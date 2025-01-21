Торгівля опціонами у 2025 році: як обрати підхід і стартовий капітал

Рекорди опціонного ринку тривають 5-й рік поспіль: у 2024 р. обсяг контрактів у США сягнув 10,2 млрд, згідно з даними Options Clearing Corporation. А 2025 рік, за прогнозами аналітиків, здатен перевершити ці показники. Це зростання закономірно привертає увагу інвесторів, котрі замислюються про більшу прибутковість. Однак ключ до успіху лежить не в розмірі стартового капіталу, а в глибокому розумінні ринку опціонів: волатильність рухає цим інструментом, і тому пропонує високий дохід, та, відповідно, ризик. Завдяки розумному підходу, чітким цілям і управлінню ризиками, актив може стати вагомою частиною збалансованого й прибуткового портфеля. Про те, як працювати з опціонами й зробити свою торгівлю більш ефективною — розповів інвестиційний експерт Едуард Челак.

З чого почати роботу з опціонами

Торгівля опціонами на фондовому ринку — багатогранний процес, який відкриває трейдерам безліч можливостей для отримання прибутку. На відміну від прямої купівлі акцій, опціони дають змогу спекулювати на змінах цін активів з меншими вкладеннями й можливістю отримання потенційної високої прибутковості. Однак успіх у торгівлі не залежить тільки від розміру депозиту, а насамперед від вибору правильних стратегій, управління ризиками та вміння диверсифікувати портфель. Серед основних етапів для старту:

Визначення мети. На початку важливо мати чітке уявлення про те, з якою метою ви будете використовувати опціони у вашому портфелі. Це може бути внутрішньоденна торгівля, розбавлення портфеля більш ризикованими, але потенційно прибутковими у відсотковому співвідношенні позиціями, або ж тестування ідей у напрямку опціонних угод. Умови торгівлі. Необхідно заздалегідь встановити чіткі критерії того, як саме ви будете торгувати опціонами. Це можуть бути як позиції тільки для хеджування спотових позицій, так і тільки для використання опціонів перед виходом важливих економічних новин. Крім цього, необхідно заздалегідь сформувати критерії за ризик параметром і прописати правила виходу з угоди. Управління ризиками. Завчасне встановлення критерій ризику за позиціями допоможе уникнути зайвої волатильності та необґрунтованих рішень в майбутньому. Додатково можете вивчити ризик-менеджмент з управління інвестиційним капіталом, оскільки цей параметр є суто індивідуальним.

Дотримання цього набору правил допоможе зробити процес торгівлі яснішим і зрозуміти приблизні дії управління портфелем, а також прояснить роль опціонів у ньому.

Яка сума необхідна для торгівлі опціонами

Наступний етап для інвестора — стартовий капітал. Цей фактор також базується на індивідуальних перевагах, але при цьому має свої правила. Для вибору суми депозиту важливо враховувати:

Психологічний комфорт. Сума, якою ви торгуєте, має не викликати у вас зайвого емоційного напруження й надмірного страху втратити її. За відкриттям кожної позиції стоїть частка ймовірності втрати коштів, які ви вклали.

Види операцій. Сума, яку ви вибрали, повинна відповідати опціонним операціям і виділеному депозиту. Найпопулярніші стратегії, як-от, купівля call/put опціонів, становлять понад 50% усіх угод. Крім цього, є iron condor і straddle, але вони можуть бути досить складними для початківців. Ці інструменти використовуються не тільки для спекуляцій, а й для хеджування: інституційні інвестори часто купують put опціони для захисту від падіння акцій.

Вимоги брокера. Сума депозиту повинна відповідати мінімальним вимогам, які встановив ваш брокер.

Взаємодії з опціонами

Для перших операцій на практиці необхідно розібратися з найпростішими взаємодіями опціонів. Це — купівля call опціону і купівля put опціону. Кожен з них має своє призначення:

Call-опціон — ви купуєте право придбати акції за фіксованою ціною (страйк) до певної дати.

Put-опціон — ви купуєте право продати акції за фіксованою ціною до певної дати.

У середньому приблизна вартість мінімального депозиту становить від $100 до $500 за контракт. Мінімальний депозит для цієї стратегії стартує від $500, але більш вагомою є сума від $1000.

Впровадження опціонів у вашу торгівлю

Опціони можуть стати активною частиною вашого портфеля і, відповідно, торгівлі. Важливий аспект на цьому етапі — ризик та дії, які можуть його зменшити. Основні рекомендації для зменшення шансу втрат представили на прикладі портфеля в розмірі $2000:

1. Поділ капіталу. Для управління ризиками ви можете розділити ваш капітал у $2000 на 10 рівних частин по $200. Кожен крок складе 10% від загального капіталу. Гнучкість в управлінні позицією допомагає уникнути ризику втрати всіх коштів.

2. Дотримуйтеся правил вашої торгової системи. Кожен вхід повинен відповідати вашій торговій системі. Перед відкриттям нової позиції переконайтеся, що ринок перебуває у відповідних умовах і ваші сигнали для входу спрацювали. Це зменшить ймовірність збиткових угод та збільшить шанси прибутку.

3. Тестуйте перед вкладеннями. Завжди перевіряйте свої нові ідеї перед впровадженням їх у торгову систему. Ретельне вивчення нових змінних значно знижує ризик втрати капіталу.

Стратегія торгівлі та реінвестування

Наступним кроком до розвитку стратегій є масштабування й реінвестування капіталу. Припустимо, що ви маєте статистичні дані про торгові результати за певною стратегією, згідно з якими ймовірність успішних угод становить 60%, а збиткових — 40%. У разі успіху прибуток становить 2x від інвестованої суми, але в разі збитку ви втрачаєте всі вкладені кошти.

З 10 угод, за статистикою, 6 виявляться прибутковими, а 4 — збитковими. Якби ви інвестували $200 у кожну угоду, то за 10 операцій отримали б цей результат:

6 прибуткових угод принесли б дохід у $2400 (($200×2)x6).

4 збиткові угоди призвели б до втрат у $800 ($200×4).

У підсумку, чистий прибуток становить $1600 до початкової суми $2000.

Після успішних угод і збільшення суми з початкового капіталу вдвічі — з $2000 до $4000, ви можете починати масштабування позицій та ребалансування. Скористайтеся рекомендаціями щодо поділу капіталу на 10 (або 5) частин, кожна з яких складе по $400 (або $800). Отже, ви продовжите торгівлю зі збільшеною сумою та, відповідно, збільшеним прибутком.

Чітке слідування власним цілям

Якщо ви змінюєте торгові параметри в процесі роботи, збільшуєте обсяги інвестицій або модифікуєте сигнали — це може вплинути на розмір прибутку. Дотримання системи та зважені дії є ключовими для досягнення стабільних результатів.

Крім цього, дотримуйтеся початкових цілей в інвестуванні. Це допоможе вам послідовно рухатися в обраному напрямку. Робота з сумами, що викликають стрес і дискомфорт, може перетворити інвестування на неприємний досвід. Самостійно аналізуйте свої результати, робіть висновки й контролюйте кожну дію під час торгівлі на фондовому ринку.

Пам'ятайте, знання — це завжди інвестиція в себе і своє майбутнє. Ви можете вивчити, як працюють опціони, на практиці розібрати ефективні стратегії та зрозуміти, наскільки вам підходить інструмент, на онлайн-марафоні «Option test drive» від Біржового університету. А інвестори з досвідом, які шукають нові ефективні стратегії нарощування капіталу, хочуть розраховувати та будувати опціонні конструкції, можуть прокачати навички на «Практикумі з торгівлі опціонами на акції».