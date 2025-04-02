Історично склалося так, що після періодів високого накопичення та корекції на криптовалютному ринку починаються масові «бичачі пробіги». Але завдяки таким основним факторам, як падіння курсу біткойна вдвічі, інституційне впровадження та поява криптовалютних проектів на основі штучного інтелекту, таких як Dawgz AI ($DAGZ ), цей наступний цикл змінює індустрію так, як ніколи раніше не було. Однак багато хто вважає, що цей бичачий ривок може бути найбільш вибухонебезпечним з усіх можливих. Які, однак, причини цього можливого підйому? Давайте розберемося в цьому далі.

Що викликає криптовалютний «бичачий ривок»?

Перш ніж заглиблюватися в те, що робить цей цикл унікальним, необхідно зрозуміти основні сили, що лежать в основі цього циклу.

Зменшення курсу біткоїна вдвічі: Кожні чотири роки кількість нових біткоїнів, які виходять на ринок, скорочується вдвічі.

Інституційне прийняття: На ринок криптовалют виходять все більш авторитетні фінансові установи.

Регуляторна ясність: Інвестори тепер можуть входити в галузь з більшою впевненістю, оскільки уряди по всьому світу приймають більш прозоре криптовалютне законодавство.

Технологічний розвиток: Сектор розвивається завдяки розробкам у сфері блокчейну, штучного інтелекту, таким як інновації Dawgz AI у світі криптовалют, і DeFi.

FOMO для роздрібних інвесторів: Коли ціни починають зростати, висвітлення в засобах масової інформації стрімко зростає, а нові інвестори виходять на ринок, прискорюючи висхідний тренд.

Чому наступний «бичачий» ривок може стати найбільшим за всю історію

1. Вдвічі менший курс біткоїна створить передумови

На даний момент ми знаємо, що цього року стимули для майнінгу біткоїна будуть скорочені через падіння курсу вдвічі. У минулому падіння курсу вдвічі передувало значному зростанню цін, оскільки зростаючий попит задовольнявся за рахунок зменшення пропозиції. На думку деяких оглядачів, біткоїн може досягти нового історичного максимуму, що відкриє шлях до повномасштабного «бичачого» ринку.

2. Інституційні інвестори йдуть ва-банк

Мільярди доларів нової ліквідності приносять у світ крипторинку великі фінансові компанії. Оскільки такого обсягу інституційних інвестицій ніколи раніше не спостерігалося, ціни можуть зазнати нечуваного раніше тиску, спрямованого на зростання.

3. Криптопроекти на основі штучного інтелекту стануть лідерами

Взаємозв'язок між блокчейном і штучним інтелектом — одна з найпопулярніших тем цього циклу. Dawgz AI ($DAGZ) та інші криптовалютні проекти зі штучним інтелектом стають все більш популярними, оскільки вони поєднують децентралізовані технології та штучний інтелект. Dawgz AI позиціонує себе як головного учасника майбутнього «бичачого бігу», використовуючи технології, керовані штучним інтелектом, для покращення залучення користувачів та аналізу ринку.

4. Ethereum та рішення для масштабування другого рівня набирають обертів

Незважаючи на те, що високі тарифи на газ стали стримуючим фактором для клієнтів, Ethereum все ще залишається найпопулярнішою платформою для смарт-контрактів. Методи 2-го рівня, які покращують масштабованість і значно знижують транзакційні витрати, включають Arbitrum, Optimism і zk-rollups. Очікується, що цінність всієї екосистеми Ethereum буде зростати в міру її впровадження.

5. Роздрібне впровадження буде стрімко зростати

Через популярність таких зручних для користувача програм, як PayPal і Robinhood, більше людей, ніж будь-коли раніше, інвестують у криптовалюту. Криптовалюта стає популярним класом активів, оскільки молоде покоління сприймає мемові валюти та децентралізовані фінанси (DeFi).

Чого очікувати в наступному «бичачому» тренді

На думку деяких аналітиків , очікується, що біткойн досягне нових висот, можливо, перевищивши позначку в $100 тис.

Токени зі штучним інтелектом прийдуть на зміну: Такі ініціативи, як Dawgz AI ($DAGZ), можуть принести значні прибутки.

Відродження DeFi: Спираючись на попередні моделі, нові ініціативи підвищать доступність децентралізованих фінансів.

NFT та ігрові токени відродяться: Ініціативи «грай-заробляй» (P2E) та метамережа привернуть більше уваги.

Регуляторний прогрес: Інвестиції в криптовалюту стануть безпечнішими і привабливішими для установ завдяки більш чіткому регулюванню.

Висновок: Приготуйтеся до найбільшого криптовалютного буму

З огляду на все вищесказане, всі ознаки вказують на те, що наступне зростання криптовалют може стати найбільш вибухонебезпечним в історії, і інвестори прагнуть капіталізувати цей імпульс. Однією з криптовалют, яка може змінити правила гри, оскільки ринок готовий до наступного значного ралі, є Dawgz AI ($DAGZ). Завдяки особливому поєднанню технології блокчейн, штучного інтелекту та популярності мемів, $DAGZ привернула увагу інвесторів, які шукають перспективи високих темпів зростання. Dawgz AI має сильну позицію, щоб отримати вигоду з потенціалу історично високих прибутків під час наступного «бичачого» зростання. Важливими факторами його успіху можуть стати потужна підтримка спільноти та середовище на основі ШІ.

Розділ поширених запитань

Коли очікувати наступного криптовалютного «бичачого бігу»?

Очікується, що наступний криптовалютний бум розпочнеться у 2024 або 2025 році, що буде зумовлено такими основними факторами, як падіння курсу біткойна вдвічі, інституційне визнання та поява підприємств, що працюють на основі штучного інтелекту. Dawgz AI ($DAGZ), монета-мем на основі Ethereum зі штучним інтелектом, яка набирає популярність, випереджаючи ринковий сплеск, є одним з яскравих прикладів у цій галузі. Dawgz AI відіграватиме значну роль у цьому циклі, оскільки штучний інтелект продовжує трансформувати криптовалютну екосистему.

Яку криптовалюту купувати для наступного «бичачого» ривка?

З наближенням наступного криптовалютного «бичачого» циклу одним з провідних конкурентів є Dawgz AI ($DAGZ). Ця монета-мем на основі Ethereum зі штучним інтелектом є унікальним проектом у швидкозмінній криптовалютній сфері, оскільки поєднує в собі технологію блокчейну та штучний інтелект. Dawgz AI має сильну позицію, щоб отримати вигоду від майбутньої хвилі зростання завдяки своїм знанням індустрії на основі штучного інтелекту, залученню спільноти та привабливості мемової валюти. $DAGZ — хороша ставка на наступний «бичачий» ривок, оскільки він може зазнати значного прийняття і цінових стрибків, оскільки інституційні інвестиції зростають, а ініціативи в галузі ШІ набирають обертів.

Яка криптовалюта можливо дасть 1000x у 2025 році?

Dawgz AI ($DAGZ) позиціонується як відмінний кандидат на експоненціальний розвиток у 2025 році, навіть якщо ніхто не може гарантувати 1000-кратний прибуток. $DAGZ є унікальною ініціативою у світі криптовалют, оскільки це мем-монета на основі Ethereum, яка поєднує в собі інновації блокчейну, штучний інтелект та вірусну культуру мемів. Dawgz AI може отримати широке розповсюдження в міру того, як токени, керовані штучним інтелектом, набиратимуть популярність, а інституційні інвестиції зростатимуть, що може призвести до значних прибутків для ранніх інвесторів.

Яка криптовалюта вартістю менше $1 можливо вибухне?

Dawgz AI ($DAGZ) — одна з найперспективніших криптовалют вартістю до 1 долара, яка має потенціал злетіти в майбутньому бичачому тренді. $DAGZ — це мем-монета на основі Ethereum, яка поєднує в собі передовий потенціал штучного інтелекту та вірусну привабливість мем-токенів.