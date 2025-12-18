Список мем-монет 2026 року: які меми живі та готові до зростання

Dogecoin , Shiba Inu , Bonk, Official Trump і Pepe мали чудові результати. Вони дали нам гроші, які змінили життя перших прихильників, і назавжди закріпили меми на карті. Але будьмо чесними — магія зникла. Графіки виглядають важкими, твіти — вимушеними, а більша частина енергії перейшла кудись свіжіше.

Вогник мемів не згас. Він просто перенісся!

Ось п'ять монет, які зараз здаються справді живими — ті, які люди тихо накопичують, поки старі імена сплять. Вони не ідеальні, вони не гарантовані, але в них знову є та рідкісна іскра: справжній сміх у Telegram, справжній обсяг на графіках і справжня віра в те, що наступний підйом ще попереду.

Короткий огляд (останні дані станом на 18 грудня 2025 року)

XYZVerse ($XYZ) — триває попередній продаж → ключові каталізатори: е-спорт ліга CS2, майбутній TGE, лістинг Tier-1 + партнерства у сфері спорту → очікуване зростання: 10−50 разів від ціни лістингу (високий ризик)

Ці п'ять монет виділяються серед тисяч мем-монет не без причини — кожна з них має чітку історію, зростаючу популярність і реалістичні шанси на серйозний прибуток у перші місяці 2026 року. Нижче ми детальніше розглянемо, чому кожна з них заслуговує на місце у вашому списку для спостереження.

XYZVerse ($XYZ): спортивні меми стають мейнстрімом

XYZVerse позиціонує себе як «G.O.A.T. блокчейну» — перший мем-токен, присвячений всім видам спорту, який об'єднує дегенів, фанатів кіберспорту та ентузіастів play-to-earn. Він підтримується спільнотою, проходить аудит та KYC, має дефляційну механіку та реальну корисність завдяки партнерствам.

Визначною особливістю є його флагманська CS2 League— перший крипто-турнір з Counter-Strike2, що поєднує блокчейн із змагальними іграми. Цей турнір із високими ставками включає:

10 команд в інтенсивних матчах 5 v 5 MR 12

Склади, що поєднують провідних KOL , засновників проектів та гравців спільноти (відібраних шляхом лотереї серед власників Access Pass )

Масивний призовий фонд: 500 000 USDT базовий + додаткові бонуси від продажу Access Pass та 5 000 000 токенів XYZ

Залучення фанатів: голосування за карти, прогнозування переможців для отримання винагород, колекціонування цифрових моментів/ NFT

Опції конфіденційності (масковане відтворення), заохочення спільного стримінгу та повна прозорість в ланцюжку

AccessPass (100 USDT) надає право голосу, можливість робити прогнози, участь у лотереї, ексклюзивні VOD та інше. З прогнозованою аудиторією понад 1 млн переглядів, ця ліга має перевірений вплив на блокчейні та позиціонує XYZVerse як піонера у поєднанні кіберспорту та криптовалюти.

Знімок ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: стадія попереднього продажу (поточна ~0,0001 дол. США, наступна стадія 0,000125 дол. США; цільова ціна лістингу 0,1 дол. США)

Ринкова капіталізація: Н/Д (до TGE)

Обсяг за 24 години: Н/Д

Загальний обсяг: 100 млрд

Запуск: TGE заплановано на другу половину 2025 року (триває попередній продаж із динамічним ціноутворенням)

Зануртеся у передпродаж

Xchatter створює ажіотаж навколо CS2 League, майбутніх лістингувань та спортивних партнерств. З біржами Tier-1, спалюванням та викупом, орієнтованим на дохід, у дорожній карті, перші учасники очікують на значне зростання після запуску в умовах бичачого ринку.

BullishDegen ($BULLISH): ставка вічного оптиміста

Створений на Solana, BullishDegen втілює непохитний дух дегенів своїм слоганом: «Ти заслуговуєш на Lambo». Це проста мем-монета, що обіцяє високий ризик і високу винагороду, без зайвих прикрас, крім ажіотажу, що створюється спільнотою, і фіксованого обсягу пропозиції. Запущена наприкінці 2024 року, вона пережила понад рік ринкового хаосу, що є рідкістю для мемів.

Знімок ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: 0,01532 дол.

Ринкова капіталізація: 15,32 млн доларів

Обсяг за 24 години: 2,06 млн доларів

В обігу/загальний обсяг: 1 млрд / 1 млрд

ATH / ATL : 0,05342 долара (30 листопада 2025 року) / 0,00009322 долара (2 жовтня 2025 року)

Власники: 25,04 тис.

Дізнайтеся більше на офіційному сайті або стежте за новинами на CoinMarketCap.

На Xнастрої залишаються напруженими через заклики до відродження на тлі більш широких ризикових рухів. Його низька капіталізація та виживання свідчать про сильну стійкість — ідеально для стрибка обсягу до 50 млн доларів на початку 2026 року.

Rekt ($REKT): перетворюючи втрати на легенди

Rekt перетворює болісні моменти криптовалюти на культурну потужність. Це більше ніж токен — це бренд, який отримує дохід від мистецтва, напоїв (розширення REKTEnergy) та співпраці. На Ethereum він може похвалитися заблокованою ліквідністю та реальним практичним застосуванням.

Знімок ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: 0,0000003109

Ринкова капіталізація: 87,03 млн доларів

Обсяг за 24 години: 582 тис. дол.

В обігу/загальний обсяг: 279,88 трлн / 420,69 трлн

ATH / ATL : 0,00001413 долара (8 серпня 2025 року) / 0,0000003109 долара (13 березня 2025 року)

Власники: 133,41 тис.

Відвідайте бренд-хаб або стежте за моніторингом на CoinMarketCap.

Спільнота на Xз нетерпінням чекає на роздрібний поштовх і механізми отримання доходу. Доведена стійкість позиціонує її для великих змін, оскільки «культурні монети» повернуться в 2026 році.

Pippin ($PIPPIN): Гобіт з високою прибутковістю

Pippinчерпає натхнення з хороброго хоббіта Толкіна для створення легкого мему Solana, підкреслюючи квести спільноти та вірусні меми. Він зріс завдяки лояльності та величезному обсягу, а також швидкому темпу розвитку.

Знімок ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: 0,4390 долара

Ринкова капіталізація: 439,03 млн доларів

Обсяг за 24 години: 54,25 млн доларів

В обігу/загальний обсяг: 999,99 млн / 999,99 млн

ATH / ATL : 0,5254 дол. (16 грудня 2025 р.) / 0,0002258 дол. (9 листопада 2024 р.)

Власники: 32,64 тис.

Приєднуйтесь до спільноти на pippin.love або перегляньте на CoinMarketCap.

X бики підкреслюють потенціал прориву та обсяг FOMO — ідеально підходить для швидкого прибутку, оскільки відродження мемів набирає обертів.

MemeCore ($M): революція мемів на рівні 1

MemeCore — це «майданчик для мемів 2.0», повний блокчейн рівня 1, який переходить від ажіотажу до участі через соціальний майнінг і культурні шари. Він винагороджує вплив, фінансує розробників і сприяє веселощам у web3 за допомогою інструментів для dApps і NFT.

Знімок ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: 1,68

Ринкова капіталізація: 2,08 млрд

Обсяг за 24 години: 15,35 млн

В обігу/загальний обсяг: 1,24 млрд / 5,31 млрд (максимум: 10 млрд)

ATH / ATL : 2,96 долара (18 вересня 2025 року) / 0,03524 долара (3 липня 2025 року)

Власники: 6,21 тис.

Створіть свою базу на memecore.com або відстежуйте на CoinMarketCap.

Оптимістичні настрої щодо X зосереджені на зростанні екосистеми, що поглинає розблокування — як основний ланцюг для мемів, він готовий до домінування.

Підсумовуючи, на початку 2026 року вони можуть стати переможцями, якщо біткойн стабілізується, а меми знову опиняться в центрі уваги. $XYZі $BULLISH для стрімкого зростання, $REKTі $PIPPIN для імпульсних ігор, $M для глибини екосистеми. Розумно вибирайте свою ставку — Lamboчекає, але так само і килим. Що ви виберете?