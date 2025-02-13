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13 лютого 2025, 13:30

Polkadot та Polygon продовжують низхідний тренд, XYZVerse викликає ажіотаж

Поки такі відомі криптовалюти, як Polkadot і Polygon, стикаються зі зниженням цін, новий гравець ринку привертає увагу, зібравши вражаючі $7 мільйонів на пресейлі. XYZVerse став несподіваним успіхом, викликавши хвилю обговорень у криптоспільноті. Чи може це стати сигналом зміни тенденцій у криптоіндустрії? Деталі цієї події дійсно заслуговують на увагу.

Поки такі відомі криптовалюти, як Polkadot і Polygon, стикаються зі зниженням цін, новий гравець ринку привертає увагу, зібравши вражаючі $7 мільйонів на пресейлі.

XYZ: Наступний чемпіон серед мемкоїнів, готовий домінувати у 2025 році

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Гра розпочалася, і XYZ готовий встановити рекорди прибутковості з неймовірним зростанням! Цей сенсаційний спортивний мемкоїн обіцяє стати головною подією 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і фанатів спорту.

XYZ стрімко рухається вперед, залишаючи позаду таких конкурентів, як BOME та WIF. З потенціалом можливого приголомшливого зростання на 7 400%, XYZ готується завоювати корону мемкоїнів у майбутньому бичачому ринку 2025 року!

💸 Правила гри прості — заробляйте разом із XYZ! 💸

XYZ є центральним елементом екосистеми XYZVerse — інноваційного проєкту мемкоїнів, який об'єднує азарт спортивних подій із криптокультурою. Цей проєкт створений для справжніх фанатів, які хочуть стати частиною чогось грандіозного.

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Згадайте торговий обсяг Polymarket на $1 мільярд під час виборів у США — тепер уявіть це в рази більше завдяки XYZVerse! Із мільйонами спортивних беттерів, які готові приєднатися до гри, можливості для ранніх інвесторів у XYZ просто величезні!

XYZ наразі недооцінений, а з майбутніми лістингами на провідних біржах учасники пресейлу можуть розраховувати на можливий колосальний прибуток.

🔹 Станьте частиною історії 2025 року — XYZ чекає на вас! 🔹

Polkadot (DOT)

За останній тиждень Polkadot (DOT) показав незначне зростання на 1,69%, торгуючись у діапазоні $3,95 — $5,43. Однак за останній місяць монета втратила 27,30% вартості. Незважаючи на це, якщо розглядати піврічний період, DOT додав 12,88%, що вказує на можливе відновлення.

Наразі ціна DOT коливається близько 10-денної та 100-денної ковзної середньої, які знаходяться в районі $4,80, що сигналізує про фазу консолідації.

🔹 Технічні індикатори:

  • Індекс відносної сили (RSI): 44,61 (нейтральний рівень)

  • Стохастик: 35,26 (не вказує на перепроданість)

  • MACD: -0,0353 (можлива зміна тренду)

Якщо Polkadot прорве рівень опору в $6,10, наступна ціль — $7,58 (потенційне зростання на 28%). У разі зниження найближча підтримка знаходиться на рівні $3,14, а при подальшому падінні — $1,66 (потенційне зниження на 47%). Трейдери уважно стежать за цими рівнями, щоб оцінити подальший рух DOT.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

Цього тижня POL (ex-MATIC) знизився на 1,28%, продовжуючи загальне падіння в 31,45% за місяць. За останні шість місяців криптовалюта втратила 18,61%. Наразі POL торгується в діапазоні $0,2495 — $0,3518.

🔹 Технічні індикатори:

  • RSI: 46,64 (сигналізує про нейтральну зону)

  • MACD: -0,00175 (незначний ведмежий тренд)

  • Стохастик: 42,75 (можливий потенціал для зростання)

Якщо POL перевищить рівень опору $0,3999, наступна ціль — $0,5022, що принесе прибуток у 14% та 43% відповідно. Якщо ж ціна впаде нижче $0,1953, наступна зона підтримки знаходиться на $0,093, що може означати значне зниження.

Ковзні середні за 10 та 100 днів знаходяться поруч із поточною ціною, що свідчить про консолідацію ринку. Трейдери уважно спостерігають за цими рівнями, щоб визначити подальший рух POL.

Висновок

Хоча DOT і POL залишаються сильними проєктами, XYZVerse (XYZ) пропонує унікальний підхід у світі мемкоїнів, поєднуючи спорт та криптокультуру. З метою зростання XYZ стає одним із найбільш перспективних активів у поточному бичачому ринку.

📢 Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

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