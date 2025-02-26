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26 лютого 2025, 13:30

Топ-5 Альткоїнів, що чинять опір обвалу ринку: OM, TAO, TIA, SEI, XYZ

Поки багато криптовалют зазнають падіння цін, деякі альткоїни тримають свої позиції. Деякі токени демонструють несподівану стійкість на тлі загального спаду ринку. У цій статті ми розглянемо п’ять таких монет — OM, TAO, TIA, SEI і XYZ, які йдуть проти тренду. Дізнайтеся, що робить їх унікальними у ці нестабільні часи.

Поки багато криптовалют зазнають падіння цін, деякі альткоїни тримають свої позиції.

XYZVerse — Шлях до Слави: Мем-Коїн, Що Пробивається на Крипто-Арену

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XYZVerse — це майбутній чемпіон серед мем-коїнів. Отримавши звання«Найкращий Новий Мем-Проєкт», він поєднує азарт спорту та мем-культуру, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть стати частиною чогось великого.

Кожна велика історія має свого героя. Не найбільшого, не найсильнішого, а того, хто достатньо сміливий, щоб рухатися вперед. Таким є XYZepe — загадковий боєць, справжній криптоентузіаст і непохитний холдер $XYZ. Його мета — підняти XYZVerse у топ CoinMarketCap і вписати XYZ в історію криптовалют. Спільнота CMC вже підтримує майбутнього чемпіона: 95% голосів — супер-бичачий настрій щодо $XYZ.

Але велич не дається просто так — її потрібно заслужити в бою. $XYZ уже пройшов 10 із 15 етапів передпродажу, а активна спільнота допомагає нарощувати імпульс перед вибуховим зростанням.

🔹 Поточна ціна: $0.0025
🔹 Фінальна ціна передпродажу: $0.1
🔹 Прогнозоване можливе зростання: 99,900%

🚀 Приєднуйтеся до передпродажу $XYZ зараз і перетворюйте невеликі інвестиції на мільйони!

MANTRA (OM)

MANTRA (OM) демонструє значне зростання останнім часом. За тиждень ціна піднялася на 7.25%, за місяць — на 90.97%, а за шість місяців — на 778%.

Ключові рівні:

  • Поточна ціна: $7.34 — $9.42

  • Ближній рівень опору: $10, його пробиття може підняти OM до $12 (+20%)

  • Рівні підтримки: $6.18, далі $4.11

📊 Технічні індикатори:

  • RSI: 35.28 — майже в зоні перепроданості, що може означати можливість покупки

  • Стохастик: 20.38 — також вказує на перепроданість

  • MACD: -0.1402 — ведмежий імпульс

Якщо OM проб'є опір $10, ціна може продовжити зростання. Проте, якщо ведмежий тренд збережеться, можливе падіння до рівнів підтримки.

Bittensor (TAO)

Bittensor (TAO) показує змішані результати. За тиждень ціна зросла на 1.03%, але за місяць знизилася на 10.86%. Проте за 6 місяців токен виріс на 22.04%.

Ключові рівні:

  • Поточна ціна: $354.90 — $504.10

  • Рівень опору: $574.30, його пробиття може підняти TAO до $723.50 (+90%)

  • Рівень підтримки: $275.90, далі $126.70 (можливе зниження на 67%)

📊 Технічні індикатори:

  • RSI: 26.29 — у зоні перепроданості

  • Стохастик: 14.16 — перепроданість

  • MACD: -13.919 — ведмежий тренд

Трейдери уважно стежать за TAO, оскільки пробиття опору може призвести до сильного зростання.

Celestia (TIA)

Celestia (TIA) перебуває в низхідному тренді. За тиждень ціна знизилася на 1.38%, за місяць — на 31.88%, а за 6 місяців — на 35.38%.

Ключові рівні:

  • Поточна ціна: $3.10 — $4.16

  • Рівень підтримки: $2.49, далі $1.42

  • Рівень опору: $4.61, його пробиття може призвести до зростання TIA до $5.67 (+15%)

📊 Технічні індикатори:

  • RSI: 27.29 — зона перепроданості

  • Стохастик: 23.35 — ведмежий сигнал

  • MACD: -0.1119 — низхідний імпульс

Якщо TIA проб'є опір $4.61, можливий відскок, проте ведмежий тиск залишається.

Sei (SEI)

Sei (SEI) за тиждень зріс на 9.99%, але за місяць втратив 26.36%. За 6 місяців токен знизився на 16.59%.

Ключові рівні:

  • Поточна ціна: $0.23 — $0.31

  • Рівень опору: $0.34, його пробиття може підняти SEI до $0.42 (+35%)

  • Рівень підтримки: $0.19, далі $0.11 (можливе падіння на 52%)

📊 Технічні індикатори:

  • RSI: 38.73 — наближається до зони перепроданості

  • Стохастик: 31.50 — можливий розворот

  • MACD: -0.0055 — ведмежий тренд

Трейдери уважно слідкують за SEI, оскільки пробиття рівня $0.34 може спричинити ралі.

✅ Висновок

Хоча OM, TAO, TIA і SEI демонструють силу, XYZVerse (XYZ) виділяється, поєднуючи спорт та мем-культуру у мем-коїні з унікальною екосистемою, керованою спільнотою, та потенційним зростанням.

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