осіб. Таким чином, вона буде у власності 11% населення планети.

Основна причина популярності криптовалюти — це її подорожчання. За рік найпопулярніша криптовалюта світу — біткоїн — подорожчала на 48%, а якщо порівнювати з показниками п’ятирічної давнини — приблизно вдесятеро. Цей злет тягне за собою ціни й на менш популярні криптовалюти.

Окрім можливості заробити, багатьох користувачів приваблюють інші переваги криптовалют, як-то легкість переказів, надійність зберігання, захист від інфляції тощо. Особливо важливими ці особливості криптовалюти стають в кризових ситуаціях.

Саме тому в топі країн за найбільшою популярністю криптовалют часто можна побачити держави з суттєвими проблемами в економіці чи у фінансовій системі. Наприклад, один зі світових лідерів за проникненням криптовалют — В'єтнам, де нею володіє кожен п'ятий мешканець. Також у топ-10 країн за цим показником, йдеться у дослідженні компанії Triple-A, — Іран, Філіппіни, Венесуела.

Єдина європейська країна, яка входить до цього списку, — це Україна. У нас біткоїн та іншу крипту часто обирають, щоб захиститись від знецінення гривні чи переказувати кошти в умовах обмежень регулятора на фіат.

У чому особливість Swap-Line

Можливість купувати криптовалюту з банківської картки онлайн

Ще на початку 2023 року Нацбанк обмежив операції з переказу коштів на рахунки криптобірж та виведення грошей з них на картки українських банків. Причиною таких дій стало те, що ті ж самі або подібні шлюзи часто використовувались для роботи онлайн-казино. З того часу обмеження залишились, а тому купувати криптовалюту онлайн складно, якщо не знати, які сервіси надають таку можливість.

Swap-Line — один із тих сервісів, який налагодив придбання криптовалюти з карток українських банків. При цьому операції відбуваються швидко — в межах 10−30 хвилин.

Доступні всі ключові криптовалюти

Через сайт Swap-Line можна придбати не лише біткоїн та ефіріум, але й велику кількість інших криптовалют. Серед них Cardano, Ripple, Dai, Dogecoin, Litecoin, Polkadot тощо. Фактично тут присутні всі ключові криптовалюти, які можуть зацікавити інвесторів.

Зрозуміла цінова політика

Для обмінних операцій Swap-Line використовує курс, який на той момент зафіксовано на одній із найбільших бірж WhiteBIT. Тобто це об'єктивна ціна, яка формується через співвідношення глобального попиту та пропозиції, а не встановлюється штучно.

Також після обрання активів, які користувач планує купити чи продати, сервіс показує ціну, за якою буде проведено операцію, та скільки криптовалюти чи фіатних грошей буде зараховано на рахунок клієнта. За бажанням ці дані завжди можна перевірити на інших ресурсах, щоб впевнитися, чи відповідає ціна ринковій.

Можливість переказу до інших країн

Одна з особливостей Swap-Line полягає в тому, що сервіс дозволяє не лише торгівлю криптовалютою, а й перекази за кордоном. Зокрема, як продану криптовалюту, так і кошти з українських карток можна переказати на рахунки в міжнародних фінансових сервісах PayPal, Revolut, Paysera, Wise тощо. Крім цього, доступні перекази SEPA (аналог SWIFT для євро), та до польських банків. За бажанням можна також здійснити переказ до українських обласних центрів чи міст у різних куточках світу та отримати там готівку. Така можливість є, зокрема, для Варшави, Кракова, Вроцлава, Праги, Братислави, Анталії, Тель-Авіву тощо.

Гарантія для клієнтів

Сервіси підбору криптовалютних обмінників Obmify та Scanbit мають функцію страхових депозитів для безпечного обміну. Це означає, що, якщо клієнт провів операцію через обмінник, його гроші було списано, а придбаний актив йому не надійшов, то він отримає компенсацію за рахунок цього депозиту. Swap-Line використовує на цих сервісах страхові депозити на суму, відповідно, $5 000 і $500, що є гарантією проведення операцій.

Клієнти, яким зручніше користуватися сервісом із підбору криптообмінників BestChange, можуть скористатися послугами Swap-Line і на цьому ресурсі. Сайт перевіряє компанії, з якими співпрацює, що є додатковою гарантією для користувачів.

Зручна служба підтримки

Якщо клієнту потрібно уточнити інформацію, він це може зробити в сервісі для обміну повідомленнями безпосередньо на сайті Swap-Line. Новини та актуальні курси швидко публікують у телеграмі. Для зручності також працює телеграм-бот @swaplinebot для швидкого обміну. Тут важливо уточнити, що краще здійснювати перехід саме із сайту, а не шукати відповідний сервіс безпосередньо в телеграмі, адже завжди є ризик, що шахраї зроблять свою сторінку, яка маскуватиметься під відомий сервіс.

Оскільки криптообмінник український, питання можна вирішувати українською мовою. Працює служба підтримки з 8:00 до 22:00. Якщо ж у вас виникне питання вночі, написати можна й тоді, а відповідь надійде, коли почнеться робочий день працівників.

Вигідні акції

Swap-Line часто проводить акції для своїх клієнтів. Наприклад, зараз можна виграти $50. Для цього потрібно зробити обмінну операцію на сайті та написати про це відгук. При цьому ніхто не вимагає, щоб відгук був позитивний. Таким чином сервіс збирає реальний користувацький досвід, із яким можуть ознайомитись нові клієнти.

Відгуки про роботу Swap-Line на одному із зовнішніх сайтів.

Як продати криптовалюту

Редакція розглянула на практиці, як працює сервіс Swap-Line. Для того, щоб продати криптовалюту, потрібно вказати актив, який продаєте, та як бажаєте отримати кошти. В нашому прикладі ми хочемо продати біткоїн та отримати гривню на банківську картку.

Окрім номеру картки, вказуємо свою електронну пошту та номер у телеграмі. Верифікації за документами не вимагається. Хоча на сервісі попереджають, що в окремих випадках можуть її запитати.

Після цього обмінник вказує, за яким курсом пройде операція та скільки коштів буде зараховано на нашу картку.

Останній етап — це переказ біткоїну на потрібний гаманець. Для цього можна скопіювати його номер власноруч чи скористатися QR-кодом. Краще, звісно, другий варіант, щоб уникнути помилки. Після цього заявка обробляється і залишається лише трохи зачекати на завершення операції.

Як купити криптовалюту

Для того, щоб купити криптовалюту, потрібно так само обрати спосіб її купівлі. В даному прикладі ми обрали купівлю Cardano, за яку розраховуємося з картки monobank. Крім цього, ми вказуємо адресу гаманця, на який хочемо отримати крипту, та електронну пошту і переходимо до наступного етапу.

Тепер так само, як і в попередньому прикладі, ми перевіряємо курс, скільки отримаємо криптовалюти на свій рахунок, та, якщо нас все влаштовує, натискаємо «сплатити» і переходимо до наступного етапу.

Тут є відмінність процедури, порівнюючи з продажем крипти, оскільки сервіс надає посилання на телеграм, де і буде вказано номер рахунку, на який слід переказати кошти для проведення операції. Така особливість, власне, і пов'язана з регуляторною складністю продажу крипти на тлі технічних обмежень. Водночас переказ коштів займає щонайбільше хвилину, після чого операція завершена і невдовзі клієнту надходять кошти.

Головна перевага Swap-Line в тому, що обмінник дозволяє проводити операції онлайн із банківських карток в умовах обмежень купівлі криптовалюти і проведення міжнародних платежів. Тому сервіс буде корисний як тим, хто інвестує в криптовалюту, так і тим, кому важливо переказувати кошти за кордон.