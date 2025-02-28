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28 лютого 2025, 13:30

Shiba Inu втрачає популярність? Зустрічайте мем-монету, що хоче зростання

В той час, як динаміка Shiba Inu сповільнюється, на сцені з'являється нова монета-мем зі сміливими обіцянками. Цей новий цифровий токен має потенціал злетіти на вражаючі відсотки. Чи може він стати наступною великою сенсацією у світі криптовалют? У цій статті ви дізнаєтесь подробиці про цього зростаючого претендента.

В той час, як динаміка Shiba Inu сповільнюється, на сцені з'являється нова монета-мем зі сміливими обіцянками.

$XYZ націлений на зростання, розблокувавши статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) приніс абсолютно нову концепцію в нішу меммекоінів, поєднавши азарт спорту з енергією криптовалют, що швидко рухається. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект виходить за рамки простого токена — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Завдяки сміливому баченню Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне вийти за рамки середньостатистичної монети-мема. І люди це помічають — нещодавно він отримав титул «Кращий новий мем-проект».

Що відрізняє $XYZ від інших? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чітку дорожню карту і віддану спільноту, орієнтовану на довгострокове зростання.

Підживлюваний спортивним менталітетом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим розтрощити конкурентів. $XYZ знаходиться на шляху до п'єдесталу переможців, щоб стати почесним знаком для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить прибуток ще до виходу на ринок

Триває попередній продаж $XYZ, який надає доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом.

Стартова ціна: $0.0001

Ціна зараз: $0.0025

Наступний етап: $0.003333

Фінальна мета нокауту: $0.1

Від запуску до події генерації токенів, $XYZ націлений на приголомшливий сплеск!

Якщо ви не в грі, то ви вилетіли. Попередній продаж $XYZ вже проривається крізь етапи зі швидкістю нокаутуючого удару чемпіона.

Приєднуйтесь до передпродажу $XYZ зараз і побачите, як ваші копійки перетворяться на мільйони!

Shiba Inu: Мемекоїн з великими амбіціями на Ethereum

Shiba Inu (SHIB) — це більше, ніж мем; це криптовалюта, яка почалася як жартівливий натяк на Dogecoin, але виросла з серйозними цілями. Запущена в серпні 2020 року анонімним Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, використовуючи його величезну екосистему. Спочатку було створено один квадрильйон токенів, половину з яких надіслали співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Він пожертвував значну частину до Індійського криптовалютного фонду допомоги жертвам Covid і спалив 40% від загального обсягу, підвищивши популярність SHIB і продемонструвавши прихильність до суспільних справ.

Особливістю SHIB є використання Ethereum, що дозволяє реалізовувати такі проекти, як ShibaSwap, децентралізована біржа. Плани щодо створення платформи NFT та системи управління під управлінням DAO підкреслюють її потенціал для реальної корисності. На сучасному ринку увагу привертають мемекоіни, але технологічна основа SHIB дає йому перевагу над іншими, такими як Dogecoin, який не має сумісності з Ethereum. Оскільки світ криптовалют розвивається, фокус SHIB на децентралізованих додатках та управлінні спільнотою може зробити його привабливим варіантом для тих, хто шукає щось більше, ніж просто хайп.

Висновок

Хоча SHIB залишається сильним, XYZVerse (XYZ) унікально поєднує спорт і меми, маючи на меті зростання на бичачому ринку в 2025 році.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут

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