Чи варто центральним банкам тримати резерви в біткоїні?

На тлі зростання геополітичної напруги центральні банки дедалі активніше шукають способи зменшити залежність від долара США. Після ініціативи адміністрації Дональда Трампа створити стратегічний резерв біткоїна дискусія про включення криптовалюти до офіційних резервів вийшла на новий рівень. Водночас висока волатильність і відсутність довготривалої історії ставлять під сумнів здатність біткоїна замінити золото як головний захисний актив. Про це написав Кеннет Рогофф, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду.

Дедоларизація та нові резервні активи

Після указу президента США Дональда Трампа у 2025 році про створення стратегічного резерву біткоїна приватні компанії, інвестиційні банки та науковці почали закликати великі центральні банки розглянути подібний крок. Кандидат Трампа на посаду голови Федеральної резервної системи Кевін Уорш раніше назвав біткоїн «новим золотом».

Китай та великі країни, що розвиваються, давно усвідомлюють ризики надмірної залежності від долара. Саме прагнення диверсифікації сприяло зростанню цін на золото — за рік вони піднялися приблизно на 65%. Якщо золото вже використовується для зменшення доларової залежності, постає питання: чому б не додати до резервів і біткоїн?

Політично нейтральний актив чи політичний інструмент?

Ідея не виглядає такою вже фантастичною. У світі, де зростає ризик конфліктів між великими державами, а Китай і Європа намагаються розбудувати незалежні платіжні системи для юаня та євро, біткоїн може здаватися політично нейтральною альтернативою.

Втім, парадоксально, що одним із найактивніших прихильників криптовалют нині виступає саме уряд США. Значну роль у цьому відіграє криптолобі, яке активно фінансує політичні кампанії. Вигоди від про-криптовалютної політики можуть отримати і представники родини Трампа.

Волатильність проти історії

Попри оптимізм прихильників, біткоїн залишається надзвичайно волатильним. Його ціна впала з понад $124 000 у жовтні 2025 року до менш ніж $65 000 нині, тоді як золото продовжує зростати. Деякі аналітики вважають, що довгострокова «підлога» біткоїна може перевищити $100 000, але для серйозних історичних прогнозів зазвичай потрібні щонайменше століття даних. Золото ж виконує роль грошового активу тисячоліттями.

Найбільш оптимістичні оцінки припускають, що капіталізація біткоїна могла б зрівнятися із золотом, яке оцінюють у $30−35 трлн. Оскільки обсяг емісії біткоїна обмежений 21 млн монет (93% вже видобуто), для досягнення такої оцінки його ціна мала б перевищити $1,5 млн за монету.

Аргументи скептиків

Чимало нобелівських лауреатів та фінансових експертів вважають поточну оцінку біткоїна спекулятивною, адже він не має внутрішньої вартості. У крайньому випадку його довгострокова ціна може прагнути до нуля.

Однак повний крах виглядає малоймовірним через роль криптовалют у тіньовій економіці, обсяг якої оцінюють більш ніж у $20 трлн. Якщо біткоїн обслуговуватиме хоча б чверть цього ринку, це може забезпечити щорічну транзакційну вартість близько $100 млрд, що теоретично виправдовує капіталізацію на рівні $1 трлн (приблизно $50 000 за монету).

Регулювання та майбутнє

Нині більшість криптотранзакцій припадає на стейблкоїни, прив’язані до долара. Проте з часом їх, ймовірно, регулюватимуть так само жорстко, як традиційні банківські інструменти, що зробить операції прозорими для регуляторів. У такому разі частина користувачів може повернутися до біткоїна.

Водночас масове поширення криптовалют може підірвати здатність урядів збирати податки — проблему, яку політикам доведеться вирішувати. Якщо провідні економіки запровадять жорсткі обмеження, навіть ціна $50 000 може стати нестійкою.

Чи стане біткоїн «новим золотом»?

Попри потенційні експерименти з диверсифікацією резервів, витіснити золото як головний захисний актив буде складно. Зрештою, «новим золотом» може залишитися саме золото.