Прогноз XRP: кит із $140 мільйонами очікує зростання XYZVerse

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 січня 2025, 8:50

Прогноз XRP: кит із $140 мільйонами очікує зростання XYZVerse

Впливовий власник XRP із активами на суму $140 мільйонів робить гучні заяви: XRP може досягти $9 до 2025 року. Тим часом XYZVerse викликає ажіотаж із прогнозами про вибухове зростання на 65,000%. Ці сміливі прогнози привертають увагу та викликають зацікавленість щодо майбутніх перспектив цих криптовалют.

Впливовий власник XRP із активами на суму $140 мільйонів робить гучні заяви: XRP може досягти $9 до 2025 року.

Станьте чемпіоном із XYZ: новий важковаговик серед мемкоїнів

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаАвтоматически созданное описание

Фанати в захваті! XYZ виходить на криптовалютний ринг, завдаючи ударів по слабким монетам, даремним фермерським проєктам і шахрайським схемам. Як справжній чемпіон, цей перший спортивний мемкоїн упевнено долає ведмежий ринок і не показує жодних ознак уповільнення. Із потенціалом зростання у 75 разів XYZ готовий залишити позаду мемкоїни 2024 року, такі як BOME та WIF.

💰 Володійте полем, заробляйте, поки інші грають 💰
XYZ створює ідеальну платформу для розваг із відзначеною нагородами екосистемою XYZVerse, яку визнано найкращим новим мемкоїн-проєктом. Унікальна концепція об'єднує азарт спорту та енергію мем-культури. Із планами на створення dApps для розваг XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів до активних дій.

Згадайте, як Polymarket досяг обороту в $1 мільярд під час ставок на президентські вибори в США. XYZ готується перевершити цей успіх у GameFi-секторі, надаючи власникам можливість заробити на поєднанні мемкоїнів, спортивного азарту та масового криптоприйняття.

Изображение выглядит как часы, снимок экранаАвтоматически созданное описание

💥 Пропустили суперцикл мемкоїнів? 💥
Завдяки зростаючому сегменту ставок XYZ готовий стати королем мемкоїнів. Злети BOME на 5,000% і WIF на 1,000% залишилися в минулому, адже XYZ планує зростання на 7,400% від поточної ціни до моменту генерації токенів. Почніть раніше, щоб зайняти своє місце — XYZ готовий встановлювати нові рекорди!

🥇 Об'єднуючи спільноту, досягаючи перемоги 🥇
XYZVerse стане MVP цього бичачого циклу, передаючи управління екосистемою активним учасникам. Найвідданіші користувачі отримають airdrop токенів XYZ як подяку. Із міцною економікою токенів і планами на лістинг на CEX/DEX XYZ готовий до чемпіонського успіху, забезпечуючи стабільний дохід і спалювання токенів для підтримання високої ціни та процвітаючої спільноти.

Пресейл XYZ вже запущено — не пропустіть шанс заробити на 9,900% приросту! <<<

JasmyCoin (JASMY)

JasmyCoin (JASMY), розроблений токійською корпорацією Jasmy, допомагає людям взяти контроль над своїми даними в світі, де все взаємопов'язане. Платформа забезпечує безпечне зберігання та управління даними. В епоху, коли конфіденційність цінується дедалі більше, JASMY виділяється як проєкт, орієнтований на автономію користувачів і захист інформації.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 — новий мемкоїн, який поєднує в собі гумор та амбіції. Він символізує силу колективної віри інтернет-спільнот. В епоху популярності мемкоїнів SPX6900 має потенціал стати новим трендом.

Hashflow (HFT)

Hashflow — децентралізована біржа-агрегатор, що надає глибоку ліквідність і можливість кросчейн-обміну токенами. Підтримка великих інвесторів і досвідченої команди робить Hashflow привабливим проєктом у світі криптоторгівлі.

Ethena (ENA)

Ethena представляє ENA — синтетичний долар на базі Ethereum, який забезпечує доступ до фінансових інструментів без участі традиційних банків. ENA може привернути увагу тих, хто шукає стабільність та інновації в криптофінансах.

JASMY, SPX, HFT і ENA демонструють перспективи, але XYZVerse (XYZ) виділяється як спортивний мемкоїн, що об'єднує фанатів і націлений на масове зростання та успіх, керований спільнотою, у бичачому ралі 2025 року.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XY

Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами