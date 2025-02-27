Поки AVAX, LINK, DOT і POL коливаються, ця крипта набирає обертів

У той час як кілька відомих криптовалют переживають нестабільні часи, один перспективний токен іде проти тренду, стабільно збільшуючи свою вартість. Поки такі монети, як AVAX, LINK, DOT і POL, зазнають коливань, цей примітний криптоактив впевнено піднімається в рейтингах. Чим він виділяється на тлі турбулентного ринку? Дізнайтеся, які чинники сприяють його безперервному зростанню і чому він привертає увагу інвесторів.

XYZVerse задає новий тренд — чи стане він наступним супермем-коїном?

📢 Ажіотаж навколо XYZVerse — це реальність. Як перший мем-коїн, пов'язаний зі спортивною індустрією, він привертає увагу як фанатів спорту, так і криптоентузіастів, створюючи унікальний проєкт, який стрімко набирає популярності. Завдяки потужному передпродажу і залученій аудиторії багато інвесторів уже розглядають проєкт як майбутнє джерело значних прибутків.

Це не просто мем-коїн

🚀 На відміну від безлічі інших мем-коїнів, які підлаштовуються під тренди без особливої цінності, XYZVerse створює новий тренд. Він об'єднує спортивний азарт і вірусну мем-культуру, що вже приносить плоди.

💰 Передпродаж просувається стрімко — ранні інвестори встигли зафіксувати токени за мінімальними цінами, і, судячи з прогнозів, їхня вартість може значно зрости.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит величезний. Ціна токена зросла з $0.0001 (на 1 етапі) до $0.002 (на 10 етапі), водночас уже зібрано понад 90% від мети в $7.5 млн.

📈 Інвестори, які увійшли на ранніх етапах, отримали величезну знижку, і цільова ціна передпродажу — $0.1 — змушує багатьох звернути увагу на проєкт.

⏳ Ще є час увійти до завершення передпродажу!

Бичачий настрій на $XYZ

💎 XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де 95% учасників голосування висловили сильний бичачий настрій щодо токена $XYZ.

🌟 Проєкт також помітили великі крипто-інфлюенсери. DanjoCapitalMaster, у якого майже 800 000 підписників, нещодавно назвав XYZVerse «moonshot-можливістю».

🔹 Звісно, у криптовалюті немає гарантій, але ентузіазм навколо проєкту не викликає сумнівів.

💡 XYZVerse — це більше, ніж хайп.

🛠 Продумана токеноміка спрямована на довгострокову стійкість:

15% виділено на ліквідність для формування міцної ринкової бази.

10% призначено для ейрдропів і бонусів — нагородження активних учасників спільноти.

17.13% зарезервовано для спалювання токенів, що знижуватиме їхню кількість в обігу та збільшуватиме попит.

📢 Цей проєкт орієнтований на спільноту і має амбітні плани.

🏆 Нещодавно запущено програму амбасадорів, у рамках якої користувачі можуть заробити безкоштовні токени за підтримку проєкту. Також тривають переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність XYZVerse.

🤔 Чи стане XYZVerse наступним великим мем-коїном?

💰 З урахуванням швидко зростаючого передпродажу, потужного співтовариства і чіткої дорожньої карти, XYZVerse володіє всіма характеристиками проєкту з серйозним потенціалом.

⏳ Передпродаж скоро закінчиться — якщо вам це цікаво, зараз саме час поглянути на проєкт ближче.

🔥 Приєднуйтесь до XYZVerse — наступного крипто-хіта!

Avalanche (AVAX)

Останнім часом акції Avalanche (AVAX) помітно змінилися в ціні. За останній тиждень AVAX знизилася на 6,39 %. Минулий місяць був ще складнішим, зі значним падінням на 38,30%. Незважаючи на ці короткострокові зниження, шестимісячний прогноз показує незначне зниження на 3,84%, що свідчить про деяку довгострокову стійкість.

Наразі AVAX торгується між $23,03 і $26,61. Найближчий рівень опору розташований на позначці $28,37; його подолання може підштовхнути ціну до другого рівня опору на позначці $31,95, що приблизно на 20% вище поточних рівнів. Що стосується зниження, то безпосередня підтримка знаходиться на рівні $21,19. Якщо ціна впаде нижче цього рівня, вона може протестувати другу підтримку на рівні $17,61, що означає потенційне зниження приблизно на 24%.

Технічні індикатори малюють обережну картину. Індекс відносної сили перебуває на рівні 51,34 — нейтральна позиція, що припускає збалансований тиск купівель і продажів. Індикатор Stochastic перебуває на рівні 79,52, наближаючись до території перекупленості, що може сигналізувати про майбутню корекцію цін. Рівень MACD 0,0282 вказує на невеликий бичачий імпульс. Оскільки ціна знаходиться поблизу 10-денної простої ковзної середньої, що дорівнює $22,04, і 100-денної ковзної середньої, що дорівнює $23,72, AVAX, схоже, консолідується. Ці фактори говорять про те, що, незважаючи на наявність потенціалу для висхідного руху, монета може продовжувати торгуватися в межах поточного діапазону, якщо не відбудеться значних змін на ринку.

Chainlink (LINK)

Останнім часом ціна Chainlink (LINK) значно змінилася. Наразі криптовалюта торгується між $16,56 і $19,23 і за останній тиждень впала приблизно на 14,81 %. За останній місяць падіння було ще більш різким — приблизно на 38,76 %. Незважаючи на недавні спади, LINK демонструє стійкість протягом більш тривалого періоду, демонструючи зростання на 39,01 % за останні шість місяців.

Технічні індикатори представляють змішаний прогноз для LINK. Індекс відносної сили (RSI) перебуває на рівні 48,21, що свідчить про нейтральний стан ринку — ні перекупленості, ні перепроданості. Рівень розбіжності ковзної середньої (MACD) злегка негативний і становить -0,0126, що вказує на потенційний ведмежий імпульс. Однак стохастичний осцилятор перебуває на рівні 66,89, що вказує на можливий висхідний рух. 10-денна проста ковзаюча середня становить $15,32, що нижче 100-денної середньої $16,57, що вказує на короткострокові ведмежі настрої.

У перспективі найближчий рівень опору LINK знаходиться на позначці $20,85. Прорив цього рівня може призвести до того, що ціна націлиться на другий опір на рівні $23,51. Якщо ціна продовжить падіння, то безпосередня підтримка знаходиться на рівні $15,51, а додатковий захист — на рівні $12,84. Трейдери уважно стежать за цими рівнями. З огляду на недавнє падіння в поєднанні з довгостроковим зростанням, ціна LINK може або відскочити, або зіткнутися зі ще більшим знижувальним тиском. Моніторинг цих ключових показників буде необхідний для оцінки наступного руху LINK.



Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) останнім часом демонструє цікаві рухи. За останній тиждень його ціна змінилася всього на 0,21 %, демонструючи стабільність на волатильному ринку. Однак якщо подивитися на останній місяць, то DOT впав на 22,69 %, що свідчить про значне зниження. Незважаючи на це, за останні шість місяців монета зросла на 12,24 %, що говорить про потенціал довгострокового зростання.

Наразі DOT торгується в діапазоні від $4,57 до $5,35. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $5,73, а найближчий рівень підтримки — на позначці $4,17. Якщо ціна проб'ється вище рівня опору, вона може націлитися на другий рівень опору на позначці $6,51, що означатиме зростання приблизно на 20%. З іншого боку, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки, вона може досягти другого рівня підтримки $3,39, що означає зниження приблизно на 26%.

Технічні індикатори демонструють змішані сигнали. 10-денна і 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться близько, на рівні $4,70 і $4,80 відповідно, що вказує на фазу консолідації. Індекс відносної сили перебуває на рівні 62,87, наближаючись до території перекупленості, що вказує на можливість швидкої корекції ціни. Індикатор Stochastic перебуває на високому рівні 90,64, також вказуючи на можливу перекупленість. Рівень MACD позитивний і становить 0,0623, натякаючи на висхідний імпульс. Виходячи з цих факторів, DOT може зіткнутися з опором, але якщо він закріпиться вище поточних рівнів, може з'явитися простір для зростання.

Polygon (POL) (ex-MATIC)

За останній тиждень ціна акцій POL (ex-MATIC) знизилася на 8,03%. Місячна картина ще більш вражаюча: падіння склало 35,91 %. За останні шість місяців вартість монети знизилася на 26,62 %. Ця стійка тенденція до зниження підкреслює проблеми, з якими POL стикається на ринку.

Незважаючи на недавнє падіння, монета торгується у відносно стабільному діапазоні від $0,28 до $0,32. Як 10-денна, так і 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на рівні $0,28, що вказує на потенційну фазу консолідації. Індекс відносної сили (RSI) перебуває на рівні 58,22, що вказує на відсутність перекупленості або перепроданості монети. Стохастичний осцилятор перебуває на рівні 83,06, що може натякати на можливий висхідний імпульс. Рівень MACD 0,0023 також може підтримати бичачий прогноз.

Якщо POL вдасться прорватися вище найближчого рівня опору $0,35, то ціна може досягти другого рівня опору $0,40, що являє собою потенційний прибуток близько 25%. З іншого боку, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки $0,26, вона може протестувати другий рівень підтримки $0,21, що означатиме зниження приблизно на 25%. Ці ключові рівні матимуть вирішальне значення для визначення наступного руху монети.

✅ Висновок

Хоча AVAX, LINK, DOT і POL залишаються сильними активами, XYZVerse (XYZ) демонструє впевнене зростання як перший спортивний мем-коїн, націлений на масивне зростання.

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