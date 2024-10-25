Solana зростає: як скористатися можливістю та заробити з програмою EARN від EXMO.com

Всього за 3 тижні з 3 по 22 жовтня криптовалюта solana зробила стрибок у ціні на цілих 22,3% — зі $136,93 до $167,59, 8,3% з яких вона додала тільки за останній тиждень. Крім того, згідно з даними аналітичної платформи TradingView, її загальне зростання у 2024 році на даний момент складає 52,7%.

Причини зростання solana та прогнози на майбутнє

По-перше, загальна вартість заблокованих активів (TVL) Solana, за даними аналітичної платформи DefiLlama, зросла на 328,3% у 2024 році. 21 жовтня вона сягнула вище позначки $6,4 млрд. Портал Cointelegraph повідомляє, що за цим показником мережа вже перевершила провідні протоколи першого рівня Ethereum та BNB Chain.

Зростання TVL відображає підвищений інтерес трейдерів до екосистеми DeFi Solana і показує, що мережа продовжує залучати нових користувачів завдяки нижчим транзакційним витратам. Це зокрема вигідно для запуску нових проєктів. Впевненість у платформі та довіра до неї підвищують ціну на її токен.

По-друге, Solana залучила велику кількість розробників — понад 2 500 активних щомісяця. Це повʼязано з розробкою нових децентралізованих додатків — dApps (які, як вже зазначалося вище, на Solana можна створювати порявняно швидше та дешевше), а також ажіотажем навколо створення мемів на платформі. За даними Cointelegraph на 21 жовтня їх було створено 610 штук! Нові проєкти підвищують попит на токени SOL, а їхня ціна зростає.

По-третє, на ціновому графіку SOL сформувався патерн «перевернута голова і плечі», який є сигналом розвороту тренду після локального спаду. Ця модель зазвичай реалізується після того, як ціна піднімається вище лінії «шиї», вказуючи на те, що корекція повністю завершилася.

20 жовтня ціна SOL піднялася вище лінії «шиї» на рівень $163, перетворивши його на підтримку. Якщо ціна утримається вище цієї позначки, це збільшить ймовірність прориву вище $180, а якщо і ця умова виконається, це приведе SOL до технічної мети на рівні $207.

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Позитивний тренд solana та сприятливі прогнози щодо її подальшого зростання — сигнал того, що зараз — найкращий час для заробітку на цій монеті.

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