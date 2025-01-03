USDT женуть з європейських криптобірж: що робити власникам стейблкоїна

30 грудня найбільш капіталізований на ринку стейблкоин USDT від Tether пропав з окремих кріптовалютних бірж, орієнтованих на роботу в Європі. Це пов’язано із повним набранням чинності Регламенту ринку криптоактивів (MiCA), вимогам якого USDT не відповідає. Що робити тим, хто має цей актив у власності, розбирався «Мінфін».

Що таке MiCA

MiCA, скорочення від Markets in Crypto-Assets Regulation, є відповіддю ЄС на нормативну порожнечу навколо криптоактивів. Він запроваджує регулювання криптоіндустрії, функціонування якої лише частково прописувалося у фінансових європейських законах. Основна мета MiCA — встановити чіткі правила роботи крипторинку, захистити інвесторів і обмежити зловживання, одночасно, як стверджується, сприяючи інноваціям в крипто-секторі.

З MiCA суб'єкти, які пропонують або торгують криптоактивами в ЄС, мають отримати дозвіл. Це стосується емітентів токенів з прив'язкою до активів (ART) і токенів електронних грошей (EMT).

Компанії, які пропонують стейблкоїни в ЄС, мають зробити наступні кроки:

Реєстрація як установи електронних грошей (EMI) або кредитної установи (CI): емітенти повинні бути зареєстровані як EMI або CI, гарантуючи, що компанія відповідає необхідним фінансовим та операційним стандартам. Ліцензія EMI необхідна для випуску EMT або їх публічної пропозиції для торгівлі. Аналогічно, ліцензія CI обов'язкова при проведенні публічної пропозиції EMT або для їх допуску до торгівлі.

Публікація технічного документа (white papers): це детальний документ, в якому пояснюється, як працює стейблкоїн, які активи його підтримують, які ризики з ним пов'язані і як структуровані операції компанії-емітента.

Зберігання ліквідних резервів у стороннього кастодіана: необхідно підтримувати коефіцієнт забезпечення 1: 1, тобто кожен стейблкоїн має бути повністю підкріплений реальними активами, які надійно зберігаються у довіреного стороннього кастодіана. Зокрема, правила зобов'язують емітентів стейблкоїнів тримати більше 30% своєї ліквідності в банках. Тоді як для кредитно-фінансових установ рівень резервування складає всього 1%.

Звітність про вартість і склад резервів: регулярні звіти про прозорість є обов'язковими, щоб користувачі і регулюючі органи точно знали, що забезпечує той чи інший стейблкоїн.

Цифрові ідентифікатори токенів (DTI): DTI схожі на штрих-коди або цифрові паспорти для токенів. Як емітент стейблкоїнів, компанія має включити DTI в свій white paper. Вони надають чітку інформацію про те, в якому реєстрі знаходиться кожен токен, і допомагають регуляторам відстежувати зобов'язання.

Одним з важливих нововведень є заборона на надання відсотків по ART і EMT, що може вплинути на операції децентралізованого фінансування (DeFi). Крім того, емітенти повинні дотримуватися суворого управління ризиками та законів про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Як до запровадження MiCA готувався емітент USDT

У листопаді 2024 року Tether вирішила відмовитися від свого стейблкоїну EURT, прив'язаного до курсу євро, і інвестувати в європейську компанію StablR, що випускає такі активи. StablR — емітент EURR і USDR, який отримав влітку минулого року на Мальті ліцензію, необхідну для роботи в Європі.

Трохи пізніше Tether оголосила, що спільно з Quanta Payments випустить стейблкоіни EUR і USDQ, що відповідають стандарту MiCA. Токени будуть запущені на Hadron-платформі Tether. Як зазначалося в прес-релізі компанії, Hadron дозволяє токенізувати що завгодно — від акцій і облігацій до балів лояльності і кошиків активів.

У то же час Tether не отримала всіх необхідних ліцензій для роботи з USDT в Європі у відповідності до вимог MiCA, хоча й не виключила такої можливості у майбутньому.

Що відбувається зараз

Формально, через відсутність всіх дозвільних документів, біржі, що працюють в ЄС, мали виключити USDT з лістингу до 30 грудня 2024 року, щоб уникнути недотримання нормативних вимог.

13 грудня 2024 року Coinbase Europe, Coinbase Germany і Coinbase Custody International провели делістинг USDT від Tether і п’яти інших стейблкойнів (PAX, PYUSD, GUSD, GYEN і DAI).

При цьому, Coinbase продовжить підтримувати USD Coin (USDC) та прив’язаний до євро стейблкоїн EURC (EURC), яким спільно керують Coinbase і американська криптокомпанія Circle.

Але тут слід зауважити, що Coinbase в певній мірі зацікавлена в делістингу USDT оскільки він є конкурентом USDC, другого за капіталізацією стейблкоїна, котрий підтримує криптобіржа.

Ще раніше, в березні 2024 року, делістингувала USDT біржа OKX і зосередилася на парах, орієнтованих на євро.

До кінця року занепокоєння інвесторів і трейдерів щодо подальшої долі USDT на європейському ринку досягло піку. Генеральному директору Tether Паоло Ардуіно навіть довелося вийти у публічний простір із роз’ясненням. За його словами, рішення деяких криптовалютних бірж виключити стейблкоїн з лістингу не означає повної заборони використання USDT на території Європейського Союзу, флагманська криптовалюта Tether залишиться доступною на більшості торгових майданчиків.

Дійсно, найпопулярніші криптобіржі, включаючи Binance,Crypto.com і Kraken, зберегли підтримку торгівлі USDT. Інші платформи, такі як KuCoin, MEXC і Bitget, також пропонують цей стейблкоїн європейським користувачам.

Однак це не врятувало USDT від потрясінь: стейблкоїн номер один у світі з прив'язкою до долара впав більш ніж на 1% до $137,24 млрд. Це стало найбільш різким падінням з моменту краху FTX у листопаді 2022 року. Раніше в середині грудня USDT досягав історичного максимуму в $140,72 млрд.

Що говорять європейські регулятори

Регулятори ЄС досі не дали офіційного роз’яснення, чи відповідає USDT вимогам MiCA. «Жоден регулятор прямо не заявив, що USDT не відповідає вимогам, але це не означає, що це так», — заявив Хуан Ігнасіо Ібаньєс, член технічного комітету Mica Crypto Alliance, Cointelegraph.

Він також додав, що у кріптобірж поки немає причин виключати USDT зі списку, як це зробила Coinbase.

«Рішення Coinbase може відображати попереджувальний підхід, спрямований на те, щоб уникнути ризиків дотримання законодавства в останню хвилину або невизначеності в регулюванні, а також попереджувальний підхід», — сказав він.

У жовтні 2024 року Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) — ключовий орган нагляду за дотриманням вимог MiCA — відмовилося повідомити Cointelegraph, чи розглядається USDT як стабільна валюта з обмеженим доступом в рамках MiCA.

Пізніше представник ESMA заявив, що регулятор працює з учасниками ринку та іншими зацікавленими сторонами над вирішенням проблем, пов'язаних з функціонуванням стабільної монети за правилами MiCA.

Важливим моментом залишається те, MiCA включає 18-місячний перехідний період, що дає можливість Tether привести USDT у відповідність до нових вимог до середини 2026 року. Великі біржі, відомі своїм суворим дотриманням регуляторних норм, такі як Big panda і Kraken, поки не заявляли про плани по делістингу USDT. Це може свідчити про те, що паніка навколо майбутнього стейблкоїна в Європі передчасна.

Що робити інвестору

USDT часто розглядається як шлюз на ринок криптовалют, оскільки він широко використовується інвесторами для фінансування спотових покупок монет і торгівлі деривативами. Таким чином, делістинг і зниження ринкової вартості викликали спекуляції на тему більш широкого спаду на ринку криптовалют.

Однак, за словами Карен Танг, керівниці відділу партнерств Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Orderly Network, ці побоювання можуть бути необгрунтованими, а негативний вплив обмежиться єврозоною.

«Доступ до USDT обмежений в ЄС через правила MiCa, що не зашкодить домінуванню USDT. ЄС не є найбільшим ринком криптовалют. Велика частина обсягу торгівлі припадає на Азію і США. Все це буде перешкоджати інноваціям в області цифрових активів в ЄС, які і так йдуть повільно через занадто складне нормативне управління», — заначила вона.

Аналітики Bitblaze заявили, що більша частина обсягу USDT припадає на Азію, тому делістинг через MiCA в Європі не матиме великого впливу на ринок.

«USDT-найбільший стейблкоїн із щоденним обсягом торгів $44 млрд. на сьогоднішній день 80% обсягу торгів USDT припадає на Азію, тому делістинг в ЄС не зробить матиме впливу», — відзначили в Bitblaze на X.

Утім, європейським власникам USDT експерти радять диверсифікувати активи стейблкоїнів, використовувати платформи децентралізованого фінансування (DeFi) для свопів і бути в курсі подій на великих біржах, таких як Binance і Kraken, щодо делістингу.

Кілька основних варіантів для переказу коштів з USDT на біржах і в країнах, де на сьогодні вже виключається з лістингу токен від Tether:

USDC (від Circle) : повністю відповідає MiCA, активно просувається біржами;

: повністю відповідає MiCA, активно просувається біржами; Euro Coins (EURO) : зручний для користувачів в Євро;

: зручний для користувачів в Євро; DAI: частково децентралізований варіант стейблкоїна.

Також багато емітентів в надії скористатися ситуацією починають активно вводити нові стрейблкоїни.