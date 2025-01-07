Чому розумні гроші у 2025 році обходять Dogecoin стороною

У 2025 році великі інвестори відмовляються від Dogecoin , переключаючи свою увагу на нові перспективи. Колись популярний як сенсаційний мемкоїн, Dogecoin втрачає популярність серед серйозних інвесторів. Ця несподівана зміна змушує задуматися про причини таких змін і про те, які нові проєкти приваблюють увагу фінансових гравців.

XYZ: Новий чемпіон мемкоїнів для ваших святкових перемог!

Гра розпочалась, і XYZ виходить на поле, щоб запалити свята своїм неймовірним імпульсом! Цей захоплюючий спортивний мемкоїн залишає слабких конкурентів та шахрайські проєкти позаду, як заметені снігом дороги.

XYZ націлений на приголомшливий ріст у 7,400%, щоб здобути корону серед мемкоїнів у криптогонці 2025 року!

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XYZ — зірка проєкту XYZVerse, нагородженого як найкращий мемпроєкт. Цей унікальний симбіоз спортивного азарту та мем-культури приваблює криптоентузіастів та спортивних фанатів.

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Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) привертає увагу своїми коливаннями цін. За останній тиждень ціна WIF зросла на 9.49%, демонструючи ознаки відновлення, але за місяць знизилась на 37.39%, показуючи волатильність. За шість місяців зростання склало 26.73%, що вказує на довгостроковий інтерес.

Теперішня ціна варіюється від $1.73 до $2.02. Найближчий рівень опору — $2.21. Прорив може підняти ціну до $2.51. Знизу найближча підтримка — $1.61, а далі $1.32.

Технічні індикатори дають змішані прогнози. RSI становить 39.36, Stochastic — 16.11, обидва вказують на наближення до зони перепроданості. Рівень MACD трохи негативний (-0.0087), що свідчить про збереження ведмежого настрою. Трейдери уважно стежать за цими показниками, щоб оцінити подальший рух WIF.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 (SPX) демонструє вражаюче зростання. За тиждень ціна підскочила на 48.41%, за місяць майже подвоїлась (95.53%), а за шість місяців збільшилась на 1000%.

Теперішня ціна коливається у діапазоні $0.71-$1.04, наближаючись до рівня опору $1.15. Прорив може призвести до наступного рівня опору $1.47. Знизу підтримка — $0.51 та $0.18.

RSI становить 51.39 (нейтральний імпульс), Stochastic — 65.61, вказуючи, що актив ще не перекуплений. Просте ковзне середнє (10-денне та 100-денне) вище за поточну ціну ($1.31 та $1.17), натякаючи на можливе продовження зростання. MACD (0.001517) свідчить про невеликий бичачий настрій.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) демонструє цікаві рухи. За останній тиждень ціна зросла на 9.43%, але за місяць знизилась на 3.23%. За шість місяців PEPE виріс на 124.55%. Теперішня ціна коливається в діапазоні $0.00001677-$0.00001924.

Найближчий рівень підтримки — $0.00001567. Опір — $0.00002060 та $0.00002307. Прорив опору може призвести до 20% зростання. Якщо ціна впаде нижче підтримки, вона може досягти $0.00001320.

RSI становить 34.98, Stochastic — 17.07, обидва наближаються до зони перепроданості. MACD трохи негативний. PEPE торгується нижче 10-денного та 100-денного ковзного середнього ($0.00002070), що може сигналізувати про можливу висхідну корекцію.

Хоча WIF, SPX та PEPE демонструють перспективи, розумні гроші зосереджуються на $XYZ — спортивному мемкоїні, який об'єднує фанатів і спрямований на масовий ріст та успіх, заснований на спільноті.

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