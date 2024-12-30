Пресейл Dogen на $4 млн привернув увагу китів Ethereum

Dogen привернув увагу крипторинку, зібравши $4 мільйони на своєму нещодавньому пресейлі. Це значне досягнення привернуло увагу великих інвесторів з спільноти Ethereum . Ці впливові гравці, яких часто називають китами, з нетерпінням спостерігають за подіями. Що в Dogen так зацікавило цих інвесторів?

DOGEN: перший меметокен для альфа-самців, які вимагають найкращого

Розкрийте свого внутрішнього альфу з DOGEN, меметокеном, створеним для тих, хто хоче жити красивим життям. DOGEN — це альфа-собака, яка ніколи не упустить шанс виграти. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні автомобілі, купи грошей і красивих жінок — ось він, стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL як бос, покори ринок 💎

Готові жити як Alpha DOGEN і насолоджуватися кращими речами в житті? DOGEN готується до зльоту на 700% до кінця пресейлу — і це тільки початок. З DOGEN ви можете розраховувати на потенційну тисяче- і навіть десятки тисяч відсотків прибутку, адже меметокени стають головною тенденцією в цьому сезоні альткойнів.

Чим раніше ви вступите, тим більше виграєте! Це угода, якою будуть заздрити всі, а ви опинитеся серед переможців.

⚡️ Пропустили ріст WIF, Popcat або Ponke? ⚡️

DOGEN — це новий песик на полі меметокенів Solana поряд з BONK, WIF і Popcat, які показали неймовірний ріст на 1000%. Зараз недооцінений, DOGEN готовий вивести цю крипто-історію на новий рівень, можливо, встановивши рекорди на цьому бичачому ринку.

🎉 Орієнтований на спільноту і реальну цінність 🎉

DOGEN — це не просто короткочасний хайп, це зростаючий рух. Команда DOGEN сфокусована на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше і готові домінувати на ринку. Цей токен пропонує реальну цінність, починаючи від захоплюючих кампаній і закінчуючи ексклюзивними привілеями для ранніх учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось довготривалого.

Багаторівнева реферальна програма DOGEN — це справжній драйв: ви отримуєте 7% з кожного токена, який купують ваші прямі реферали (1-й рівень), використовуючи ваш реферальний код. І на цьому не закінчуються нагороди — ви можете збільшувати свої прибутки, коли ваші реферали приведуть ще більше користувачів.

Тримайте DOGEN і нехай інші заздрять вам! Приєднуйтесь до армії Dogen вже сьогодні і підкорюйте криптовалютний світ! 🚀

Ethereum: провідний блокчейн Proof-of-Stake з зростаючим потенціалом

Ethereum — це блокчейн Proof-of-Stake, відомий своїми смарт-контрактами та широким спектром децентралізованих додатків. Він підтримує децентралізовані фінанси і використовує рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon, для підвищення ефективності транзакцій. Ethereum представив токени ERC-20, які використовуються в різних додатках, але для транзакцій все одно потрібен ETH для оплати комісії за газ. З моменту свого запуску в 2015 році Віталіком Бутеріним, Ethereum пройшов еволюцію, перейшовши на Proof-of-Stake з Merge у 2022 році. Майбутня фаза шардингу спрямована на покращення масштабованості та зниження витрат. Ефір (ETH) залишається центральним елементом, забезпечуючи транзакції та винагороджуючи стейкерів. На основі історичних рухів цін і циклів халвінгу BTC, прогнози цін для Ethereum передбачають потенційне зростання. Ці зміни можуть зробити Ethereum привабливим у поточному ринковому циклі.

Висновок

З огляду на те, що бичачий ринок вже розпочався, DOGEN виділяється як токен для тих, хто прагне до розкоші та успіху. У той час як монети, як ETH, пропонують менше короткострокового потенціалу, DOGEN обіцяє високий ріст, з прогнозованим збільшенням на 700% до кінця пресейлу та потенціалом отримання тисячі відсотків прибутку. Слідуючи шляху токенів, таких як BONK і Popcat, DOGEN створює спільноту лідерів ринку і пропонує реальні переваги для ранніх учасників.

Сайт: Dogen crypto