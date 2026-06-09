NovaPay розмістила чергові випуски облігацій для українців: яку ставка пропонують

NovaPay здійснив чотирнадцятий випуск корпоративних облігацій — серію N загальним номіналом 200 млн грн. Цінні папери призначені для продажу фізичним особам, і пропонована фіксована ставка — до 18% річних з виплатою доходу при погашенні, йдеться у повідомленні компанії.

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Станом на початок 2026 року власниками облігацій NovaPay стали понад 7 900 клієнтів, а загальний портфель перевищив 4 млрд грн. Кошти, залучені від розміщення серії N, компанія планує спрямувати на розвиток кредитних продуктів.

Як придбати

Придбати облігації серії N можна онлайн у застосунку NovaPay. Номінал одного цінного паперу — 1 000 грн.

Облігації NovaPay

У травні 2026 року NovaPay у повному обсязі погасив другу серію облігацій, трирічні цінні папери серії A — перший публічний випуск компанії, який став дебютним розміщенням корпоративних облігацій серед небанківських установ України під час повномасштабної війни. Це підтверджує системне та відповідальне виконання компанією зобов’язань перед інвесторами.

Корпоративні облігації NovaPay мають кредитний рейтинг uaAA, присвоєний агентством «Стандарт-Рейтинг», — один із найвищих серед небанківських фінансових установ України.

Цінні папери компанії демонструють стабільний попит: зокрема, облігації серії G увійшли до п’ятірки лідерів за обсягами торгів серед корпоративних і муніципальних облігацій на фондовій біржі ПФТС за підсумками січня-квітня 2026 року.