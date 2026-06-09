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9 червня 2026, 12:49

Долар відреагував на корекцію євро: курс на міжбанку наблизився до 44,9 грн

Вранці на міжбанківському валютному ринку долар торгується в діапазоні 44,82−44,86 грн. Ринок залишається під впливом глобальної валютної динаміки та реакції на корекцію пари EUR/USD. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Вранці на міжбанківському валютному ринку долар торгується в діапазоні 44,82−44,86 грн.

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Попри надходження 2,8 млрд євро фінансової підтримки, валютний ринок не зміг швидко розвернутися у бік укріплення гривні.

Шевчишин пояснює це інерцією ринку, а також діями НБУ, який, за його оцінкою, стримує євро від різкої корекції.

Євро стає новим орієнтиром для ринку

Фактично ринок дедалі більше орієнтується не лише на долар, а й на євро. Це змінює логіку валютних прогнозів і сезонних трендів.

Якщо раніше в червні гривня до долара зазвичай була стабільною або навіть укріплювалася, а курс євро залежав від динаміки EUR/USD на світових ринках, то тепер ситуація змінюється. Аналітики дедалі частіше розглядають сезонність саме через призму євро.

За такої логіки гривня у червні може бути стабільною або укріплюватися до євро, тоді як курс долара дедалі більше залежатиме від руху пари EUR/USD.

Що може бути з курсом долара

Якщо євро стане головним бенчмарком для гривні, то зміна EUR/USD може суттєво впливати на курс долара в Україні. Наприклад, якщо EUR/USD знизиться до 1,10, а НБУ утримуватиме євро на рівні 50−51 грн, долар теоретично може перебувати в діапазоні 45,45−46,35 грн.

У разі глибшої світової корекції та падіння EUR/USD до паритету 1,00, за умови утримання євро біля 50 грн, долар також може наблизитися до 50 грн/$.

Водночас інфраструктурно український валютний ринок досі значною мірою працює через долар. Бізнес, населення та державні установи також продовжують будувати більшість прогнозів саме навколо долара, оскільки значна частина світових цін на сировину номінована в американській валюті.

Саме тому перехід до євро як нового орієнтира може поступово змінювати поведінку ринку, його сезонні тренди та підходи до прогнозування курсу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
9 червня 2026, 15:37
#
Сам придумав «орієнтири» і сам на їх основі будує прогнози). Курс в україні тримається на кредитах з-за кордону, щотижня спалюється до 4 мільярдів для підтримки курсу. Все інше не важливо — ці рухи usd/eur +/- відсоток погоди не роблять
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