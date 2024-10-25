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25 жовтня 2024, 8:50

Solana зростає: як скористатися можливістю та заробити з програмою EARN від EXMO.com

Всього за 3 тижні з 3 по 22 жовтня криптовалюта solana зробила стрибок у ціні на цілих 22,3% — зі $136,93 до $167,59, 8,3% з яких вона додала тільки за останній тиждень. Крім того, згідно з даними аналітичної платформи TradingView, її загальне зростання у 2024 році на даний момент складає 52,7%.

Причини зростання solana та прогнози на майбутнє

По-перше, загальна вартість заблокованих активів (TVL) Solana, за даними аналітичної платформи DefiLlama, зросла на 328,3% у 2024 році. 21 жовтня вона сягнула вище позначки $6,4 млрд. Портал Cointelegraph повідомляє, що за цим показником мережа вже перевершила провідні протоколи першого рівня Ethereum та BNB Chain.

Зростання TVL відображає підвищений інтерес трейдерів до екосистеми DeFi Solana і показує, що мережа продовжує залучати нових користувачів завдяки нижчим транзакційним витратам. Це зокрема вигідно для запуску нових проєктів. Впевненість у платформі та довіра до неї підвищують ціну на її токен.

По-друге, Solana залучила велику кількість розробників — понад 2 500 активних щомісяця. Це повʼязано з розробкою нових децентралізованих додатків — dApps (які, як вже зазначалося вище, на Solana можна створювати порявняно швидше та дешевше), а також ажіотажем навколо створення мемів на платформі. За даними Cointelegraph на 21 жовтня їх було створено 610 штук! Нові проєкти підвищують попит на токени SOL, а їхня ціна зростає.

По-третє, на ціновому графіку SOL сформувався патерн «перевернута голова і плечі», який є сигналом розвороту тренду після локального спаду. Ця модель зазвичай реалізується після того, як ціна піднімається вище лінії «шиї», вказуючи на те, що корекція повністю завершилася.

20 жовтня ціна SOL піднялася вище лінії «шиї» на рівень $163, перетворивши його на підтримку. Якщо ціна утримається вище цієї позначки, це збільшить ймовірність прориву вище $180, а якщо і ця умова виконається, це приведе SOL до технічної мети на рівні $207.

Як заробляти на SOL у програмі EARN від EXMO.com?

Позитивний тренд solana та сприятливі прогнози щодо її подальшого зростання — сигнал того, що зараз — найкращий час для заробітку на цій монеті.

Заробляти можна активно, торгуючи криптовалютою на крипторинку, а також пасивно — просто зберігаючи токени у своєму гаманці та отримуючи винагороди за це. EARN від EXMO.com створений саме для пасивного заробітку і підійде навіть для тих, хто тільки починає свій шлях у криптовалюті.

Наразі у програмі EARN на SOL можна заробляти до 6% на рік та оформлювати підписки на 30, 60, 90 та 180 днів. Чим довший термін підписки, тим більша сума винагороди! А якщо мати на балансі EXM — нативні токени платформи EXMO.com — можна оформити преміумні підписки Standard та Advanced з покращеними умовами.

Долучитися до програми та почати заробляти дуже просто:

  1. Створіть акаунт на EXMO.com.

  2. Купіть або переведіть на баланс трохи SOL (підписку можна оформлювати на суму від 1 SOL).

  3. Перейдіть на сторінку EARN, виберіть SOL зі списку валют, тип та термін підписки.

  4. Прочитайте та погодьтеся з Угодою EXMO.com та почніть підписку.

Кошти заморозяться на вашому балансі на обраний період, а після його закінчення ви отримаєте початкову суму та винагороди.

Дійте — заробляйте на найперспективніших монетах у програмі EARN від EXMO.com.

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