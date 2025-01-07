У 2025 році великі інвестори відмовляються від Dogecoin, переключаючи свою увагу на нові перспективи. Колись популярний як сенсаційний мемкоїн, Dogecoin втрачає популярність серед серйозних інвесторів. Ця несподівана зміна змушує задуматися про причини таких змін і про те, які нові проєкти приваблюють увагу фінансових гравців.
Чому розумні гроші у 2025 році обходять Dogecoin стороною
XYZ: Новий чемпіон мемкоїнів для ваших святкових перемог!
Гра розпочалась, і XYZ виходить на поле, щоб запалити свята своїм неймовірним імпульсом! Цей захоплюючий спортивний мемкоїн залишає слабких конкурентів та шахрайські проєкти позаду, як заметені снігом дороги.
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Dogwifhat (WIF)
Dogwifhat (WIF) привертає увагу своїми коливаннями цін. За останній тиждень ціна WIF зросла на 9.49%, демонструючи ознаки відновлення, але за місяць знизилась на 37.39%, показуючи волатильність. За шість місяців зростання склало 26.73%, що вказує на довгостроковий інтерес.
Теперішня ціна варіюється від $1.73 до $2.02. Найближчий рівень опору — $2.21. Прорив може підняти ціну до $2.51. Знизу найближча підтримка — $1.61, а далі $1.32.
Технічні індикатори дають змішані прогнози. RSI становить 39.36, Stochastic — 16.11, обидва вказують на наближення до зони перепроданості. Рівень MACD трохи негативний (-0.0087), що свідчить про збереження ведмежого настрою. Трейдери уважно стежать за цими показниками, щоб оцінити подальший рух WIF.
SPX6900 (SPX)
SPX6900 (SPX) демонструє вражаюче зростання. За тиждень ціна підскочила на 48.41%, за місяць майже подвоїлась (95.53%), а за шість місяців збільшилась на 1000%.
Теперішня ціна коливається у діапазоні $0.71-$1.04, наближаючись до рівня опору $1.15. Прорив може призвести до наступного рівня опору $1.47. Знизу підтримка — $0.51 та $0.18.
RSI становить 51.39 (нейтральний імпульс), Stochastic — 65.61, вказуючи, що актив ще не перекуплений. Просте ковзне середнє (10-денне та 100-денне) вище за поточну ціну ($1.31 та $1.17), натякаючи на можливе продовження зростання. MACD (0.001517) свідчить про невеликий бичачий настрій.
Pepe (PEPE)
Pepe (PEPE) демонструє цікаві рухи. За останній тиждень ціна зросла на 9.43%, але за місяць знизилась на 3.23%. За шість місяців PEPE виріс на 124.55%. Теперішня ціна коливається в діапазоні $0.00001677-$0.00001924.
Найближчий рівень підтримки — $0.00001567. Опір — $0.00002060 та $0.00002307. Прорив опору може призвести до 20% зростання. Якщо ціна впаде нижче підтримки, вона може досягти $0.00001320.
RSI становить 34.98, Stochastic — 17.07, обидва наближаються до зони перепроданості. MACD трохи негативний. PEPE торгується нижче 10-денного та 100-денного ковзного середнього ($0.00002070), що може сигналізувати про можливу висхідну корекцію.
Хоча WIF, SPX та PEPE демонструють перспективи, розумні гроші зосереджуються на $XYZ — спортивному мемкоїні, який об'єднує фанатів і спрямований на масовий ріст та успіх, заснований на спільноті.