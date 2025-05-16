Пропустили PEPE? Ось наступне покоління мем-токенів, варто звернути увагу

Криптовалютний ринок вирує від хвилювання. Нові мем-токенів мають потенціал перетворити невеликі інвестиції на величезні прибутки. Після вибухового зростання PEPE багато хто шукає наступну велику річ. Серед цих багатообіцяючих токенів виділяється Codename:Pepe crypto, що поєднує гумор та штучний інтелект для отримання неймовірних прибутків.

Криптовалюта Codename:Pepe обіцяє позбутися фальшивих агентів штучного інтелекту в криптопросторі. На відміну від інших, цей проєкт зосереджений на реальному, прибутковому інтелекті. Він пропонує автоматизовану торгівлю та ексклюзивні стратегії для збільшення прибутку. Сильна спільнота може вивести його на великі висоти, повторивши успіх оригінальної монети PEPE. Слідкуйте за розвитком цього нового покоління мем-токенів.

Codename:Pepe розкриває справжній інтелект для максимального прибутку

Криптовалютний підземний світ заполонили фальшиві агенти штучного інтелекту — сумнівні оператори, які обіцяють «інтелект нового покоління», але ледь перевершують тостер. Ця нісенітниця закінчується сьогодні.

Codename:Pepe прийшов, щоб викрити фальшивих агентів штучного інтелекту. Цей надзвичайний таємний агент не прикидається, а дійсно робить щось корисне: допомагає вам заробляти гроші в хаотичному джунглях мем-монет. Codename:Pepe має місію масового веселощів (і, звичайно, смішних прибутків).

Секретна інформація: справжня особистість Codename:Pepe

Тримайте це в таємниці: Codename:Pepe — це переодягнений Пепе. Створений за зразком легендарної монети PEPE, яка злетіла майже на 22 000%, цей таємний агент має ті самі амбіції. Чи вдасться йому? Це залежить від його спільноти.

Ваша директива: забезпечте собі місце в місії Codename:Pepe

На відміну від проектів, що фінансуються венчурним капіталом, Codename:Pepe підтримується людьми. Чим більша підтримка, тим вище він підніметься. Ось чому він обрав стратегію попереднього продажу, орієнтовану на спільноту, з розумним планом:

Вхідна ціна на першому етапі: 0,003333333 долара (бо три — щасливе число)

Ціна на останньому етапі: 0,151515152 долара (бо круглі цифри нудні)

Знижка на першому етапі: 98%Переклад: купуйте раніше, платіть менше.

Пояснення місії Codename:Pepe

Codename:Pepe планує використовувати силу штучного інтелекту, щоб вистежувати найприбутковіші мем-монети, передбачати ринкові тенденції та надавати ексклюзивні торгові сигнали на основі штучного інтелекту до того, як почнеться FOMO.

Окрім розумного аналізу, цей геніальний агент також буде торгувати за вас за допомогою повністю автоматизованого AI-трейдера,перетворюючи ці сигнали на солодкі прибутки.

Кожен великий агент потребує підтримки елітної організації. Саме тут на допомогу приходить $AGNT. Володіння $AGNT відкриває членство в надсекретній DAO, де оперативники (інвестори) отримують доступ до секретних стратегій, інсайдерської аналітики та можливості голосувати за місії з високими ставками. Володіння $AGNT відкриває:

Членство в надсекретній DAO

Доступ до секретних стратегій

Інсайдерська аналітика

Можливість голосувати за місії з високими ставками

Прибуток від спільного фонду DAO буде розподілений між тими, хто вклав свої $AGNT, гарантуючи, що вигода від торгівлі дістанеться найвідданішим агентам.

Надсекретна токеноміка (без хитрощів)

Це операція, орієнтована на спільноту, тому 25% від загального обсягу токенів виділяється на стейкінг та винагороди.

Codename:Pepe не розкидає токени, як конфетті. Обсяг випуску обмежений 5 мільярдами, що гарантує відсутність несподіваних інфляційних бомб.

Якщо розібрати токеноміку детальніше, то лише 20% від загального обсягу виділяється на попередній продаж. Пропозиція за зниженою ціною обмежена.

Остаточні замовлення: вкладіть капітал і забезпечте собі $AGNT вже зараз

Це ваш шанс приєднатися до найбезглуздішої, але найприбутковішої місії в світі криптовалют. Найкращі місця дістануться найшвидшим. Не будьте тим, хто «жалкував, що не встиг вчасно».

Місія визначена. Передпродаж розпочато. Ви з нами, чи дозволите перемогти фейкам AI?

Купуйте Codename:Pepe ($AGNT) раніше, щоб отримати більшу знижку

Pepe Coin: жаба-мем, що завойовує криптовалюту

На початку 2000-х років мультиплікаційна жаба Пепе, створена Меттом Фурі, стала сенсацією в Інтернеті. Цей улюблений мем тепер перескочив у світ криптовалюти з PEPE, дефляційною мем-монетою, створеною на стандарті Ethereum ERC-20. Завдяки простоті та веселості PEPE привернув увагу великої спільноти ентузіастів.

Місія PEPE проста і складається з трьох етапів: мем, вібрація і HODL, а також завоювання мемів. На відміну від проектів, що обіцяють високі цілі, PEPE залишається вірним своїм мем-корінням. Обмежена кількість токенів у 420,69 трлн означає, що ціна залежить виключно від настроїв ринку та активності спільноти.

З моменту запуску PEPE зазнав значних коливань ціни. У травні 2023 року він досяг вражаючих максимумів, але потім відбулося різке коригування, оскільки перші інвестори почали фіксувати прибуток. Така волатильність є типовою для мем-монет, де значну роль відіграють ажіотаж і активність спільноти.

Монета стикається з конкуренцією з боку таких відомих мем-монет, як Dogecoin і Shiba Inu. Однак завдяки постійній підтримці спільноти та креативному маркетингу PEPE має потенціал, щоб залишатися актуальним. Його майбутнє зростання залежить від збереження динаміки та залучення нових покупців.

Хоча прогнозувати довгострокові ціни складно, аналітики пропонують різні прогнози на основі технічних показників. Деякі вважають, що PEPE продовжить зростати з можливістю встановлення нових рекордів, а інші застерігають про потенційні спади. Зрештою, шлях PEPE демонструє силу інтернет-культури, що перетинається з ентузіазмом до криптовалют.

Висновок

Недавній сплеск популярності таких монет, як PEPE, привернув увагу багатьох членів криптоспільноти. Однак їхній короткостроковий потенціал може бути обмеженим порівняно з новими можливостями.

Криптовалюта Codename:Pepe виділяється тим, що пропонує реальну інтелектуальну підтримку для навігації на ринку мем-монет з метою отримання максимального прибутку. Використовуючи штучний інтелект для аналізу тенденцій і надання торгових сигналів, вона позиціонує себе як унікальний гравець з багатообіцяючими перспективами.

Дізнайтеся більше про криптовалюту Codename:Pepe тут:

Codename:Pepe ($AGNT) Веб-сайт